Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России сохранит нулевой тариф за переводы в СБП до 2024 года

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Совет директоров Банка России принял решение сохранить нулевой тариф на переводы в системе быстрых платежей до 2024 года. Банки таким образом смогут сохранять свои тарифы для клиентов на минимальном уровне.

Банк России сохранит нулевой тариф за переводы в СБП до 2024 года

О решении совета директоров регулятора сообщили в Центральном банке.

Нулевой тарифы для переводов в системе быстрых платежей (СБП) будет сохранен до 1 июля 2024 года. Решение позволит банкам сохранять минимальный тариф на переводы для своих клиентов, отметили в Банке России.

На данный момент физические лица могут переводить в СБП без комиссии до 10 тысяч рублей в месяц. Сверх этой суммы банк взимает комиссию до 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей.

Банк России также продлил до 1 июля 2024 года нулевую тарифную ставку на переводы физлиц самим себе на специальный счет.

Фото на обложке: Dmitrii_Miki / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как бизнесу сэкономить на безнале: советы по использованию СБП
  2. 2 В правлении Банка России допустили снижение ключевой ставки 29 апреля
  3. 3 Набиуллина рассказала о планах судиться из-за «заморозки» международных резервов РФ
  4. 4 Say «Хелло»: в России зарегистрировали новую платежную систему
  5. 5 Мошенники продавали россиянам статус квалифицированного инвестора

ВОЗМОЖНОСТИ

21 апреля 2022

Конкурс грантов SKOLKOVO BBA

21 апреля 2022

EnergyHUB

21 апреля 2022

90 Days Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ