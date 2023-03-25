«ЮниКредит» вчетверо увеличил чистую прибыль в 2022 году — до 56,5 млрд рублей

Согласно официальной отчетности банка «ЮниКредит», чистая прибыль компании в 2022 году составила 56,5 млрд рублей, что примерно в четыре раза выше предыдущего года.

При этом кредитный портфель и клиентские средства существенно уменьшились, говорится в опубликованном документе.

Кредитный портфель составил чуть менее 700 млрд рублей, что в 1,4 раза меньше, чем в предыдущем году. Средства клиентов оцениваются в 682,7 млрд рублей (в 1,3 раза меньше).

Банку, впрочем, удалось существенно сократить операционные расходы (на 17% до 33,9 млрд рублей, то есть на 7,4 млрд рублей меньше 2021 года), что повлияло на положительную динамику.

Примечательно, что итальянская UniCredit Group в своей отчетности показала убыток от российского бизнеса в €220 млн за 2022 год (в 2021 году от этого сегмента чистая прибыль составила €218 млн).

Forbes напоминает, что такой диссонанс вызван различиями в типах отчетности. Головная компания подает данные по международным стандартам. Российская — по отечественным (РСБУ).

При этом ЦБ в прошлом году разрешил банкам РФ не учитывать ухудшение качества ссуд, возникающее из-за антироссийских санкций, что и вызывает существенные расхождения в отчетности.

В конце2022 года ЕЦБ призывал UniCredit покинуть российский рынок, продав соответствующий сегмент бизнеса «местным олигархам», как делали многие игроки банковского сектора на тот момент.

Financial Times тогда писала, что в стремлении избежать «нежелательного риска» руководство кредитной организации подыскивает потенциальных покупателей в Китае, Индии или Турции.

А еще раньше президент РФ ввел запрет на сделки с акциями юридических лиц из «недружественных» стран, среди которых был и «ЮниКредит».

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