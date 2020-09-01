ZTE представила первый коммерческий смартфон со скрытой фронтальной камерой

Компания ZTE представила смартфон Axon 20 5G, который стал первым потребительским устройством с фронтальной камерой, спрятанной под дисплеем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По заявлению ZTE расположить камеру под экраном стало возможно благодаря взаимодействию пяти основных технологий:

специального материала дисплея,

чипа с двойным управлением,

интегральной схемы драйвера,

специальной матрицы пикселей,

собственного алгоритма съемки.

Материал дисплея обладает высокой прозрачностью, что улучшает поступление света на переднюю камеру. Микросхема с двойным управлением и интегральные схемы драйвера решают проблемы синхронизации цвета между камерой и дисплеем. Специальная матрица оптимизирует пиксели для улучшения согласованности изображения, а алгоритм съемки оптимизирует и улучшает четкость фотографий.

Камера расположена посередине верхнего края экрана. Она имеет разрешение 32 мегапикселя. На задней панели расположены четыре камеры с разрешением от 2 до 64 мегапикселей.

ZTE Axon 20 5G работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 765G, имеет OLED-экран с разрешением FullHD+ и диагональю 6,92 дюйма. Внутри устройства установлено от 6 до 12 гигабайт оперативной памяти и от 64 до 256 постоянной.

В компании сообщили, что пока что смартфон будет продаваться только в Китае по цене от $322. Он доступен для предзаказа с 1 сентября 2020 года на каналах электронной коммерции.

«Смартфоны станут нашей основной областью инновационных продуктов. Между тем, мы также будем стремиться к разработке продуктов для персонального и семейного мобильного широкополосного доступа, интеллектуальных носимых устройств и других новых продуктов», — комментирует президент ZTE Ни Фей.

По данным Xda-Developers, ранее задача по совмещению фронтальной камеры и дисплея решалась с помощью всплывающей или откидной камеры. Но эти механизмы занимают много места внутри устройства и не всегда надежны. Прототипы смартфонов с камерой под экраном уже показывали Samsung, Oppo и Xiaomi. Все они страдали от плохого качества изображения и проблем с бликами, яркостью и запотеванием, говорится в сообщении.

Фото: Xda-Developers