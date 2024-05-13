Топ-5 инсайтов при мониторинге поисковой выдачи

Реклама конкурентов

Самый простой и известный кейс — реклама конкурентов по брендовому запросу. Конкуренты запускают рекламу по вашим брендовым ключам или используют более высокие ставки за клик, поэтому находятся выше вас в поисковой выдаче.

Да, реклама по ключам конкурентов не запрещена. Но это повод задуматься о том, чтобы запустить контекстную кампанию по брендовым запросам для обеспечения максимального присутствия бренда в поисковой выдаче и защиты от ухода потенциального клиента к конкуренту. А если она уже запущена, применить более агрессивную стратегию и повысить ставки, чтобы не терять «горячих» лидов.

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Неправомерное использование бренда в рекламе

Несогласованное использование бренда в рекламе — это серьезное нарушение. Такие объявления вводят в заблуждение потенциальных клиентов. Нарушители могут быть среди партнеров, конкурентов или просто мошенников. Они используют знание о вашем бренде для собственной выгоды, например, для привлечения пользователей на свой сайт. За этим важно следить, чтобы не допустить репутационных рисков.

Как правило, рекламные площадки становятся на сторону «пострадавшего бренда» и применяют санкции вплоть до блокировки нарушителя.

По ключевому запросу «„Яндекс Путешествия“ промокод» пользователь может попасть на странный сайт, который не имеет отношения к компании, что введёт пользователя в заблуждение

Партнерские объявления по брендовым запросам

Обычно компании запрещают партнерам лить трафик через контекст на бренд при запуске СРА-маркетинга, так как брендовые ключевые слова вводят самые «теплые» клиенты. Они уже заинтересованы в бренде, поэтому нет смысла запускать дополнительную рекламу на этот сегмент.

Веб-мастера часто пренебрегают этим запретом, так как для них это самый простой способ привести лида, который, вероятнее всего, совершит целевое действие. Получается, что веб-мастер зарабатывают за счет денег, которые рекламодатель вложил в раскрутку бренда.

Арбитражники скрывают нарушения с помощью хитрых техник: узкий таргетинг на определенные ГЕО, ночное время показа, динамические редиректы, что усложняет поиск нарушителя.

Часто мониторинг контекста на бренд становится рутинной задачей команды диджитал маркетинга, так как партнеры разогревают рекламный аукцион. Цена за клик растет, а доля выкупаемого трафика падает, поэтому здесь важно быстрое реагирование.

При обнаружении такой проблемы бренд может смело направлять партнерам доказательства и требовать убрать рекламные объявления по брендовым ключам. В противном случае стоит исключить партнера из ПП.

При переходе по ключевому запросу «Курсы python Geekbrains» пользователь попадает на витрину курсов. При нажатии кнопки «ссылка на курс» выдает партнерскую ссылку

Мимикрия под рекламодателя

Еще одна проблема — сайты, которые повторяют официальную страницу известного бренда. У них может быть тот же домен, но с лишней буквой или опечаткой. Это делается для редиректа пользователя на сайт с партнерской меткой. Так бесплатный трафик становится платным. Еще «спуфинг» (spoofing — подмена) используют для перенаправления на сайты конкурентов.

Подобные сайты-клоны вводят пользователей в заблуждение и злоупотребляют их доверием. Часто такие сайты создают СРА-партнеры,чтобы быстрым и простым способом привести клиентов. Таким образом партнеры вытесняют реальный бренд из поисковой выдачи и ставят под угрозу репутацию компании.

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Сайты купонов, витрин и агрегаторов

Партнеры создают сайты с купонами и кешбэком, чтобы привлечь трафик. Разберемся, к каким негативным последствиям это может привести.

Во-первых, пользователи пытаются получить бонусы и не могут, потому что большинство промокодов оказываются недействительными. Это может вызвать у пользователя раздражение и он купит не у вас, а у конкурента.

Во-вторых, сайты-купоны снижают долю выкупаемого брендового трафика, так как они размещаются по фирменным ключам.

В-третьих, стоимость лида увеличивается, так как необходимо выплачивать комиссию партнеру при сниженном чеке. Потому что лид использовал промокод на скидку.

По ключевому запросу «Tutu купить билеты промокод» пользователь может попасть на агрегатор промокодов и при нажатии кнопки «показать предложение» его перенесет на сайт с партнерской ссылкой

Это были пять примеров нарушений, которые влияют на присутствие бренда в поисковой выдаче. Их не всегда получается обнаружить вручную. Поэтому при мониторинге лучше полагаться на автоматизированные сервисы.

Помните, брендовая поисковая выдача — это территория бренда и лояльных клиентов, которые уже знают о вашем продукте и гуглят его. Так что мониторинг брендовой выдачи — важная рутинная задача, которая поможет привести лояльного клиента именно на ваш официальный сайт. А ещё сохранить репутацию бренда и рекламный бюджет.

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