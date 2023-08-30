Более 60% жителей Москвы и Санкт-Петербурга хотели бы запретить сервисы аренды электросамокатов в своих городах. Среди аргументов — их часто бросают на тротуарах, остановках, управляют люди в нетрезвом виде, а также электросамокаты мешают пешеходам и становятся причиной ДТП.

Сервисы кикшеринга хотели бы запретить более 60% жителей Москвы и СПб