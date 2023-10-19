В Японии начали тестировать беспроводную зарядку электромобилей на светофорах. Нахождение в течение 10 секунд над специальным устройством продлит дальность хода машины на один километр. Первый участок экспериментальной дороги появится к 2030 году.
Ученые японского университета приступили к тестированию беспроводной зарядки автомобилей новым методом. Об этом пишет Nikkei Asia.
В дорожном полотне возле светофора установлено специальное устройства. Находясь в его зоне, электромобиль заряжается – по предварительным данным, за 10 секунд зарядки дальность хода машины продлевается на 1 км.
Испытания продлятся до 2025 года. Первый участок дороги с новым методом беспроводной зарядки электромобилей должен появиться к 2030 году.
Ученые считают, что использование такого метода позволит устанавливать в электромобилях менее мощные аккумуляторы, что позитивно скажется на их ценовой доступности и массе.
Фото на обложке: Nikkei Asia
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