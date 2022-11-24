Приложение «СБОЛ» – аналог «Сбербанк Онлайн», который удалили из App Store и Google Play после введения санкций США – уже во второй раз пропало из магазина приложений Apple. Оно было доступно для загрузки немногим более месяца.

Аналог «Сбербанк Онлайн» во второй раз пропал из App Store