Гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегических предприятиях

Гражданам «недружественных» стран запретили продавать и покупать доли в стратегически важных российских предприятиях, в том числе банках. Указ об этом подписал Путин, мера будет действовать до конца 2022 года.
Подписанный президентом указ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, гражданам так называемых недружественных стран до конца года ограничили возможности в проведении сделок с участием стратегически важных предприятий России. Им запретили продавать и покупать в них доли.
Речь идет в частности о сделках с банками (список утвердят в течение десяти дней), компаниями-производителями оборудования и обслуживающими топливно-энергетический комплекс, поставщиков энергии и нефтепереработчиков.
Сделки с этими предприятиями можно будет заключать только после получения специального разрешения президента РФ.
В список «недружественных» стран входят участники «большой семерки», страны Евросоюза, Украина, Греция, Хорватия, Словакия, Словения, Дания, Багамы, острова Мэн и другие.
Фото на обложке: Dmetsov Alexey /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Александр Роднянский перестал быть владельцем студии, снявшей «Левиафан», «Сталинград» и «Чернобыль»
- 2 Безработица в России начнет расти осенью — Минэкономразвития
- 3 «Додо Пицца» продала бизнес в Великобритании местному топ-менеджеру
- 4 Крупнейшая инвесткомпания мира BlackRock закроет свой фонд российских ценных бумаг
- 5 IKEA расширила зону доставки в России еще на десять городов, где у нее нет магазинов
ВОЗМОЖНОСТИ
05 августа 2022
06 августа 2022