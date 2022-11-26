Застройщики выбирают имиджевую рекламу в традиционных медиа: прирост инвестиций — 42%

Группа медиасервисных агентств Media Instinct Group на основе данных платформы по аналитике рекламных кампаний Adex выявила новый тренд среди девелоперов. На фоне падения спроса на жилье застройщики увеличивают рекламные бюджеты, вкладываемые в традиционные каналы (ТВ, радио, наружная реклама).

Полученные цифры указывают на то, что застройщики нарастили инвестиции в традиционные медиа (без учета городских рекламных площадок — метро, кинотеатров и др.) на 42% с начала года и до осени, пишет Sostav.

Максимальный прирост наблюдается, как и следовало ожидать, в Москве, на которую приходится 73% рекламных трат. В столице инвестиции в традиционные рекламные каналы выросли на 75%.

В целом по России бюджет на привычные рекламные носители офлайн-формата вырос в среднем на 29%.

Сместить акценты с модных каналов — интернет, спонсорство, соцсети — вынудила застройщиков ситуация на рынке.

Во-первых, спрос на недвижимость стабильно падает с весны. «Вторичку» выбирают все чаще, чем новостройки.

А во-вторых, меняется аудитория покупателей. Растет доля тех, кто приобретает квартиры за счет льготных программ кредитования.

Почти весь объем ипотеки на первичном рынке — это как раз результат льготных программ, уверен директор Департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.

В такой ситуации девелоперам очень важно поддерживать образ мощного и надежного бренда, для чего больше подходят имиджевые коммуникации на ТВ, радио, в наружной рекламе, нежели перформанс-форматы.

Фото на обложке: Unsplash