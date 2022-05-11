Ученые создали первую в России модель биологически подобной памяти

Ученые из МФТИ и института искусственного интеллекта AIRI создали первую в России модель биологически активной памяти. Она может оперировать абстракциями состояний и действий и способна совершать сложные действия на базе уже известных ей простых операций.
О совместной научной разработке ученых института искусственного интеллекта AIRI и МФТИ RB рассказали в пресс-службе последнего. Статья о работе специалистов также опубликована в научном журнале Brain Informatics.
Вычислительная модель памяти так называемого агента способна совершать действия в незнакомой среде, например, искать что-либо в лабиринтах и помещениях и определять свое местоположение.
Также модель умеет оперировать абстракциями состояний и действий, то есть совершать сложные действия на базе уже выученных простых. Например, если модель уже умеет находить дверь в помещении, в дальнейшем она будет использовать этот навык для совершения более сложных задач.
«Основное наше достижение – научить такую комплексную систему стабильно и согласованно действовать в среде. Наша модель дает исследователям со всего мира возможность создавать еще более сложные системы, которые еще лучше имитируют работу мозга и психики человека», – отметил руководитель группы «нейросимвольная интеграция» Института искусственного интеллекта AIRI, заведующий лабораторией когнитивных динамических систем Центра когнитивного моделирования МФТИ Александр Панов.
Разработчики выложили исходный код модели агента в открытый доступ, воспользоваться им может кто угодно.
Фото на обложке: Immersion Imagery /
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