Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегических предприятиях

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегически важных российских предприятиях, в том числе банках. Указ об этом подписал Путин, мера будет действовать до конца 2022 года.

Гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегических предприятиях

Подписанный президентом указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, гражданам так называемых недружественных стран до конца года ограничили возможности в проведении сделок с участием стратегически важных предприятий России. Им запретили продавать и покупать в них доли.

Речь идет в частности о сделках с банками (список утвердят в течение десяти дней), компаниями-производителями оборудования и обслуживающими топливно-энергетический комплекс, поставщиков энергии и нефтепереработчиков.

Сделки с этими предприятиями можно будет заключать только после получения специального разрешения президента РФ.

В список «недружественных» стран входят участники «большой семерки», страны Евросоюза, Украина, Греция, Хорватия, Словакия, Словения, Дания, Багамы, острова Мэн и другие.

Фото на обложке: Dmetsov Alexey / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Александр Роднянский перестал быть владельцем студии, снявшей «Левиафан», «Сталинград» и «Чернобыль»
  2. 2 Безработица в России начнет расти осенью — Минэкономразвития
  3. 3 «Додо Пицца» продала бизнес в Великобритании местному топ-менеджеру
  4. 4 Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг
  5. 5 IKEA расширила зону доставки в России еще на десять городов, где у нее нет магазинов

ВОЗМОЖНОСТИ

05 августа 2022

SKOLKOVO MBA

05 августа 2022

Всероссийский конкурс проектов региональной информатизации «ПРОФ-IT»

06 августа 2022

Академия больших данных

Все ВОЗМОЖНОСТИ