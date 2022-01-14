Голикова: принятый Госдумой в первом чтении законопроект о QR-кодах отложен из-за «новых вызовов»

В правительстве РФ и «Единой России» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении из-за «новых вызовов», связанных с распространением омикрон-штамма. Об этом сообщил вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Голиковой, законопроект был принят Госдумой РФ в первом чтении с учетом особенностей распространения дельта-штамма. В настоящее время перед Россией стоят «новые вызовы».

«Сейчас будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместные решения о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении», — заявила Татьяна Голикова.

Голикова добавила, что в законопроект внесут поправки. Одна из них касается посещения общественных мест россиянами по результатам ПЦР-теста с 1 февраля. Минздрав также получит право устанавливать срок действия сертификата для людей с медотводами. Военные будут получать сертификаты с соблюдением требований защиты данных.

Ранее telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» распространил информацию, что законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах может быть принят в феврале «в жестком виде». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил данную информацию, посоветовав россиянам отписываться от подобных каналов.

Возможность вводить QR-коды для посещения ТЦ, ресторанов, кафе, салонов красоты и других общественных мест существует у региональных властей. Такие ограничения уже действуют в Татартастане, Ростовской области, Санкт-Петербурге и других регионах.

Бизнес-сообщество повсеместно выступает против введения ограничений для непривитых клиентов. Так, в Санкт-Петербурге предприниматели даже организовали акцию неповиновения и начали самовольно пускать клиентов без кодов.

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Фото: Unsplash, Kremlin.ru