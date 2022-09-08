Минфин назвал преимущества юаня как замены доллару и евро в России

На смену «токсичным» доллару и евро при девалютизации российского банковского сектора придут валюты «дружественных» стран: китайский юань и эмиратский дирхам, сказал в интервью РБК заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
Более привлекательной из-за стабильного курса к доллару и масштаба экономики является китайская валюта. На смену доллару и евро также могут прийт и ряд других валют более мелких рынков, уточнил замминистра.
В последнее время банки России стали активно продавать клиентам юани, включая наличные. Ряд финорганизаций отмечали, что начали или готовятся кредитовать компании в юанях.
Банк России называл китайские юани, индийские рупии и турецкие лиры в роли возможных кандидатов на участие в операциях Минифина по новому бюджетному правилу, еще не утвержденному.
Фото на обложке: ThewayIsee /
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