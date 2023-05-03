5 шагов к корпоративному акселератору: опыт банка

Московский кредитный банк (МКБ) проводит акселераторы уже несколько лет, и запустил в прошлом году обновленную программу — [НЕ]аксель. Что такое корпоративный акселератор и как правильно его организовать, рассказал Сергей Костюк, советник заместителя председателя правления банка.

В России насчитываются сотни акселераторов, и в последние годы активно растет число корпоративных — как ответ на вынужденную цифровизацию. Они помогают внедрять инновации и технологии, которые улучшают бизнес-процессы (прежде всего для клиентов), поэтому все чаще компании задумываются о запуске такого проекта.

Шаг 1. Определите, зачем вам акселератор

Просто запускать акселератор, потому что все конкуренты в нише уже так сделали, не стоит. Выясните, нужен ли он на самом деле. Главная цель акселератора для корпорации — быстрый и дешевый сбор заявок от компаний, предлагающих актуальные технологические решения, часто инновационные, поэтому основные заявители на акселераторы — стартапы.

Для стартапов же корпоративный акселератор ценен доступом к бизнес-заказчикам, с которыми можно обсудить и улучшить продукт независимо от того, внедрит его корпорация в итоге или нет. Неотъемлемая часть акселератор — программа развития стартапа: будь то помощь с самим продуктом или другими критическими для молодого бизнеса моментами.

Если для запуска акселератора действительно есть четкая и понятная причина, определитесь, какие задачи перед ним ставятся, какие проекты он должен привлечь, в каком количестве, и главное — какой бизнес-результат мы хотим получить в итоге.

В зависимости от этого нужно будет определять бюджет под проект, прописывать условия и требования к участникам, формировать команду на стороне корпорации. Цель работы акселератора зависит от потребностей корпорации в текущий момент или в будущем.

Например, надо срочно найти идею для решения возникшей задачи на рынке, чтобы адаптироваться под новые условия. Или корпорация планирует зайти в новую нишу в следующем году.

В 2019 и 2021 годах мы проводили регулярные стратегические сессии с каждым крупным бизнесом по блокам: розничный, корпоративный и инвестиционный, — чтобы определить направления предыдущих двух акселераторов в МКБ. А с 2022 года перешли на круглогодичный формат сбора заявок как от бизнес-заказчиков внутри банка, так и от стартапов в акселератор.

Шаг 2. Сформируйте команду

Главный ресурс акселератора — это его команда. Здесь есть две стороны.

Первая — заказчики, принимающие решения о том, какие из решений пилотировать или внедрять. Это могут быть отдельные бизнес-подразделения целого холдинга или конкретной компании или партнеры компании-заказчика, которые также участвуют в акселераторе и предлагают сотрудничество стартапам.

Вторая сторона — это менторы и трекеры, которые активно участвуют в образовательном процессе, оказывают помощь и поддержку стартапам. В роли менторов и трекеров выступают сотрудники банка и компаний холдинга, обладающие ИТ- и бизнес-компетенциями.

Очень важно, чтобы все они прошли дополнительную подготовку: поняли, какие методологии используются в акселерационной программе, какие инструменты, как работать со стартапами.

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На эти же позиции можно дополнительно приглашать внешних экспертов на срочной основе. Например, из структур с высокими стандартами качества — венчурные фонды, консалтинговые агентства, создатели других акселерационных программ.

Руководитель корпоративного акселератора и его заместители заняты проектом постоянно. Менторы, трекеры, эксперты по оценке стартапов, спикеры на мероприятиях программы и так далее появляются периодически. То есть у них частичная занятость.

Всего в команде нашего акселератора 3 человека, но в экспертизу и реализацию акселератора вовлекаются до 30 человек — в зависимости от количества проектов, которые находятся в работе одновременно.

Шаг 3. Проработайте техническую часть

Процесс организации акселератора практически всегда выглядит одинаково, и у нас он ничем не отличается. Сначала нужно собрать потребности бизнеса — в частности те, которые не удается закрыть имеющимися на рынке решениями, и сформировать на основании этого ключевые запросы.

На данном этапе нужно определить и выделить бюджет на проведение пилотных проектов, которые заказчик одобрит. Учитывайте также расходы на зарплату сотрудников, привлеченных к работе над акселератором, на вознаграждение внешним специалистам, на маркетинговую кампанию, на аренду помещения для мероприятий в рамках акселератора, если это требуется.

Чаще всего аренда нужна, когда собственные пространства не соответствуют нужным параметрам, когда мероприятие нуждается в сильном маркетинговом или имиджевом эффекте.

На этом же этапе важно убедиться в готовности прямого участия топ-менеджмента корпорации во взаимодействии со стартапами, в их оценке. Руководство должно быть заинтересовано во всем происходящем, иначе компания не получит хороших результатов от акселератора.

После этого идет запуск приема заявок и набора участников. Запускаются масштабные PR- и маркетинговые кампании, освещающие работу заказчика со стартапами. Здесь обязательно стоит подготовить качественный лендинг с информацией о правилах и условиях, о временных рамках набора и самой акселерационной программы, а также с указанием способа подачи заявки (с сентября 2021 года мы это делали на нашем сайте).

Не забудьте привести данные о заказчиках и партнерах, контакты ответственных лиц.

Маркетинговую кампанию стоит проводить не только в социальных сетях и СМИ, но и в тематических сообществах, на внутренних ресурсах партнеров, а для масштабных акселераторов иногда даже используется таргетированная реклама в поисковых системах. Завершается этот этап отбором участников по заранее подготовленным критериям оценки проектов.

Специальные технические ресурсы здесь не нужны, но, если у команды есть своя CRM для работы со стартапами, это упростит отбор. Заявки будут подавать абсолютно разные проекты, какие бы направления вы ни указывали. Например, в 2021 году к нам пришла заявка от стартапа, предложившего турбинный вихревой теплогенератор.

Дальше, уже во время проведения акселератора, топ-менеджмент дает экспертную оценку отобранным проектам, команда со стороны заказчика готовится проводить демо-дни и питч-сессии со стартапами. Упростить с технической стороны этот этап помогут автоматизированные системы голосования.

И наконец, все завершается пилотированием отобранных решений внутри компании или холдинга и их масштабированием в случае успешного первого запуска.

Шаг 4. Запустите скаутинг стартапов

Сидеть и ждать, пока кто-то откликнется на объявление о запуске акселератора, прочитает статью о нем и заинтересуется предложением, — недостаточно. PR-кампанию стоит сочетать с самостоятельным отбором потенциально перспективных стартапов через инкубаторы, технопарки, центры инноваций, вузы и НИИ, списки участников хакатонов, питч-сессий.

Пообщайтесь с партнерами или просто любыми корпорациями, развивающими инновации, — у них могут быть свои базы стартапов.

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Чтобы начать скаутинг стартапов, разработайте критерии оценки проектов, портрет участников. Например, технологический фокус, стадия реализации, охваченные рынки. Если вы запускаете акселератор, у вас уже есть четкие запросы на конкретные решения. Проанализируйте рынок и представленные на нем продукты, чтобы сформировать понимание о том, что вы ищете.

Соберите лонг-лист из понравившихся стартапов, детально изучите и сократите его, опираясь на заданные критерии.

Дальше — общение с оставшимся набором стартапов и формирование шорт-листа, участникам которого можно предлагать подать заявки в акселератор. Общаться удобно как через социальные сети, электронную почту или мессенджеры, так и через короткие видеоинтервью. Все зависит от того, сколько времени есть на скаутинг, с каким количеством стартапов надо познакомиться, кто может этим заняться и так далее.

Шаг 5. Собирайте фидбэк

Единственный способ сделать результативный для всех сторон проект — постоянно отслеживать, решает ли он задачи ключевых заказчиков и приносит ли запланированную ценность каждому участнику акселератора.

Поэтому организуйте регулярное получение обратной связи: и от стартапов — причем не только дошедших до этапа пилотирования своих решений, но и просто прошедших акселератор — и от партнеров, и от руководителей подразделений своей компании. Всегда найдется, что улучшить или исправить.

Предлагайте участникам оставлять отзывы на сайте, через социальные сети или анонимную форму. Лучше, чтобы это была не просто оценка в баллах, но и комментарий, пусть даже короткий. После завершения каждого потока или с определенной периодичностью проводите расширенные опросы всех сторон, задействованных в акселераторе.

После запуска акселератора в круглогодичном формате наша команда получила свыше 350 предложений от стартапов, провела больше 20 пилотных проектов, и 3 решения уже внедрены в компании. Победители — в основном молодые команды из областей видеоаналитики и речевой аналитики, виртуальных ассистентов, машинного обучения и искусственного интеллекта, Open API.

Мы считаем, что корпоративный акселератор — действительно полезная инициатива для бизнеса.

Чек-лист: 5 шагов к корпоративному акселератору

Определите, действительно ли вам нужен акселератор, какие задачи перед ним стоят и к какому бизнес-результату вы планируйте прийти.

Сформулируйте для стартапов выгоду сотрудничества именно с вашим акселератором: четко пропишите свою уникальность.

Сформируйте команду акселератора, включая бизнес-заказчиков, менторов и трекеров.

Выстройте план проведения акселератора и пропишите техническую часть процесса.

Собирайте фидбэк, анализируйте его и учитывайте для следующих потоков.

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