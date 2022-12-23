Как запустить корпоративный стартап — опыт менеджера

Об особенностях инхаус-стартапов и как пушить идеи внутри большого бизнеса, рассказывает менеджер по операционным решениям Х5 Group Евгений Зотов. Два года назад ролик на YouTube натолкнул его на мысль запустить сканер для инвентаризации товаров на складе — подобного в ритейл-компаниях тогда ещё никто не делал.

В сложившихся условиях развивать собственные проекты становится сложнее — нестабильная внешняя ситуация, сокращение финансирования. Но не обязательно бросать всё и отправляться в свободное плавание. Если культура предпринимательства близка, то можно рассмотреть вариант запуска корпоративного стартапа, где инвестором выступает компания, в которой вы работаете.

Корпоративные стартапы

У меня экономическое образование, первая моя работа была в госсекторе. В ритейле уже 11 лет, вместе с ребятами (нас четыре человека в команде) отвечаем за внедрение всех технологических новинок в логистических центрах компании. Смотрим, где количество операций можно сократить, а где увеличить, чтобы в перспективе это приносило прибыль и делало работу сотрудников комфортнее и проще.

Приведу простой пример — оператор склада за час может принять до 23 паллет: проверить сроки годности, качество товара, который нам отправили поставщики. Наша задача — сделать так, чтобы это число выросло условно до 35 паллет в час.

Чем больше товаров сможет принимать конкретный сотрудник, тем больше поставщиков мы сможем обслужить в сутки, а чем больше груза на складе, тем больше мы сможем отправить в магазины — расширить ассортимент. Всё это в конечном итоге влияет на доступность товара на полке в магазине.

То есть изначально я шёл по пути корпоративных стартапов — либо запускал новые проекты, либо развивал те решения, что уже были.

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Проект начинается с идеи

Любой проект начинается с идеи. Скажу так, находить их непросто. Кажется, что уже всё придумали до вас или за вас. Ещё многие считают, что идея обязательно должна быть революционной и переворачивать мир «с ног на голову». Как, например, у Apple. Но порой достаточно увидеть насущную проблему и разработать для неё решение или улучшить уже существующий процесс, что я и попытался сделать.

Инвентаризация товаров на складе, которую проводят регулярно, всегда мне казалась текучкой, чем-то обыденным и неизбежным. Я и сам в ней несколько раз участвовал. Для понимания, это проверка фактических остатков товара в распределительном центре, площадь которого несколько тысяч квадратных метров.

Ежедневно сюда приходят сотни грузовиков с продуктами и товарами от поставщиков со всей страны. То, что вы привыкли видеть на полках магазинов, сначала хранится здесь: макароны, гречка, курица, картошка, бананы, стиральный порошок, молоко, сыр и так далее. Представляете, какой масштаб?

На отраслевой конференции, которую я посещал в рамках корпоративного обучения, один из спикеров рассказывал, что существенные потери торговые сети несут как раз во время инвентаризации. Потому что склад практически останавливается на сутки-двое, в лучшем случае — на 12 часов. Сотрудникам нужно взять терминал, пойти и каждую коробочку посчитать. Значит, транспорт не едет, никто ничего не комплектует, товар лежит на складе. Тогда я подумал — в этом процессе точно можно что-то улучшить и поменять.

Подсмотрел идею на YouTube

После, просматривая YouTube, я увидел ролик про использование сканера. До этого для проведения инвентаризации мы уже применяли дроны и коптеры, но эта технология нам не подошла — их сносило потоком воздуха. А сканер бы идеально подошёл. Так родилась идея для будущего проекта.

Почти сразу после просмотра ролика я занялся поиском компании по производству таких устройств, созвонился с представителями из Сколково, и вместе мы начали обсуждать варианты. Для них создание сканера полной инвентаризации стало интересной задачей, такого они ещё не делали.

Следующим шагом было найти бизнес-заказчика внутри компании, то есть понять, какому из подразделений проект может быть интересен. Так как я занимаюсь проектной работой не первый год, у меня уже были неплохо развиты навыки питчинга идей и создания бизнес-планов.

Для тех, кто только в начале пути, несколько советов:

Помните, что придумывать бизнес-идеи — это навык, который можно развить.

Идея не обязательно должна быть в той сфере, где вы заняты. Иногда со стороны лучше видно, что и как можно улучшить или поменять.

Не надо стараться придумать что-то глобальное и революционное. Порой достаточно увидеть насущную проблему, какую-то болевую точку, и придумать для неё рациональное решение.

Расширяйте кругозор — большинство идей уже придумано за вас, иногда стоит взять уже существующую инициативу и улучшить её.

Помните, что идею всегда можно обсудить с коллегами. Мозговой штурм поможет понять, насколько ваше решение полезно, подходит ли оно компании в целом и укладывается ли в планы по развитию вашей организации.

Чему могут научить акселерационные программы?

Так получилось, что пока я носился с идеей сканера, на почту пришло письмо с анонсом конкурса внутренних инноваций X5 Idea Challenge. Подобные акселераторы запускают некоторые компании, чтобы исследовать не только внешний рынок, но и развивать экспертизу внутри.

Таким образом растёт количество корпоративных стартапов. Те, кто уже работает в компании, хорошо знакомы с процессами, и вполне могут сами генерировать идеи — нужно только создать условия.

Мой руководитель, конечно же, знал о сканере, и посоветовал подать идею. Финансовая модель на этом этапе не требовалась. Поэтому я просто обозначил проблематику, рассказал, что конкретно предлагаю сделать, и отправил заявку. Она прошла отбор жюри, и началась программа акселерации продолжительностью три месяца.

Так как в обучение я пришёл с уже достаточным опытом управления проектами, многие вещи, о которых рассказывали, мне были уже знакомы. Но для тех, кто впервые готовится к запуску инхаус-стартапа, это хороший источник информации. По сути, вы проходите путь стартапера (только в ускоренном режиме и с поддержкой экспертов):

Учитесь определять целевую аудиторию, описывать проблематику, находить бизнес-заказчика внутри компании и «продавать» ему идею;

,Получаете навык тестирования гипотез, что позволяет без финансовых затрат рассмотреть максимальное количество вариантов для получения нужного результата;

Собираете команду — в одиночку запускать новые проекты невозможно, требуется экспертиза сразу в нескольких направлениях бизнеса;

Считаете экономику проекта, защищаете бюджет и так далее.

На участие в программе уходили все мои вечера — обучающие треки начинались в 19.00, а заканчивались около 21.00 — 22.00. Я начинал смотреть вебинары в машине с телефона, пока возвращался с работы, а дома продолжал — уже с ноутбука. Семья привыкла, что иногда работаю допоздна.

Если что-то на складе встало, значит, завтра оно не доедет в магазины, которые встретят покупателей пустыми полками. А вы же понимаете, что такого допустить нельзя.

Команда — это важно

В команде нас было три человека: я как инициатор проекта, представитель, которая отвечала за ИТ-составляющую, и директор распределительного центра, без которого бы вообще ничего не получилось. Он предоставил нам пилотную площадку, чтобы протестировать сканер. Кроме того, вместе с нами проектом, конечно же, занималась компания-разработчик.

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Вы представляете, что это такое, когда четыре разных подразделения пытаются реализовать один проект? Было непросто — сначала мы разрабатывали само решение, потом занимались бюрократическими процедурами — согласованиями, документами и так далее.

Финальным этапом стала защита проекта перед бизнес-заказчиком, которым в нашем случае выступил департамент по инновациям. И это моя боль — презентацию пришлось переделывать раз 20 — менял шрифты, цвета, оформление, отправлял письма организаторам программы с просьбой помочь. Теперь я могу сделать любую за короткий срок.

Что в итоге

Мы начали пилот проекта, сканер доработали под один из складов — в Богородске, сейчас мы приступаем к тиражированию решения. За это время мы прошли общепризнанные стадии стартапа: подтверждение существования проблемы, разработка MVP Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт, самая ранняя версия, получение подтверждения, что продукт востребован, подтверждение канала продаж — в нашем случае необходимости разработанного решения для компании.

Дальше идёт масштабирование — в перспективе технологию могут распространить на распределительные центры всех торговых сетей Х5.

В отличие от независимых проектов, для которых нужно искать внешние инвестиции и нести ответственность за них, делать персональные вложения, при реализации стартапов инхаус рисков меньше.

Защищённость. Вы можете реализовать себя как предприниматель, имея при этом надёжный тыл — компанию, в которой работаете. Вместе с вами трудится команда профессионалов, с которой можно посоветоваться и разделить ответственность, есть ваш непосредственный руководитель и вышестоящие руководители. Для компании это не первый стартап, и там готовы к тому, что что-то может пойти не так, как задумано. То есть вы ничем не рискуете.

Инвестиции. На корпоративное предпринимательство и внедрение инноваций компания готова выделять бюджеты и ресурсы, так как сама заинтересована в развитии вашего проекта. Значит, вам не нужно постоянно думать о привлечении финансов и поиске инвесторов, высвобождается время непосредственно на реализацию идеи, вас ничего не сдерживает.

Экспертная база. Научиться предпринимательству можно при поддержки опытных экспертов, внутри компании вам помогут и подскажут, как избежать возможных ошибок

Возможность участия в акселерационных программах за счёт компании, где вам поэтапно объяснят, как определять целевую аудиторию проекта, описывать проблематику, тестировать гипотезы, собирать команду, считать экономику проекта и так далее.

Но есть и минусы.

Запуская стартап внутри большого бизнеса, нужно готовиться к процедуре утверждений и согласований внутри, сроки которой могут затянуться. В этом плане независимый проект можно сделать быстрее — инвесторов и партнёров вы будете искать самостоятельно, команду собирать тоже.

Авторство проекта будет принадлежать не вам, а компании, где вы стартап создаёте. Но тут уже вопрос ваших амбиций — реализацию этого проекта вы всегда можете указать в вашем резюме.

Проект инхаус может принести вам дополнительные премии, повышение по карьерной лестнице, признание в компании, но есть определённый потолок — в этом плане самостоятельный стартап даёт больше выбора и возможностей, но и риски тоже надо учитывать.

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