Аналог «Сбербанк Онлайн» во второй раз пропал из App Store

Приложение «СБОЛ» – аналог «Сбербанк Онлайн», который удалили из App Store и Google Play после введения санкций США – уже во второй раз пропало из магазина приложений Apple. Оно было доступно для загрузки немногим более месяца.
О том, что приложение «СБОЛ», которое является аналогом «Сбербанк Онлайн», стало недоступно для загрузки в App Store, убедился редактор RB.RU. При запросе «СБОЛ» магазин не предлагает установить мобильное приложение Сбербанка.
«СБОЛ» пропадает из App Store во второй раз. Первый случился в августе, 10 октября приложение вновь появилось в магазине, а 24 ноября снова пропало.
Приложение «СБОЛ» стало аналогом «Сбербанк Онлайн» после того, как последнее удалили из App Store и Google Play из-за блокирующих санкций США. «СБОЛ» разработала компания «Открытые ИТ-решения».
Фото на обложке: Aleksey H /
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