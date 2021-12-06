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YouTube опубликовал топ-10 самых популярных в России видео в 2021 году

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

YouTube представил топ-10 самых популярных в 2021 году в России видео. Первое место занял фильм ФБК (признан в России экстремистской организацией) о «дворце» в Геленджике. Ролик набрал более 119 млн просмотров.

YouTube опубликовал топ-10 самых популярных в России видео в 2021 году

На втором месте с большим отрывом от лидера расположился выпуск шоу «Что было дальше?» с Антоном Лапенко и Александром Гудковым, который набрал более 31 млн просмотров.

Третье место заняло интервью блогера Ивангая журналисту Юрию Дудю, его посмотрели свыше 21 млн раз.

Также в топ-10 попали премьера шоу «Игра» на ТНТ и обзор BadComedian на фильм «Непосредственно Каха». При этом для музыкальных видео был составлен отдельный рейтинг, в этом списке они не учитывались 

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Фото на обложке: photobyphotoboy / Shutterstock

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