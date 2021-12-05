5 лайфхаков успешного развития IT-специалиста

Пожалуй, многие слышали о таком понятии, как lifelong learning . Эта концепция подразумевает обучение в течение всей жизни человека. Руководитель по оценке, обучению и развитию персонала «Мир Plat.Form» Инна Карелина объясняет, почему постоянное развитие особенно актуально для сотрудников IT-сферы, и делится лайфхаками, которые помогут в достижении этой цели.

«Мир Plat.Form» — IT-команда «Национальной системы платежных карт». Мы выступаем оператором платежной системы «Мир» и технологическим двигателем «Системы быстрых платежей», и нашим сотрудникам важно постоянно обучаться и обладать наиболее актуальными знаниями в Fintech-области.

Сегодня мы испытываем колоссальную информационную перегрузку. Скорость изменений, которые происходят вокруг, мы ощущаем на себе, поэтому важнейший навык, необходимый нам — это быстрота освоения нового. Это базовый навык и конкурентное преимущество IT-специалиста при текущем высоком темпе устаревания технологий.

Что мешает людям развиваться:

Незнание куда, зачем и как развиваться, нечеткие и нереалистичные планы;

Однобокое развитие, например, развитие только hard skills или только soft skills;

Отсутствие желания искать и находить время для того, чтобы подумать о своих действиях и их результатах;

Отсутствие интереса к обратной связи, нежелание искать и получать эту обратную связь для анализа успешности или не успешности своих действий.

И самое главное – обучение ради обучения, курсы ради курсов и сертификаты ради сертификатов, просто потому что «так принято» — без кастомизации под конкретные задачи и реалии компании.

Стоит отметить, что IT-специалисты — одна из самых обучающихся категорий сотрудников. Но я видела, когда это было обучение бессистемное, хаотичное и достаточное длительное, поэтому дорога из точки А к точке Б получается очень извилистая, через ошибки и потерю времени.

Я хочу поделиться с вами пятью лайфхаками развития, проверенными на моей HR-практике, благодаря которым возможно ускорить развитие любого IT-специалиста.

Лайфхак №1

Четко сформулируйте, что именно вы хотите изучить, что вам это дает и куда вы это будете прикладывать.

Осознанно выбирайте конкретные направления развития: конкретный навык/технологию. Берите в развитие то, что вам необходимо сейчас, то, что сделает вас лучше в текущих реалиях. Очень четко сформулируйте цель и определите, что будет желаемым результатом, как вы и люди вокруг, включая вашего тимлида, смогут оценить достижение цели.

Рекомендую проверять свою цель на SMART. Проверьте содержит ли ваша цель: конкретность, измеримость, достижимость, важность и определенность по срокам достижения цели.

Ответьте себе на вопрос: зачем это вам? Таким образом, вы будете мотивированы на развитие, у вас найдется и время, и желание, и драйв.

Лайфхак №2

Имейте в виду, что компетенции развиваются по-разному.

Есть быстро развиваемые, к которым относятся различные «технические» навыки. Это те, где есть некий алгоритм действий, совершая который вы достигните результата в короткие сроки. А есть навыки, которые будут даваться сложнее, так как они касаются личностных способностей.

Давайте разберем на примере. Если вы выступаете на конференциях, то прокачивать скилл публичных выступлений очень важно. Этот навык можно разделить на два крупных блока:

Все, что связано с подготовкой слайдов, работой с микрофоном, взаимодействием с аудиторией. Эта часть развивается достаточно легко. Само выступление, которое может сопровождаться волнением перед выступлением, вашими эмоциями и реакцией на обратную связь аудитории, каверзные вопросы. Вот тут потребуется больше времени и усилий для изменения ваших реакций. Придется и над эмоциональным интеллектом поработать, что тоже не быстро. Поэтому помните, горизонт ожидания желаемого результата для разных навыков разный. Учитывайте это при планировании или составлении своего трека развития и тогда у вас не будет демотивации и разочарования, что вы не достигаете быстрых успехов и бросаете применять изученные методы.

Лайфхак №3

Мы все понимаем важность проведения ретроспективы работе.

Такое же ретро для себя даст вам осмысленный подход к применению новых методик. Читая литературу по выбранной теме, обязательно выписывайте наиболее важные идеи, составляйте mindmap (ментальные карты), пропишите, в какой задачке, в какой ситуации вы уже завтра сможете применить эту идею. А после применения запишите, что получилось, а что нет и почему и т.д.

Наверняка, многие из вас обучаются онлайн. На вебинарах будьте сосредоточены на все 100%, будьте активны, внимательно слушайте и записывайте, выполняйте задания тренера, а не занимайтесь разбором почты, общением в чатах и прочими отвлекающими делами – иначе вы не услышите и половины важной информации.

Лайфхак №4

Используйте электронные библиотеки бизнес-книг и технической литературы, статьи в профсообществах, участвуйте в тренингах и семинарах.

Но это еще не все, что можно использовать для развития. Развитие — это переход на качественно новый уровень, то есть то, как вы что-то делали вчера, завтра необходимо делать лучше. А для того, чтобы поведение изменить, важно полученные знания из книг и курсов применять на практике.

Нужно постоянно искать возможности применения полученных знаний в работе – вот это залог вашего успеха.

Кстати, в начале у вас будет не получаться делать что-то по-новому. Это нормально, ведь вы еще не выработали навык делать по-новому хорошо и качественно, поэтому тут самое главное не бросить все и не вернуться к прежнему, а продолжать.

При работе с нашими ИТ-специалистами, входящие в группу High Potential (сотрудники с высоким потенциалом), мы системно подходим к развитию навыков и придерживаемся методики 70/20/10. О чем она:

10% в развитии навыка вам даст информация из книг, статей, тренингов.

20% в развитии навыка даст работа с экспертом (наставником, опытным коллегой).

70% в развитии навыка принесет вам практика.

Наша форма индивидуального трека развития состоит из трех блоков:

Что мне почитать, посмотреть, на какой курс записаться. С кем я могу обсудить развитие навыка, кто для меня эксперт и гуру в этом направлении В каких текущих задачах я могу применить новые знания и что я должен делать.

Подходите к собственному развитию системно и комплексно! Соблюдайте баланс применяемых методов в выше указанном процентном соотношении. Не читайте тонну литературы, после которой вы сделаете только одно практическое упражнение, это не принесет вам быстрого развития навыка, соотношение должно бы обратным.

Используйте разные форматы развития и обучения, особенно те, что больше нравятся. Если сложно читать книги, смотрите видео по теме, так у вас будет больше интереса к изучению нужного материала для развития.

Прикладываю скрин шаблона индивидуального трека развития навыка. Теперь, зная подход, вы можете самостоятельно сформулировать цель, поставить комфортные сроки и прописать все необходимые действия для достижения намеченной цели.

Лайфхак №5

Soft skills is a new hard skills!

Никто не спорит, что нужно развивать профессиональные знания и навыки, но не забывайте, что и для IT-специалиста часть успеха зависит от того, как он работает в команде, а не только от того, как хорошо он что-то знает или умеет в своей профессиональной области.

Думаю, вы встречали таких экспертов, которых при этом все тихо недолюбливают, т.к. человек конфликтный, не слышит аргументы, не принимает обратную связь, постоянно ищет виновных в своих неудачах и т.д. А все вышеперечисленное — это же soft skills!

Работоспособность и высокая эффективность сотрудника складывается из всего лишь 15% владения hard skills и на 85% владения soft skills. Очевидно, без последних развитие карьеры будет затруднено. Чем выше занимаемая человеком позиция в компании, тем выше должен быть его уровень владения soft skills. Поэтому если вас прельщает карьерный рост и тем более менеджерская карьера, на «софтах» важно сконцентрироваться заранее.

Кстати, делюсь списком книг, которые помогут вам разобраться в быстром развитии навыков и повысить мотивацию к развитию ваших soft skills:

Олег Матвеев. «Как учиться легко и с интересом?»

Книга о том, как учиться быстро и эффективно, овладевать нужными знаниями легко и получать удовольствие от процесса обучения.

Книга о том, как учиться быстро и эффективно, овладевать нужными знаниями легко и получать удовольствие от процесса обучения. Дэниел Пинк. «Драйв: Что на самом деле нас мотивирует?»

Дэниел Пинк убедительно доказывает, что система мотивации, основанная лишь на вознаграждении за достижение результата, стала не просто бесполезна, но и в ряде случаев прямо вредит. О том, как мотивировать персонал достигать целей, вы узнаете из этой книги.

Дэниел Пинк убедительно доказывает, что система мотивации, основанная лишь на вознаграждении за достижение результата, стала не просто бесполезна, но и в ряде случаев прямо вредит. О том, как мотивировать персонал достигать целей, вы узнаете из этой книги. Дорофеев Максим. «Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо»

Важные факторы быстрого обучения — это мышление и память. Из книги вы узнаете, почему мы неэкономно тратим ресурсы нашего мозга, как их сохранять, как правильно концентрироваться, формулировать задачи и восстанавливаться для продуктивной работы и обучения.

Важные факторы быстрого обучения — это мышление и память. Из книги вы узнаете, почему мы неэкономно тратим ресурсы нашего мозга, как их сохранять, как правильно концентрироваться, формулировать задачи и восстанавливаться для продуктивной работы и обучения. Питера Сенге. «Пятая дисциплина»

Наша корпоративная система обучения построена на принципах самообучающейся организации. Узнать, почему добиться успеха компания может только с помощью постоянного обучения и обновления, можно с помощью этой книги.

Подводя итог, хочу пожелать вам сделать свое обучение и развитие непрерывным процессом! Получайте новый опыт, знакомьтесь с крутыми экспертами и профессионалами, практикуйтесь и берите на себя более сложные задачи, используйте новые инструменты и, главное: делайте это постоянно.

Фото: amasterphotographer / Shutterstock