«Юрий Гагарин» улетел в космос: запущен именной корабль Роскосмоса

Российский космический корабль «Союз МС-18», получивший в преддверии Дня космонавтики и 60-летия полёта в космос первого космонавта планеты имя Юрия Гагарина, стартовал в 10:42 по московскому времени с космодрома Байконур.

«В соответствии с программой полета Международной космической станции на 9 апреля 2021 года в 10.42 МСК со стартовой площадки номер 31 космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Ю. А. Гагарин» и экипажем длительной экспедиции МКС», — говорится на сайте госкорпорации «Роскосмос».

В связи с предстоящим праздником на обшивку корабля была нанесена надпись «Ю. А. Гагарин». Также головной обтекатель ракеты был украшен портретом первого космонавта и надписью «Год Гагарина 1961-2021».

Именной корабль доставит на МКС трёх космонавтов: россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также американца Марка Ванде Хая. В 14.07 по Москве «Юрий Гагарин» причалит к МКС.

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Фото: ivazyah.art / Depositphotos