Россия ввела эмбарго на срок до 31 августа 2022 года на экспорт некоторых видов зерна и сахара в страны Евразийского экономического союза. Ранее из России частично запретили вывозить лесоматериалы и медицинские изделия.

Россия ввела временное эмбарго на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС