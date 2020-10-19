Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

YouTube запустил тестирование экспериментальных функций

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сервис хранения, доставки и показа видеороликов YouTube запустил экспериментальные функции в тестовом режиме. Опции еще разрабатываются, но их одновременное тестирование позволяет компании получить обратную связь от пользователей. На это первым обратил внимание Telegram-канал Gurov Digital.

YouTube запустил тестирование экспериментальных функций

Участие в программе тестирования доступно только для пользователей с Premium-подпиской. Чтобы отправить комментарии о функциях разработчикам необходимо зарегистрироваться на специальном сайте Google. Срок для опробования новых возможностей ограничен.

Доступные сейчас экспериментальные функции:

  • голосовой поиск в YouTube на компьютере;
  • возможность смотреть YouTube на виджете домашнего экрана для устройств iOS;
  • фильтры тем видео на испанском, французском и португальском языках.

Чтобы воспользоваться голосовым поиском, необходимо нажать на значок микрофона рядом со строкой поиска и произнести запрос. Отмечается, что эта опция пока доступна только в браузере Chrome. 

youtube tests

Протестировать функцию можно до 20 октября 2020 года. Тот же срок проверки установлен для возможности просмотра видео на главном экране устройств на iOS. С помощью этой опции можно не только просматривать видео со звуком, но и перематывать его, чтобы перейти к нужному моменту ролика, говорится в сообщении.

Фильтры тем на на испанском, французском и португальском языках доступны до 27 октября текущего года. Чтобы ими воспользоваться, нужно:

  1. обновить языковые настройки устройства;
  2. убедиться, что темы появились, и нажать интересующую.

youtube tests

Ранее в октябре YouTube запустил функцию текстовых репостов, которая работает по аналогии с возможностью поделиться текстовой публикацией в соцсетях.

Также сервис начал тестировать технологию прямой продажи товаров из видео. С ее помощью платформа сможет развиваться по направлениям рекламы и электронной коммерции.

Фото: Ink Drop / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

19 октября 2020

Sony Talent League by THU

19 октября 2020

Huawei Honor Cup

19 октября 2020

Pitch-сессия Foodtech Stage в рамках «Стартап-кафе Pro: FoodTech»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма