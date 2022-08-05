Гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегических предприятиях

Гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегически важных российских предприятиях, в том числе банках. Указ об этом подписал Путин, мера будет действовать до конца 2022 года.

Подписанный президентом указ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, гражданам так называемых недружественных стран до конца года ограничили возможности в проведении сделок с участием стратегически важных предприятий России. Им запретили продавать и покупать в них доли.

Речь идет в частности о сделках с банками (список утвердят в течение десяти дней), компаниями-производителями оборудования и обслуживающими топливно-энергетический комплекс, поставщиков энергии и нефтепереработчиков.

Сделки с этими предприятиями можно будет заключать только после получения специального разрешения президента РФ.

В список «недружественных» стран входят участники «большой семерки», страны Евросоюза, Украина, Греция, Хорватия, Словакия, Словения, Дания, Багамы, острова Мэн и другие.

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