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Минфин назвал преимущества юаня как замены доллару и евро в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На смену «токсичным» доллару и евро при девалютизации российского банковского сектора придут валюты «дружественных» стран: китайский юань и эмиратский дирхам, сказал в интервью РБК заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Минфин назвал преимущества юаня как замены доллару и евро в России

Более привлекательной из-за стабильного курса к доллару и масштаба экономики является китайская валюта. На смену доллару и евро также могут прийт и ряд других валют более мелких рынков, уточнил замминистра.

Алексей Моисеев считает, что для распространения валюты в обороте страны необходимо обладать такими свойствами, как курсовая стабильность, ликвидность, к тому же, не должно быть заградительного валютного контроля. 

В последнее время банки России стали активно продавать клиентам юани, включая наличные. Ряд финорганизаций отмечали, что начали или готовятся кредитовать компании в юанях.

Банк России называл китайские юани, индийские рупии и турецкие лиры в роли возможных кандидатов на участие в операциях Минифина по новому бюджетному правилу, еще не утвержденному.

Фото на обложке: ThewayIsee / Shutterstock

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