Число женщин-предпринимательниц, руководителей и исполнителей в «мужских» сферах бизнеса (IT, телеком, строительство, ремонт, транспорт) незначительно возросло за последние четыре года. Например, в IT — c 18% до 23%, в строительстве — до 18%, в транспортной отрасли — до 25%.

Доля женщин в IT выросла с 18% до 23%