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Открыта регистрация на онлайн-семинар по развитию бизнеса в кризис

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

16 июля состоится онлайн-семинар «Жизнь до и после кризиса: как упаковать проект в новой реальности». Эксперты расскажут, как бизнесу подстроиться под новые условия, спланировать работу и сформировать сильную команду. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Открыта регистрация на онлайн-семинар по развитию бизнеса в кризис

На онлайн-семинаре спикеры и участники обсудят следующие темы:

  • что происходит с российской экономикой во время кризиса;
  • как внедрять изменения в компании;
  • что нужно для эффективного управления командой;
  • как планировать работу;
  • каким образом лучше представлять бизнес в соцсетях;
  • как презентовать свой проект инвесторам;
  • как защитить права на интеллектуальную собственность;
  • какие существуют рынки НТИ.
Спикеры онлайн-семинара — предприниматели, представители инновационной инфраструктуры регионов и другие эксперты. Среди них:
  • Никита Неверов, региональный директор по взаимодействию с органами власти Ярославского отделения ПАО «Сбербанк».
  • Максим Менщиков, основатель и генеральный директор платформы для нетворкинга Yodvisor.com.
  • Светлана Урнышева, руководитель направления по работе с партнерами Центра компетенций компании CoBrain Analytics и другие.

Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: Content Pixie/Unsplash

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