16 июля состоится онлайн-семинар «Жизнь до и после кризиса: как упаковать проект в новой реальности». Эксперты расскажут, как бизнесу подстроиться под новые условия, спланировать работу и сформировать сильную команду. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Открыта регистрация на онлайн-семинар по развитию бизнеса в кризис