Закупка 63 самолетов для «Аэрофлота» пройдет на 100% за счет Фонда национального благосостояния

Средства на закупку 63 самолетов для «Аэрофлота» на 100% будут привлечены из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Всего будет потрачено 175,4 млрд рублей.

РБК ознакомился с паспортом проекта, который 11 января подписал Михаил Мишустин, и выяснил, что в рамках инициативы будет приобретено 34 Superjet New по цене 2,256 млрд рублей, 18 МС-21-310 и 11 Ту-214 по цене 3,144 млрд рублей.

Официально закупку проведет компания «Авиакапитал-Сервис», после чего с декабря 2023 года по январь 2026 гг. будет передавать суда группе «Аэрофлот» в лизинг.

При этом финансировать проект будет Минфин: на средства из ФНБ ведомство приобретет облигации «Авиакапитал-Сервиса» со ставкой купона 1,5% годовых, которые должны быть погашены до начала 2044 года.

В проекте отдельно отмечаются риски такой сделки. Один из них — рост стоимости воздушных судов, которые еще в 2020 году стоили $32 млн, а теперь — на миллион больше.

С учетом предполагаемой инфляции цена Superjet New может вырасти на 9,2%, а МС-21 и Ту-214 — на 4,5%, по данным проекта.

Другие риски — это высокие эксплуатационные затраты, уступающие западным аналогам проектные ресурсы российской авиатехники и ограниченное число квалифицированных сотрудников для эксплуатации и обслуживания отечественных самолетов.

Несмотря на все эти риски, Минфин выделяет из ФНБ средства на 100%-ное обеспечение проекта, хотя стандартное финансирование из этого источника — это 25% в 2021 году и до 40% в 2022 году.

Глава Минпромторга Денис Мантуров объясняет это исключение «стратегическим значением проекта», полное финансирование которого позволит обеспечить авиаотрасль необходимым транспортом в кратчайшие сроки, минуя сложности привлечения внебюджетного финансирования в текущей финансовой ситуации.

Авиаиндустрия действительно переживает сейчас не лучшие времена. Авиакомпания «Аврора», к примеру, сократила перелеты из-за сложностей с обслуживанием канадских самолетов DHC-6 в ее парке.

Сегодня представитель перевозчика Артур Ди прокомментировал РБК эту ситуацию и признал, что в условиях санкций возникают «определенные вопросы по закупке и ремонту запчастей».

Помимо прочего, уменьшился и общий пассажиропоток: в сравнении с 2021 годом он снизился на 14,3% и составил 95,1 млн пассажиров в 2022 году.

Также сегодня стало известно, что лоукостер «Победа» не смог доказать в суде свое право устанавливать собственные нормы провоза багажа, поэтому в ближайшее время изменит правила провоза ручной клади.

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