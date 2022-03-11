Россия ввела временное эмбарго на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС

Россия ввела эмбарго на срок до 31 августа 2022 года на экспорт некоторых видов зерна и сахара в страны Евразийского экономического союза. Ранее из России частично запретили вывозить лесоматериалы и медицинские изделия.
О введении временного эмбарго на экспорта в страны ЕАЭС зерна (пшеницы, меслина, ржи, ячменя, кукурузы), белого сахара и тростникового сахара-сырца пишет ТАСС. Запрет на экспорт будет действовать до 31 августа 2022 года.
Для некоторых поставок будут сделаны исключения. Так, по специальному разрешению Минсельхоза будет возможен экспорт сахара. Разрешат также экспортировать товары по специальным лицензиям Минпромторга.
В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Государствами наблюдателями ЕАЭС являются Молдова, Узбекистан и Куба.
8 марта председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запрете на вывоз из России медицинских изделий. 10 марта был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, самолетов, беспилотных летательных аппаратов.
Фото на обложке: fotoliza /
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