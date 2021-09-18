Исследование: число заказов с доставкой в России выросло более чем на треть

В этом году россияне пользовались доставкой покупок гораздо чаще, чем в прошлом. При этом год назад от походов в магазин их часто ограничивали карантинные меры, и доставка порой была единственным способом сделать покупки.

С января по август россияне пользовались доставкой покупок на 38% чаще, чем в в тот же период 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование банка «Русский Стандарт».

Спрос на доставку начал расти во время первой волны пандемии коронавируса прошлой весной. Но прошел год, власти сняли жесткие карантинные ограничения, а количество заказов все равно растет.

Пики доставки пришлись на март и август. В первом случае мужчины активны тратили деньги на цветы и подарки для женщин к 8 марта, во втором — родители активно покупали детям школьные принадлежности и учебники к сентябрю.

Средний размер чека за год немного —3% — потерял в цене и составил 5 145 рублей. При этом больше всего на доставку в среднем тратили россияне старше 31 года.

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Фото: comzeal images/Shutterstock