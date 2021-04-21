Россиянки готовы обеспечивать себя сами, но зарплату мужа более 80% считают общей — исследование

Партнёр Mail.Ru ResearchMe и социальная сеть Одноклассники провели опрос среди женщин-пользователей соцсети: в нём приняли участие 5000 респонденток со всей России.
Исследование об отношениях между мужчиной и женщиной и о новых гендерных ролях проводилось специально к 15-летию женского ресурса «Леди Mail.ru».
В числе наиболее интересных выводов авторы исследования выделяют мнение женщин о планировании семейного бюджета.
Так, 86% респонденток уверены, что деньги мужа должны считаться общими. При этом 77% опрошенных считают, что женщина должна обеспечивать сама себя, а семейный бюджет должен складываться из доходов обоих супругов. Кроме того, 88% российских женщин согласны с идеей, что зарплата женщины больше, чем у мужчины — это нормально.
Также 88% россиянок считают, что им необходимо быть хозяйственными. Тем не менее, молодое поколение (в возрасте от 18 до 24 лет) всё чаще требуют от мужчин брать на себя равную долю ответственности в бытовой и семейной жизни. По данным исследования, молодые девушки всё меньше ожидают подарков и оплаты своих счетов и всё больше склоняются к скромной свадьбе с минимумом затрат и гостей. Также они меньше времени уделяют дому и быту.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Y-Boychenko / Depositphotos.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Роснано» зовёт в «Большую разведку»: открыт набор на конкурс-акселератор стартапов в Перми
- 2 Открылся приём заявок на премию Forbes Woman Mercury Awards — 2021
- 3 C участием TMT Investments: онлайн-банк 3s.money привлёк $4 млн
- 4 «Каша из топора»: рэпер Хаски продал NFT-видео на аукционе
- 5 «Эффект Павла Воли», или Как российские IT-пиарщики губят стартапы