Власти предложили узаконить невозвратные тарифы в отелях – такие сейчас действуют в том числе на авиатранспорте. По мнению чиновников Минэкономразвития, это позволить снизить для гостиниц риски недозагрузки и снизить цену на размещение для гостей на 10-15%.
Минэкономразвития предложило узаконить невозвратные тарифы за размещение в отелях. О «дорожной карте» по трансформации делового климата в туризме пишет РБК.
Также в ведомстве предложили разрешить заселение в гостиницы без предъявления паспорта, используя при этом биометрию или профиль на «Госуслугах», либо другой физический документ – военный билет или загранпаспорт.
Введение невозвратных тарифов позволит снизить риски недозагрузки отелей и снизить стоимость размещения для гостей на 10-15%, считают в ведомстве. Использование гостями профиля с «Госуслуг» снимет с гостиниц обязанность за подачу сведений о постояльцах в МВД.
Фото на обложке: Dmitry Kalinovsky /
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