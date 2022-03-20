23 рекомендации, которые помогут спасти бизнес в кризис

Отраслей, которые бы не затронул текущий кризис, не осталось. В нынешних условиях собственникам и руководителя как никогда важно предпринять оперативные действия для поддержания своего бизнеса.

Сформируйте финансовую подушку безопасности

Подготовьте запас наличных на случай проблем с банками. Если есть риск попадания вашего банка под санкции, заранее откройте резервные счета в других банках.

Постарайтесь аккумулировать как можно больше средств на счетах: сформируйте страховой фонд, в который в обязательном порядке перечисляйте процент от выручки — используйте этот запас только в форс-мажорных ситуациях (штрафы, срочные выплаты и т. д.).

Проведите инвентаризацию и избавьтесь от лишнего оборудования и мебели. Средства от продажи направьте в страховой фонд.

Оплачивайте налоги поквартально, если это возможно, чтобы не накапливать задолженность перед ФНС и избежать возможного кассового разрыва.

Сократите расходы

Поставьте на паузу новые направления и проекты, которые требуют значительных инвестиций и привлечения дополнительных сотрудников.

По возможности предпримите меры по легальному сокращению ФОТ. Сократите или переведите на 0,5 ставки сотрудников, чья работа не критична в рамках операционной деятельности.

Договоритесь о снижении арендной платы за офис. Продумайте варианты переезда в другое место, если оплата текущего офиса становится не по карману.

Пересмотрите условия сотрудничества с подрядчиками и сервисами: попробуйте договориться о скидках.

Уменьшите дебиторскую задолженность

Приостановите кредитование клиентов и предпримите меры для уменьшения дебиторской задолженности. Если не удается договориться с контрагентами в досудебном порядке, начинайте процесс взыскания через суд.

Подайте исполнительные листы в банки для взыскания средств по выигранным процессам.

Жестко контролируйте загрузку, по возможности ставьте на паузу проекты, по которым со стороны клиентов есть задолженность по оплате.

Александр Глушков

Генеральный директор агентства «Лидология»

Важная часть антикризисных мер — прекратить кредитовать клиентов и аккумулировать как можно больше наличных денег на счетах, чтобы обеспечить финансовую устойчивость.

Так как некоторые клиенты остановили активности, у части специалистов освободилось время. Мы не стали сокращать загрузку для них и переключили их на проекты наших ключевых клиентов, чтобы работа по ним не останавливалась, а уровень сервиса не снижался, несмотря ни на что».

Успокойте сотрудников Проведите общее собрание с руководителями, чтобы разработать и согласовать план действий в зависимости от того, как будет развиваться ситуация.

Проведите общее собрание с сотрудниками, объясните позицию компании, меры, которые будут предприниматься в ближайшее время, и планы по организации работы.

Откройте возможность для сотрудников напрямую, в частном порядке, 1 на 1, решать текущие вопросы с руководством компании. Доверие и поддержка как никогда важны. Руслан Ишмухамедов

Управляющий партнер и коммерческий директор EvApps «Стресс всегда сказывается на продуктивности и качестве работы. Так как на внешние условия мы повлиять не можем, то стараемся, чтобы хотя бы внутри компании сотрудники чувствовали поддержку. Как руководитель я всегда открыт и готов поддержать ребят, когда этого требует ситуация». Поддержите клиентов Поговорите с клиентами, сформулируйте позицию агентства как надежного партнера в любой ситуации.

Составьте инструкцию и проработайте регламенты для менеджеров по отработке ситуаций, когда клиенты хотят уменьшить бюджеты, приостановить или прекратить сотрудничество.

Разработайте альтернативные схемы оплаты (рассрочка, поэтапная оплата) для клиентов, которые хотят продолжать сотрудничество, но не готовы платить сразу.

Если клиент размещает рекламу на площадке, которая подпадает под блокировку, подготовьте альтернативные каналы продвижения и предложите клиенту перераспределить бюджеты в их пользу. Сергей Никоноров

Business Development Director в Ingate «Digital-рынок уже испытывает на себе последствия происходящих в мире событий. Грядут большие перемены, которые затронут всех участников отрасли. В текущий момент первая волна паники прошла, уступив место здравому смыслу: необходимо сконцентрироваться на бизнес-процессах, мыслить стратегически и постараться минимизировать влияние всех факторов на деятельность и дальнейшее развитие компании». Сделайте бэкапы и найдите альтернативные сервисы для работы Скачайте документы и файлы из Google Drive, Dropbox, Figma, Notion и других сервисов. Сделайте бэкапы на локальном сервере и на Яндекс.Диске, чтобы обеспечить ко всем файлам оперативный доступ. Также сделайте бэкапы всех сайтов.

Мониторьте статус работы и возможности для оплаты необходимых сервисов: Zoom, Tilda, CMS, хостинги, телефония и т. д.

Рассмотрите альтернативные варианты для замены используемых сервисов, подготовьтесь к тому, чтобы при необходимости быстро на них перейти. Особое внимание уделите выбору альтернативной системы управления проектами. Елена Мельник

Основатель и CEO брендингового агентства Elena Melnik «Мы вовремя скачали все документы, макеты, шаблоны, наше портфолио и успели подготовиться к отключению сервисов, которые мы используем в своей работе. В результате мы не потеряли самообладания и смогли продолжить плодотворную работу даже после отключения сервисов». В завершение Не паникуйте. Паника порождает хаос, а хаос — только усиливает панику. По возможности сохраняйте спокойствие и не принимайте важных решений на эмоциях.

Поддерживайте окружающих и не бойтесь обращаться за поддержкой к другим. Преодолевать трудности проще вместе. Какой бы тяжелой ни казалась ситуация сейчас, как и любой другой кризис она рано или поздно разрешится. Помните об этом, принимая решения, которые могут повлиять на вас и на ваших сотрудников. Фото на обложке: Pexels