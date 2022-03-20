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23 рекомендации, которые помогут спасти бизнес в кризис

Колонки
Дмитрий Фролов
Дмитрий Фролов

Президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA

Ахмед Садулаев

Отраслей, которые бы не затронул текущий кризис, не осталось. В нынешних условиях собственникам и руководителя как никогда важно предпринять оперативные действия для поддержания своего бизнеса.

Дмитрий Фролов, президент Ассоциации развития digital-агентств ARDA рассказал, как участники Ассоциации подготовили чек-лист, в котором собрали основные действия и активности, которые необходимо предпринять малому и среднему бизнесу, чтобы остаться на плаву.
23 рекомендации, которые помогут спасти бизнес в кризис

 

Сформируйте финансовую подушку безопасности

  • Подготовьте запас наличных на случай проблем с банками. Если есть риск попадания вашего банка под санкции, заранее откройте резервные счета в других банках.
  • Постарайтесь аккумулировать как можно больше средств на счетах: сформируйте страховой фонд, в который в обязательном порядке перечисляйте процент от выручки — используйте этот запас только в форс-мажорных ситуациях (штрафы, срочные выплаты и т. д.).
  • Проведите инвентаризацию и избавьтесь от лишнего оборудования и мебели. Средства от продажи направьте в страховой фонд.
  • Оплачивайте налоги поквартально, если это возможно, чтобы не накапливать задолженность перед ФНС и избежать возможного кассового разрыва.

 

Сократите расходы

  • Поставьте на паузу новые направления и проекты, которые требуют значительных инвестиций и привлечения дополнительных сотрудников.
  • По возможности предпримите меры по легальному сокращению ФОТ. Сократите или переведите на 0,5 ставки сотрудников, чья работа не критична в рамках операционной деятельности.
  • Договоритесь о снижении арендной платы за офис. Продумайте варианты переезда в другое место, если оплата текущего офиса становится не по карману.
  • Пересмотрите условия сотрудничества с подрядчиками и сервисами: попробуйте договориться о скидках.

 

Уменьшите дебиторскую задолженность

  • Приостановите кредитование клиентов и предпримите меры для уменьшения дебиторской задолженности. Если не удается договориться с контрагентами в досудебном порядке, начинайте процесс взыскания через суд.
  • Подайте исполнительные листы в банки для взыскания средств по выигранным процессам.
  • Жестко контролируйте загрузку, по возможности ставьте на паузу проекты, по которым со стороны клиентов есть задолженность по оплате.

 

Александр Глушков
Генеральный директор агентства «Лидология»

Важная часть антикризисных мер — прекратить кредитовать клиентов и аккумулировать как можно больше наличных денег на счетах, чтобы обеспечить финансовую устойчивость. 

Так как некоторые клиенты остановили активности, у части специалистов освободилось время. Мы не стали сокращать загрузку для них и переключили их на проекты наших ключевых клиентов, чтобы работа по ним не останавливалась, а уровень сервиса не снижался, несмотря ни на что».

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Успокойте сотрудников

  • Проведите общее собрание с руководителями, чтобы разработать и согласовать план действий в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.
  • Проведите общее собрание с сотрудниками, объясните позицию компании, меры, которые будут предприниматься в ближайшее время, и планы по организации работы.
  • Откройте возможность для сотрудников напрямую, в частном порядке, 1 на 1, решать текущие вопросы с руководством компании. Доверие и поддержка как никогда важны.

 

Руслан Ишмухамедов
Управляющий партнер и коммерческий директор EvApps

«Стресс всегда сказывается на продуктивности и качестве работы. Так как на внешние условия мы повлиять не можем, то стараемся, чтобы хотя бы внутри компании сотрудники чувствовали поддержку.

Как руководитель я всегда открыт и готов поддержать ребят, когда этого требует ситуация».

 

Поддержите клиентов

  • Поговорите с клиентами, сформулируйте позицию агентства как надежного партнера в любой ситуации.
  • Составьте инструкцию и проработайте регламенты для менеджеров по отработке ситуаций, когда клиенты хотят уменьшить бюджеты, приостановить или прекратить сотрудничество.
  • Разработайте альтернативные схемы оплаты (рассрочка, поэтапная оплата) для клиентов, которые хотят продолжать сотрудничество, но не готовы платить сразу.
  • Если клиент размещает рекламу на площадке, которая подпадает под блокировку, подготовьте альтернативные каналы продвижения и предложите клиенту перераспределить бюджеты в их пользу.

 

Сергей Никоноров
Business Development Director в Ingate

«Digital-рынок уже испытывает на себе последствия происходящих в мире событий. Грядут большие перемены, которые затронут всех участников отрасли.

В текущий момент первая волна паники прошла, уступив место здравому смыслу: необходимо сконцентрироваться на бизнес-процессах, мыслить стратегически и постараться минимизировать влияние всех факторов на деятельность и дальнейшее развитие компании».

 

Сделайте бэкапы и найдите альтернативные сервисы для работы

  • Скачайте документы и файлы из Google Drive, Dropbox, Figma, Notion и других сервисов. Сделайте бэкапы на локальном сервере и на Яндекс.Диске, чтобы обеспечить ко всем файлам оперативный доступ. Также сделайте бэкапы всех сайтов.
  • Мониторьте статус работы и возможности для оплаты необходимых сервисов: Zoom, Tilda, CMS, хостинги, телефония и т. д.
  • Рассмотрите альтернативные варианты для замены используемых сервисов, подготовьтесь к тому, чтобы при необходимости быстро на них перейти. Особое внимание уделите выбору альтернативной системы управления проектами.

 

Елена Мельник
Основатель и CEO брендингового агентства Elena Melnik

«Мы вовремя скачали все документы, макеты, шаблоны, наше портфолио и успели подготовиться к отключению сервисов, которые мы используем в своей работе.

В результате мы не потеряли самообладания и смогли продолжить плодотворную работу даже после отключения сервисов».

 

В завершение

  • Не паникуйте. Паника порождает хаос, а хаос — только усиливает панику. По возможности сохраняйте спокойствие и не принимайте важных решений на эмоциях.
  • Поддерживайте окружающих и не бойтесь обращаться за поддержкой к другим. Преодолевать трудности проще вместе.

Какой бы тяжелой ни казалась ситуация сейчас, как и любой другой кризис она рано или поздно разрешится. Помните об этом, принимая решения, которые могут повлиять на вас и на ваших сотрудников.

Фото на обложке: Pexels

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