Поколение Z считает «экипировку» цифрового аватара важнее реального образа — 56%

Корпорация Roblox опубликовала отчет о тенденциях в области цифрового самовыражения, моды и красоты в 2023 году (What’s Next in Digital Self-Expression?) и на цифрах показала, что поколение Z становится все более требовательным к возможности создавать максимально персонифицированные цифровые аватары. Некоторые респонденты даже отметили, что им нравится заниматься «экипировкой» виртуального «я» больше, чем работать над своим реальным образом в жизни.

Аналитике, на которую обратил внимание портал VentureBeat, подверглись ответы более 1,5 тыс. пользователей Roblox в США и Великобритании в возрасте от 14 до 26 лет. И вот к каким выводам пришли исследователи:

56% респондентов считают, что оформление своего цифрового аватара важнее, чем оформление самих себя в реальной жизнью (в прошлом году этот показатель был 42%)

26% говорят, что если бы пришлось выбирать, то нарядить свой аватар им было бы важнее, чем одеваться самим в физическом мире,

52% готовы тратить не менее $10 в месяц на цифровую моду, 19% готовы тратить до $20, еще 18% — $50-100,

85% считают, что значимость цифровой моды «немного» выросла в сравнении с прошлым годом, а 53% уверены, что выросла «значительно»,

42% опрошенных признались, что создание цифрового образа вдохновило их сменить стиль и в реальной жизни (из них 84% опирались именно на стиль своего аватара, а один из четырех респондентов согласился с утверждением, что хотел бы выглядеть в точности, как аватар).

165 млрд аватаров были обновлены в Roblox'е за последние 3 года, что на 38% больше по сравнению с предыдущим годом,

1,6 млрд предметов цифровой моды были куплены за 2023 год, что на 15% больше, чем в 2022 году.

Результаты опроса доказали аналитикам Roblox, что самовыражение уже стало жизненно важной частью опыта многих людей (и в особенности поколения Z) в иммерсивных 3D-пространствах. И им важно, чтобы разработчики расширяли возможности показать себя самыми разными способами, а бренды задумывались о психологии создания образа аватара, выходя на рынки в метавселенных.

Интересно, что именно модные и косметические бренды являются одними из самых активных в пространстве метавселенных и индустрии цифровых аватаров. Среди наиболее активных в Roblox'е можно отметить e.l.f. Beauty, Threadless, House of Blueberry, Cocone и др.

Отмечая пять ключевых тенденций, исследователи отметили:

Рост значимости цифрового самовыражения Важность узнаваемости бренда для приобретения предметов цифровой моды (трое из четырех респондентов уверены, что носить цифровую одежду нужно лишь от признанного бренда), Готовность больше платить за эксклюзивные цифровые модели (игроки выстраивались в цифровые «очереди», чтобы получать уникальные товары от Gucci, CHRUSH, Monstercat & @WhoseTrade и др.) Возможность безопасно экспериментировать с собственным образом (включая макияж — эта функция важна для 51% пользователей, наносящих косметику, и прически — только в этом году игроки купили 139 млн видов стрижек и укладок, причем 7,3 млн пользователей сделали это более пяти раз), Влияние самовыражения в цифровом пространстве на реальное самочувствие (88% говорят, что самовыражение в иммерсивных пространствах помогло им выразить себя и в физическом мире).

Пользователям нравится, что посредством цифрового аватара можно легче и быстрее понравиться самим себе (62%), ощутить больше «свободы самовыражения» и «творческих возможностей» (40%), не чувствовать оценку и осуждение и даже испытывать более искренние эмоции.

В этом году такой «наряд», как «эмоции» купили 9,8 млн пользователей Roblox, что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом. 86% респондентов говорят, что важно, чтобы их аватар был способен выражать эмоции.

Исследование также показало, что вдвое больше (в сравнении с 2022 годом) участников опроса считают, что в метавселенной о них меньше судят по внешности, чем в физическом мире. Респонденты в 2,2 раза чаще говорили, что выражать себя в иммерсивных пространствах с помощью своего аватара приятнее («больше меня»), чем публиковать 2D фотографии из физического мира в социальных сетях.

Они также отметили, что самовыражение в сети помогает налаживать связи с другими людьми (29%), повышает уверенность в себе (24%), позволяет по-настоящему самовыражаться (21%) и помогает улучшить психическое здоровье (25%).

Фото на обложке: Roblox