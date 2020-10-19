YouTube запустил тестирование экспериментальных функций

Сервис хранения, доставки и показа видеороликов YouTube запустил экспериментальные функции в тестовом режиме. Опции еще разрабатываются, но их одновременное тестирование позволяет компании получить обратную связь от пользователей. На это первым обратил внимание Telegram-канал Gurov Digital.

Участие в программе тестирования доступно только для пользователей с Premium-подпиской. Чтобы отправить комментарии о функциях разработчикам необходимо зарегистрироваться на специальном сайте Google. Срок для опробования новых возможностей ограничен.

Доступные сейчас экспериментальные функции:

голосовой поиск в YouTube на компьютере;

возможность смотреть YouTube на виджете домашнего экрана для устройств iOS;

фильтры тем видео на испанском, французском и португальском языках.

Чтобы воспользоваться голосовым поиском, необходимо нажать на значок микрофона рядом со строкой поиска и произнести запрос. Отмечается, что эта опция пока доступна только в браузере Chrome.

Протестировать функцию можно до 20 октября 2020 года. Тот же срок проверки установлен для возможности просмотра видео на главном экране устройств на iOS. С помощью этой опции можно не только просматривать видео со звуком, но и перематывать его, чтобы перейти к нужному моменту ролика, говорится в сообщении.

Фильтры тем на на испанском, французском и португальском языках доступны до 27 октября текущего года. Чтобы ими воспользоваться, нужно:

обновить языковые настройки устройства; убедиться, что темы появились, и нажать интересующую.

Ранее в октябре YouTube запустил функцию текстовых репостов, которая работает по аналогии с возможностью поделиться текстовой публикацией в соцсетях.

Также сервис начал тестировать технологию прямой продажи товаров из видео. С ее помощью платформа сможет развиваться по направлениям рекламы и электронной коммерции.

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