МФК «Займер» вышла на биржу по нижней границе ценового диапазона

Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» — одна из крупнейших на российском рынке — вышла на биржу по нижней границе ценового диапазона. Организации удалось привлечь 3,5 млрд рублей. Торги ее акциями начались в пятницу 12 апреля с незначительного снижения.
МФК «Займер» провела IPO на Московской бирже и привлекла 3,5 млрд рублей. Первое публичное размещение ценных бумаг прошло по нижней границе ценового диапазона — 235 рублей за одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
Впервые о планах компании провести IPO сообщалось в конце марта 2024 года. В рамках IPO «Займера» компания получила от инвесторов более 60 тыс. заявок. По итогу размещения доля акций организации, которые попали в свободное обращение, составила 15%. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну.
Торги обыкновенными акциями «Займера» начались на Мосбирже в пятницу 12 апреля в 15:00 мск. На старте торгов бумаги показали незначительное снижение, но позже восстановились и по актуальным на момент публикации данным торгуются на уровне 238 рублей, что на 3 рубля больше цены размещения.
Клиентская база «Займера» насчитывает более 17 млн человек. В 2023 году компания выдала займов на 53,1 млрд рублей и получила 6,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.
Фото на обложке: T. Schneider /
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