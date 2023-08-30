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Сервисы кикшеринга хотели бы запретить более 60% жителей Москвы и СПб

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Более 60% жителей Москвы и Санкт-Петербурга хотели бы запретить сервисы аренды электросамокатов в своих городах. Среди аргументов — их часто бросают на тротуарах, остановках, управляют люди в нетрезвом виде, а также электросамокаты мешают пешеходам и становятся причиной ДТП.

Сервисы кикшеринга хотели бы запретить более 60% жителей Москвы и СПб

Жители двух городов заявили, что нужны жесткие правила для отрасли и ограничения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Superjob.

Респонденты также уверены, что для самокатов и велосипедов стоит создать инфраструктуру, в том числе выделить полосы для движения.

Cпикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал 29 августа «обязательно проработать» как минимум варианты «повышения ответственности» при передвижении на электросамокатах. Он отметил, что количество таких ДТП с 2019 года увеличилось более чем в 40 раз.

Фото на обложке: Unsplash

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