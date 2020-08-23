Больше трети россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсам валют

Каждый третий россиянин (37%) хотел бы, чтобы его зарплата была привязана к курсу доллара или евро. Против такой идеи выступают 39% респондентов. Об этом говорится в исследовании портала Superjob.

Уже привязана к курсу валют зарплата у 1% россиян.

Сторонников такой идеи больше среди мужчин, нежели среди женщин (46% и 26% соответственно). Также с энтузиазмом к идее отнеслась молодежь в возрасте до 24 лет (44%) и россияне старше 45 лет (45%). Среди представителей средней возрастной группы идею поддержали только 32-33%.

Чем выше уровень дохода, тем чаще респонденты говорят о желании привязать свою зарплату к курсу валют. Цифры следующие: 27% среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей и 47% среди тех, кто получает от 80 тысяч рублей.

Следит за курсом валют только каждый четвертый интервьюируемый. Больше таких среди мужчин (31% к 19% женщин) и тех, кто хорошо зарабатывает (23% среди россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей и 27% среди тех, у кого доход превышает 80 тысяч рублей).

К 1 сентября россияне, согласно опросу, прогнозируют стоимость доллара в размере 77 рублей.

Исследование проводилось в середине августа. В нем приняли участие 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

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