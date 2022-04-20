Банк России сохранит нулевой тариф за переводы в СБП до 2024 года

Совет директоров Банка России принял решение сохранить нулевой тариф на переводы в системе быстрых платежей до 2024 года. Банки таким образом смогут сохранять свои тарифы для клиентов на минимальном уровне.

О решении совета директоров регулятора сообщили в Центральном банке.

Нулевой тарифы для переводов в системе быстрых платежей (СБП) будет сохранен до 1 июля 2024 года. Решение позволит банкам сохранять минимальный тариф на переводы для своих клиентов, отметили в Банке России.

На данный момент физические лица могут переводить в СБП без комиссии до 10 тысяч рублей в месяц. Сверх этой суммы банк взимает комиссию до 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тысяч рублей.

Банк России также продлил до 1 июля 2024 года нулевую тарифную ставку на переводы физлиц самим себе на специальный счет.

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