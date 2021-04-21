Россиянки готовы обеспечивать себя сами, но зарплату мужа более 80% считают общей — исследование

Исследование об отношениях между мужчиной и женщиной и о новых гендерных ролях проводилось специально к 15-летию женского ресурса «Леди Mail.ru».

В числе наиболее интересных выводов авторы исследования выделяют мнение женщин о планировании семейного бюджета.

Так, 86% респонденток уверены, что деньги мужа должны считаться общими. При этом 77% опрошенных считают, что женщина должна обеспечивать сама себя, а семейный бюджет должен складываться из доходов обоих супругов. Кроме того, 88% российских женщин согласны с идеей, что зарплата женщины больше, чем у мужчины — это нормально.

Также 88% россиянок считают, что им необходимо быть хозяйственными. Тем не менее, молодое поколение (в возрасте от 18 до 24 лет) всё чаще требуют от мужчин брать на себя равную долю ответственности в бытовой и семейной жизни. По данным исследования, молодые девушки всё меньше ожидают подарков и оплаты своих счетов и всё больше склоняются к скромной свадьбе с минимумом затрат и гостей. Также они меньше времени уделяют дому и быту.

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Фото: Y-Boychenko / Depositphotos.