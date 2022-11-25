Независимая экосистема мобильных приложений в России: утопия или реальное будущее?

Вопрос создания в России экосистемы мобильных приложений, защищенной от решений западных технологических компаний, поднимается всё чаще, но насколько это реально? Разбирается Елена Пикунова, генеральный директор и основатель агентства Zen Mobile Agency (iConText Group).

В последнее время многие российские пользователи мобильных приложений столкнулись с трудностями: например, из официальных сторов были удалены приложения банков и других компаний, попавших под санкции.

Содержание:

Зачем нужна независимая экосистема мобильных приложений?

Построение экосистемы мобильных приложений необходимо для создания полноценного российского стора, который даст возможность пользоваться мобильными приложениями в рамках одной страны или даже одного предприятия.

Есть несколько примеров успешного построения такой независимой экосистемы. Например, в Китае и Японии существуют полноценные аналоги Google Play и App Store — локальные сторы, куда разработчики могут загружать приложения.

Какие ресурсы нужны для создания экосистемы мобильных приложений?

Чтобы построить самодостаточную экосистему в мобайле, нужно выполнить ряд структурных шагов.

Рассмотрим процесс создания экосистемы без учета наличия капитала, предпринимательских способностей или известности торговой марки. Представим, что все эти составляющие у нас есть.

Соответственно, единственное, от чего продолжает напрямую зависеть разработка — технологический процесс.

Даже одно мобильное приложение — это полноценная экосистема, содержащая огромное количество разных сервисов, технологических элементов и человеческих ресурсов.

Чтобы полностью охватить жизненный цикл мобильного приложения с момента появления его идеи до выкладки в стор, разберем все этапы создания такого приложения.

1. Разработка

Этот этап — основа продукта «мобильное приложение». В первую очередь речь о разработке макета будущего приложения.

Мобильное приложение — это технологический код, написанный на разных языках.

Почему на разных?

У нас есть различные операционные системы и мобильные устройства с абсолютно разными возможностями. Именно поэтому разработчики мобильных приложений используют большое количество кодов и языков программирования.

Среди них есть как популярные языки, например JavaScript, так и менее известные, используемые, чтобы мобильное приложение стало оригинальным. Помимо написания технологического кода, на первом этапе создается архитектура мобильного приложения — это основа для технологической разработки.

Для создания мобильного приложения необходимы человеческие ресурсы:

разработчики, умеющие писать на разных языках программирования,

технологии, которые могут помочь в написании технологического кода.

Каждый из этих ресурсов — достаточно серьезный фактор риска. Большинство технологических разработок, сервисов и программ, используемых программистами и UX/UI-дизайнерами в работе, разработаны за рубежом.

Например, Figma, Miro или другие сервисы, которые позволяют делать архитектуру мобильных приложений, UI/UX дизайн и разработку кода. Пока в России их аналогов, к сожалению, нет.

Поэтому даже наличие человеческих ресурсов, которые могут писать на разных языках и уметь кодировать большие объемы разработки мобильных приложений, не означает успешный вывод мобильного приложения на рынок.

Как известно, в России есть серьезные программерские ресурсы, но все они используют сервисы, разработанные за рубежом.

Большая проблема создания независимой экосистемы сейчас — невозможность покупки и использования этих сервисов в России. Для создания бесшовной экосистемы мобильной разработки нужно обеспечить людей, умеющих кодить и обладающих достаточными знаниями, всеми необходимыми сервисами, используемыми для разработки продукта.

2. Хранение баз данных

Даже самое простое игровое приложение содержит большой объем информации о пользователе, использующем его. Мобильное приложение постоянно передает на сервер эти данные, которые физически должны где-то храниться. Поэтому второй этап создания мобильного приложения — хранение баз данных.

Для этого разработчики используют определенные технологии и сервера.

Облачные сервера существуют по всему миру, в том числе и в России, например, «Яндекс Диск» или облако Mail.ru. Но все же 80-85% используемого технического оснащения здесь — зарубежное. Российские сервера пока не обладают необходимыми для хранения таких объемов данных производственными мощностями.

На втором этапе создания мобильного приложения необходимо хранить уже созданный технологический код и выкладывать черновой вариант приложения на back-end сервер. Для передачи данных на сервер опять должны быть технические возможности.

Иногда речь идет о миллионах терабайтов объема данных, и не все облачные серверы могут выдержать такую нагрузку. Поэтому разработчики прибегают к помощи обычных серверов.

И практически все такие сервера — иностранные. В настоящий момент их невозможно закупить.

На этом этапе нужно обеспечить разработчиков такими серверами — это второй важный аспект, необходимый для создания независимой экосистемы мобильных приложений. Нужно заранее продумать вопрос хранения данных и расширения облачных возможностей.

Любой облачный сервер имеет «живой» стационарный сервер, который физически где-то находится. Чтобы обеспечивать их производство, нам в любом случае необходимо разрабатывать собственное производство техники и микроэлектроники.

3. Тестирование

До момента релиза готового продукта через сторы происходит большое количество доработок. Все они выявляются на этапе тестирования мобильного приложения.

В этот момент продукт проверяется на совместимость с разными версиями мобильных устройств и операционными системами. Тестируются как технические баги, так и UI/UX-ошибки.

Процесс тестирования происходит с помощью определенных сервисов и решений, все из которых сейчас иностранные.

Этот вопрос необходимо решить для создания бесшовной отечественной экосистемы. Хотя здесь российские разработчики уже создают свои аналоги, например, хорошие решения есть у компании UsabilityLab.

4. Создание экосистемы для мобильного приложения

Любое мобильное приложение — это технический продукт, который устанавливается на телефон, планшет, смарт-ТВ или компьютер. Эти устройства работают по принципу магазина приложений. Чтобы мобильное приложение функционировало, необходима соответствующая экосистема.

Для этого нужно создать технические устройства, внутри которых будет существовать мобильное приложение, разработанное для определенной геопозиции. Если говорить простым языком, должен быть мобильный телефон, адаптированный под приложение, и должна быть операционная система, подходящая для разработки данного приложения.

Например, Apple — это закрытая компания, которая позволяет размещать мобильные приложения в сторе исключительно после своего согласия. При закрытии возможности присутствовать в геолокации определенной страны сразу теряются пользователи телефонов Apple, потому что разрабатывать в данной стране мобильные приложения без согласия Apple практически невозможно.

Если App Store закроется для России, технически будет невозможно выкладывать приложения на российский регион, даже если команда разработчиков находится в другой стране — при закрытии определенных элементов сервисного оснащения сама работа телефона будет поставлена под вопрос.

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Простой пример — из App Store сейчас пропали практически все приложения санкционных банков.

В отличие от iOS, на Android можно устанавливать мобильное приложение в обход стора, потому что есть программный код APK. Мобильное приложение устанавливается как код, отображается по факту так же, и приложение способно функционировать. В iOS это сделать нельзя.

Российский App Store будет закрыт, если Apple так распорядится, а это значит, что будут закрыты абсолютно все возможности для российских мобильных приложений.

Чтобы российские разработчики создали собственную экосистему, собственный стор, необходимо разрабатывать аппаратные устройства, которые будут существовать на определенных технических единицах. Это должны быть телефоны, планшеты, смарт-ТВ собственного производства, которые бы поддерживали свою экосистему и свой магазин мобильных приложений.

5. Создание сервисного магазина приложений

Чтобы экосистема заработала, нужно создать сервисный магазин приложений. Это сторы для определенных операционных систем.

Например:

Huawei Store,

Xiaomi Store,

Samsung Store.

Это финальный этап создания независимой экосистемы для существования магазина приложений.

Заключение

Многие дискутируют о возможности создания собственного стора приложений, начиная с последнего этапа, не осознавая, что создание собственного магазина мобильных приложений — это лишь «верхушка айсберга». Но за этой верхушкой находится огромный пласт работы, который начинается с создания мобильных приложений, производства техники и операционной системы для них. Чтобы сделать экосистему рабочей, нужно пройти все эти этапы.

Давайте представим, что мы сейчас возьмем и просто сделаем магазин приложений.

Для каких приложений мы будем создавать этот магазин? В каких телефонах он будет работать? Какую операционную систему он будет поддерживать?

Надо начинать с возможностей для создания собственной экосистемы в России. Чтобы эта экосистема появилась для пользователя, который скачивает из стационарного стора мобильные приложения, нужно создать всю экосистему практически с нуля.

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Нужно подумать о создании мобильного приложения и связанных с ним аспектов: кодировании информации, разработке и сервисах для нее, технических серверах, трудовых ресурсах, технике для тестирования, сервисной технологической составляющей.

Необходимы и сами аппаратные продукты для выпуска приложений: отечественные мобильные телефоны, планшеты, телевизоры, которые будут поддерживать все операционные магазины. Внутри них эти мобильные приложения будут работать.

Несложно сказать: «Нам ничего не стоит сделать красоту в виде вывески». Да, но ты зайдешь в этот магазин, а там ничего не будет. В этом и заключается основная проблема.

На создание Google Play понадобилось около 18 лет. Идея этого продукта появилась в 2004 году. Для ее реализации закупалась операционная система Android, под которую делался открытый код, разрабатывались специальные телефоны, работающие на этой операционной системе — выстраивалась полноценная экосистема. По сути это китайская экосистема, которую купил Google.

Чтобы в России заработало собственное подобное решение, нужно пойти по аналогичному пути. И недостаточно просто объявить о создании магазина приложений.

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