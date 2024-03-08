Доля женщин в IT выросла с 18% до 23%

Число женщин-предпринимательниц, руководителей и исполнителей в «мужских» сферах бизнеса (IT, телеком, строительство, ремонт, транспорт) незначительно возросло за последние четыре года. Например, в IT — c 18% до 23%, в строительстве — до 18%, в транспортной отрасли — до 25%.

По данным исследования «Авито Услуг», гендерное неравенство снижается также в «сфере оказания деловых услуг», где за три года женщины впервые обогнали мужчин, как следует из пресс-релиза.

До 2023 года 54% исполнителей на платформе «Авито» в категории «Деловые услуги» были мужского пола, но к началу 2024 года соотношение слегка изменилось: 53% тепень — женщины (в 2021 году их было 46%).

И все ж направления деятельности, где женщин большинство, остаются прежними: бьюти-индустрия (90% дам), ремонт и пошив одежды и обуви, стирка, химчистка (67%), клининг и другие услуги по дому (89%), уход за животными (80%), репетиторство, преподавание, бебиситерство (77%).

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