Заплатят абоненты и операторы? В создании единой системы хранения профилей eSIM увидели риски

Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС) предлагает за счет госбюджета создать единую платформу для загрузки и хранения профилей виртуальных сим-карт (eSIM). Сейчас на рынке используются несколько решений этой задачи, в том числе от зарубежных поставщиков. Единый отечественный поставщик позволит надёжнее защитить абонентские профили, признают эксперты, однако операторы опасаются, что затраты на создание платформы будут переложены на их плечи, пишет «Коммерсантъ».

Подведомственное Россвязи ФГУП ЦНИИС (отвечает за ведение базы перенесенных мобильных номеров) выступило с инициативой создать единую платформу для удаленной загрузки и хранения абонентских профилей eSIM с поддержкой отечественной криптографии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на трёх источников.

ЦНИИС намерен взять единую платформу под контроль, а операторам связи будет предложено пользоваться его услугами. Технология eSIM позволяет отказаться от традиционной сим-карты за счет использования в устройстве специального встроенного чипа, что позволяет абонентам подключаться к сетям разных операторов. В России уже доступно более 20 моделей смартфонов Apple, Samsung и Huawei и около десяти планшетов Apple с поддержкой eSIM.

Пока нет законов, которые регулируют eSIM в России, но в 2020 году власти разрешили мобильным операторам МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 вместе с виртуальными «Тинькофф Мобайл», «СберМобайл» и «ВТБ Мобайл» тестировать технологию, пишет издание. Каждому оператору выделили по 15 тысяч номеров.

Сейчас операторы используют для загрузки и хранения профилей абонентов eSIM решения разных поставщиков, включая как иностранные (Gemalto, Giesecke + Devrient, GigSky, Idemia, HPE), так и отечественные. В частности, в августе российская «А1 Системс» объявила о предоставлении услуг eSIM, в число клиентов компании по другим сервисами уже выходят МТС, «Вымпелком», Tele2 и работающие на его сети MVNO, следует из информации на ее сайте.

Один из собеседников издания отмечает, что затраты на такой проект, по идеи, должны быть заложены в бюджет, однако источник финансирования в проекте ЦНИИС не указан, а значит, есть риск, что затраты могут быть переложены на операторов связи и, как следствие, на абонентов, предупреждает он.

Кроме того, операторы опасаются, что создание централизованной базы негативно отразится на развитии технологии и приведет к монополизации рынка решений для eSIM, поэтому лучше использовать разных поставщиков, заявили газете в «Вымпелкоме». Распределенная система хранения данных наиболее безопасна, операторы могли бы самостоятельно создавать такие платформы и обеспечивать их работу, согласны в МТС. В «Ростелекоме» не стали комментировать проект концепции, в «МегаФоне» не ответили на запрос.

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