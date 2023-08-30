Экосистемы как новая продуктовая модель: как бизнесу создать ее с нуля

Сегодня много больших компаний создают свои экосистемы. Ожидается, что через два года на их долю будет приходиться около трети корпоративного дохода в мире. Причем концепция экосистемы подойдет и мелким игрокам: например, можно разрабатывать продукты для них или создавать собственные за счет слияние с другими сервисами.
Однако спрос на них становится больше не только поэтому. Экс-директор по продукту и глава подразделения Mars Petcare Kinship в России и Product Lead в Depix Павел Сикачев рассказал, в чем видит причину такой популярности экосистем, и поделился советами, как выстроить их в компании.
Почему экосистемы становятся популярными
Экосистемы — это группы продуктов и сервисов, которые взаимодействуют между собой, образуя связанную сеть. Их появление стало естественным шагом в развитии современных цифровых продуктов.
Раньше мы привыкли видеть платформы, где компании предлагали свои продукты или позволяли разработчикам создавать новые продукты на их основе. Но с развитием мобильных устройств и увеличением объема данных появились новые возможности для сотрудничества и интеграции продуктов.
Экосистемы предоставляют ряд преимуществ:
- Обеспечивают более гибкую и открытую среду для разработчиков. Это позволяет создавать продукты, которые интегрированы между собой и работают без переключения между разными платформами.
- Обеспечивают согласованность продуктов на разных устройствах, что упрощает их использование.
- Предоставляют богатый выбор услуг, что делает их более привлекательными для пользователей, и, как правило, сопровождаются более низкими ценами.
- Способствуют инновациям, так как облегчают сотрудничество между разными продуктами и услугами.
Однако создание успешной экосистемы — это сложная задача. Важно предусмотреть роли и механизмы заранее и обеспечить гибкость и адаптивность системы. Исследования показывают, что не все экосистемы оказываются устойчивыми в долгосрочной перспективе.
Так, исследование BCG отмечает, что менее 15% экосистем оказались устойчивыми в долгосрочной перспективе. Экосистемы могут ограничивать индивидуальные подходы к пользователям и приводить к монополии на персональные данные.
Тем не менее, экосистемы являются будущим цифровых продуктов, потому что они предлагают наиболее полный и интегрированный опыт для пользователей. Многие успешные компании, такие как Google, Xiaomi и Honor, уже строят свои экосистемы, и такие платформы, как Miro и Shopify, показывают, как можно успешно войти в экосистему через открытую конкуренцию и предоставить высококачественные сервисы для пользователей.
Когда создавать экосистему
В моем опыте работы директором по продукту и главой подразделения было создание цифровой экосистемы. Она не только объединила сервисы для домашних животных и их хозяев, закрывая главные проблемы, но и стремилась включить в себя другие бизнес-вертикали с фокусом в офлайне — ветеринария, продажа кормов.
К решению о создании экосистемы компания, как правило, приходит после решения о том, что нужно масштабироваться, одновременно увеличивая точки коммуникации с покупателем. Дивизион, за который я отвечал, был лидером в цифровых сервисах внутри компании: четыре-пять продуктов, и мы уже создавали отдельную минисистему из них.
Идея включить другие вертикали и помочь ритейлу органично ложилась в нашу стратегию. Мы понимали, что, интегрируя предложения кормовых брендов российского Mars Petcare в наши сервисы и наоборот, добьемся максимальной эффективности.
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Важным требованием было правильно выстроить коммуникацию так, чтобы пользователь получал выгоду, a не фрустрировал от того, что с ним коммуницируют десять брендов одновременно.
В целом существуют внутренние и внешние предпосылки для создания экосистем.
В случае с внутренними важно, чтобы инициатива исходила от руководства компании. В основе — целеполагание: создание такой системы должно присутствовать в целях компании.
В Mars был отличный пример: эксперимент с созданием экосистем на глобальном уровне поддержал глава глобального Mars Petcare. До того, как мы активно перешли к этому строительству, прошел примерно год. За это время топ-менеджеры каскадировали идею по своим бизнес вертикалям, что это такое и зачем это нужно:
- объясняли, как это будет связывать наши продукты,
- как выиграет от этого пользователь и бизнес.
Другими словами, внутренние предпосылки — это стратегия и наличие развитых продуктов, потому что сложно и долго строить экосистему из одного продукта. Важно, чтобы у компании были развитые и самостоятельные цифровые продукты — это дает большую стабильность экосистеме.
Среди внешних предпосылок можно выделить рынок, свободную нишу, ожидания пользователей, другие экосистемы — на российском рынке они существуют, так что развитие новой не становится стрессом.
Как выстроить создание экосистемы
Итак, экосистемой может стать группа компаний, которая:
- укладывается в пользовательский путь в нише,
- удовлетворяет критерию, что это должны быть связанные по смыслу продукты, которые покрывают болевые точки пользователей, но ненавязчиво.
Важны исследования и диалог с пользователем.
Мы создаем экосистему, чтобы сделать лучше для пользователя: находясь в одном продукте, он может заинтересоваться и другим продуктом. Это гипотеза, которая проверяется на пользовательских данных.
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Затем важно понять объем пересечений этого рынка.
- Если в одном продукте есть 1 тыс. пользователей, в другом — 2 тыс., и мы видим, что там взаимный интерес только у 5% этой аудитории у одного продукта, а у второго и того меньше, создание экосистемы сомнительно.
- Если мы видим, что есть больший интерес, то идем в исследования, чтобы понять, как пользователь хотел бы оперировать этими двумя продуктами. Здесь пользователи уже рассказывают карту своих проблем, и понимание этой карты дает определенный сценарий, можно тестировать базовые гипотезы.
Затем можем уже погрузиться на более глубокий уровень — обмен данными между платформами. Подключаются бэкэнд-разработчики, архитекторы данных: при создании экосистемы появляются дополнительные активы, которые собирают в себе данные со всех продуктов. На этой большой базе данных настраивается коммуникация и персонализация на сайтах.
Задачи на интеграцию экосистемы должны быть включены в план развития продуктов. Должны быть понятны метрики успеха каждой интеграции: переход от одного продукта в другой, использование пользователем каждого продукта.
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Одна из главных сложностей при создании экосистемы — совместимость продуктов и сервисов. Чтобы убрать риски, нужны разработки технологических стандартов, протоколов и обеспечения совместимости данных.
Отдельно можно выделить управление данными и обеспечение их безопасности, но при этом важно обратить внимание на открытость и предоставление открытых интерфейсов приложений (API).
У каждого продукта есть продакт-менеджеры и еще группа людей, которая отвечает за интеграцию всех этих продуктов. Поэтому для продакт-менеджера важно обозначить цели и стратегию продукта. Менеджеры рассказывают:
- чем занимается их продукт,
- какая стратегия,
- что хотят пользователи,
- какие показатели в фокусе.
Они ищут самые выгодные точки пересечения, возможности, где пути клиентов могут соприкасаться, где можно провести первые тесты. И создается просто общий бэклог гипотез, где понятно, что тестируется, на какую метрику это влияет. Важно, чтобы у этого процесса был руководитель.
Чем менее гибкой является компания, тем это более сложный и долгий процесс. Но если мы не берем исследования, тестирования, а именно проектировку — на это может уйти несколько месяцев. Исследования, которые мы проводили, заняли около трех месяцев, проектировка первых интеграции — тоже месяц или несколько.
Мы начали с глобального исследования — рынков разных стран. У нас было много партнеров и коллег, с которыми мы обменивались практиками и примерами взаимодействия продуктов по всему миру. За последние полтора года фокус ушел на продукты и развитие бизнеса внутри страны, на тех, кто стремился быть элементом экосистемы. Так, мое подразделение трансформировалось в экосистемную команду.
Все это дало понимание карты пользователя и его проблем, на основе которой легче выстраивать продукты в экосистеме.
Например, проблема покупки или усыновления питомца:
- В США это очень трудно сделать — очереди, специальные организации выбирают людей по множеству параметров.
- В России ситуация другая: приюты переполнены животными, не хватает людей, которые хотели бы их усыновить. Важно подготовить и животное к этому процессу: на одном рынке фокус на взаимодействии между животным и кандидатом, в другой стране — на максимально эффективном усыновлении, поддержке родителей питомца.
В нашем кейсе экосистемы было несколько продуктов.
- Первое направление — начало отношений между питомцем и человеком.
- Второе — это медицинская вертикаль: питомец обслуживается онлайн и офлайн.
- Третье фокусируется на обучении: это образовательный контент, навыки общения с питомцем для владельца и решение возможных проблем.
- Еще цифровые продукты с фокусом на данных — на этой базе можно построить другие ценностные предложения. Так, в США есть тест ДНК, который показывает предрасположенность к болезням, новые девайсы — например, умный ошейник.
Новый проект, маркетплейс для покупки или усыновления домашних животных, мы начали практически с нуля. Привлекли экспертизу в этот продукт нашей экосистемы через другие ее элементы и сделали одной из самых больших платформ на рынке СНГ.
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Как только появилось первое понимание устойчивости продукта, мы сразу начали развивать внутреннее и внешнее партнерство. Партнеры помогали нам усиливать проект через интеграцию в совместные сервисы. Со стороны организации мы могли закрыть большую часть потребностей клиента, наши партнеры помогли закрыть оставшуюся.
Главное, что мы поняли, — надо дать пользователям понимание бренда и гарантировать качество. Наша система создавалась уже из сформированных продуктов, которые известны на рынке, у пользователей было понимание, что ожидать от конкретного бренда.
Важно правильно выстроить навигацию между участниками экосистемы и пользователем: когда все работает как единый организм, экосистема удалась.
Что нас ждет в ближайшем будущем
Развитие бизнес-среды будет по-прежнему определяться внедрением экосистем. Но не исключен гибридный формат: так, многие цифровые продукты уже развивают свои экосистемы через платформенные решения. Например, маркетплейс приложений внутри своего продукта у Miro, Shopify, VK.
- Супераппы как одно из направлений экосистем становятся новой реальностью. Для пользователя это единая точка входа во все сервисы, для компании — возможность не внедрять множество новых продуктов.
- Ядро концепции супераппов — экосистема, которая удерживает пользователей за счет множества возможностей и программы лояльности для всех сервисов с бонусами, например, кэшбэком и скидками. Кроме того, им легче создавать продукты.
Примерами супераппов:
- в России могут быть «Яндекс Go» и «ВКонтакте»,
- в Китае — WeChat и Alipay,
- в США — Uber и Google Map.
Компании могут развиваться и через новые инициативы, например, создавая метавселенную и инфраструктуру для удаленной работы. Сейчас мы с моей командой в Depix проводим ежедневные звонки в Meta Horizon с помощью VR-очков Meta Quest. Но эта инфраструктура только начинает развиваться и перейти полноценно на нее сейчас будет сложно для команд.
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В то же время для мелких игроков на ИТ-рынке есть сразу несколько вариантов развития. В их числе — разработка продуктов для экосистем, создание собственных экосистем путем слияния с другими небольшими сервисами или ориентация на нишевые рынки.
Таким образом, сегодня большое количество цифровых продуктов идут к созданию своих экосистем. Ожидается, что через два года на долю экосистем будет приходиться около трети корпоративного дохода в мире.
Предоставляя возможность для сторонних компаний к своей аудитории, компании увеличивают выгоду для пользователей — если раньше те были вынуждены решать свои задачи в разных местах, сейчас появляется больше возможностей делать все в одной точке, сохраняя время, деньги и качество.
Иллюстрация предоставлена автором
Фото на обложке: Unsplash
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