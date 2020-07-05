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Открыта регистрация на онлайн-семинар по развитию бизнеса в кризис
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Евгения Хрисанфова
16 июля состоится онлайн-семинар «Жизнь до и после кризиса: как упаковать проект в новой реальности». Эксперты расскажут, как бизнесу подстроиться под новые условия, спланировать работу и сформировать сильную команду. Участие бесплатное, но необходима регистрация.
Открыта регистрация на онлайн-семинар по развитию бизнеса в кризисЕвгения Хрисанфова
На онлайн-семинаре спикеры и участники обсудят следующие темы:
- что происходит с российской экономикой во время кризиса;
- как внедрять изменения в компании;
- что нужно для эффективного управления командой;
- как планировать работу;
- каким образом лучше представлять бизнес в соцсетях;
- как презентовать свой проект инвесторам;
- как защитить права на интеллектуальную собственность;
- какие существуют рынки НТИ.
- Никита Неверов, региональный директор по взаимодействию с органами власти Ярославского отделения ПАО «Сбербанк».
- Максим Менщиков, основатель и генеральный директор платформы для нетворкинга Yodvisor.com.
- Светлана Урнышева, руководитель направления по работе с партнерами Центра компетенций компании CoBrain Analytics и другие.
Узнать подробности программы и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: Content Pixie/Unsplash
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