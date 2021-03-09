«ЮMoney» возобновил переводы в адрес Aliexpress, Вооking.соm, Google

Ограничения на платежи между физлицами и компаниями, зарегистрированными за пределами России, были введены Центробанком в начале этого года. Теперь они сняты с ряда компаний, в том числе на переводы в адрес Aliexpress, Booking.com, Google, на игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming, уточняют источники издания на платежном рынке.

«Эти компании вновь могут принимать платежи через «ЮKassa» и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком «ЮMoney» (там, где такой метод подключен)», — пояснили представители «ЮMoney».

Сервис продолжит консультации с Центробанком по поводу снятия ограничений и с других компаний-нерезидентов.

Ранее «Яндекс» заявил о намерении запустить сервис безналичной оплаты Yandex Pay, который может стать российским конкурентом Apple Pay и Google Pay. Эсперты из финтех-индустрии оценили для RB.ru перспективы подобной инициативы.

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