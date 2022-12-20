Чек-лист стартапера: что сделать перед разработкой приложения

Когда в стартапе решают делать приложение и потом с этой идеей приходят к разработчику, представление о том, как будет работать сервис, как правило, развито только на уровне задумки.

Переход к этапу:

Изучите вашу аудиторию и ее проблемы

Чтобы приложение понравилось людям, оно должно решать их проблемы. Вспомните Uber. Если нужно срочно поехать на вокзал или в больницу, в приложении можно вызвать машину за несколько секунд. Uber полностью решает проблемы пользователя с помощью нужных функций:

быстрый заказ такси, несколько способов оплаты, отслеживание машины, возможность связаться с водителем.

Это одна из причин популярности сервиса. Чтобы добиться такой же востребованности, нужно хорошо знать свою целевую аудиторию и ее боли.

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3 признака, что ваш продукт отвечает потребностям рынка

Например, вы задумали сделать приложение для изучения иностранных языков. Задайте себе вопрос:

Кто будет использовать такое приложение?

Какие инструменты помогут людям учить язык?

Составив портрет ЦА, узнав ее потребности и желания, вы определите, какие функции должны быть в приложении.

За данными об аудитории можно обратиться к команде маркетологов. Они соберут информацию о нужном сегменте пользователей. А можно провести исследование самому. Вот как это сделать.

Предположите, кто ваша аудитория и чем она живет

На первом этапе составьте портрет ЦА:

какого пола и возраста ваши потенциальные пользователи, где они живут, кем работают, чем увлекаются.

Потом придумайте жизненные ситуации, в которых им могло бы понадобиться ваше приложение. Например, если вы задумали стриминговый сервис, пользователи могли бы запускать его после рабочего дня, чтобы расслабиться и отдохнуть.

Так вы поймете, что людям нужно от приложения.

Выявите проблемы аудитории

Есть несколько способов узнать, что волнует ваших будущих пользователей:

Соцсети, форумы, отзовики

Проанализируйте сайты, которые они посещают. Если взять пример с приложением для изучения иностранных языков, можно поискать языковые группы «Вконтакте» или сообщества полиглотов.

Вы не только поймете, какие функции нужны пользователям, чего они ждут от приложения, но и узнаете, кто ваши конкуренты.

Опросы и интервью

Возможно, ваша идея заинтересует кого-то из знакомых или друзей. Расспросите их о том, каким они видят идеальное приложение в нужной области.

Открытые исследования и статистика

Исследовательские организации вроде ФОМ, CESSI и Mediascope регулярно проводят социологические опросы. На их сайтах можно найти данные о разных аудиториях и их интересах.

В результате у вас будет детальный портрет аудитории, включающий ее желания и интересы. От этого можно оттолкнуться, создавая концепцию приложения и выбирая его функции.

Проанализируйте рынок

Изучение рынка поможет понять, с какими приложениями ваша аудитория уже знакома, в чем их преимущества и недостатки, как они растут. Так вы найдете лучшие практики — то, что гарантированно понравится людям.

Найдите тематические подборки с лучшими приложениями

Изучите подходящие статьи-подборки для пользователей. Например, «топ-5 приложений для занятий фитнесом» или «лучшие приложения для просмотра фильмов и сериалов». Эти статьи помогут сформировать список конкурентов.

Исследуйте магазины приложений

В App Store и Google Play можно отфильтровать приложения по категориям. Посмотрите, у каких проектов в вашей категории самый высокий рейтинг и хорошие отзывы. Их тоже нужно добавить к списку конкурентов.

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Определите плюсы и минусы каждого конкурента

Установите несколько приложений-конкурентов, оцените их интерфейс и удобство. Почитайте отзывы о них. Так вы найдете преимущества и недостатки каждого приложения.

Зачем это делать?

Учтете ошибки конкурентов и поймете, что не нравится вашим пользователям. Усилите их хорошие стороны вашего продукта.

Выделите киллер-фичи у каждого конкурента

Киллер-фича — это фишка продукта, особая функция или характеристика, которая отличает его от других. О ней мы еще поговорим позже, а пока исследуем рынок.

Это нужно, чтобы понять, какие идеи уже есть на рынке. Если получится так, что ваша особенная функция уже используется в других приложениях, вашему продукту будет гораздо сложнее завоевать внимание пользователей.

Выберите киллер-фичу

Когда рынок и конкуренты изучены, пора определиться с фишкой приложения. Обычно это интересная и удобная функция, которая облегчает пользователю жизнь.

Например, в случае Grecha.pro — приложения для удобной коммуникации рестораторов с поставщиками — это был чат с интеграцией Telegram.

Представитель ресторана выбирает подходящего поставщика и связывается с ним в чате приложения.

А поставщик может отвечать в Telegram, так как обычно компании используют именно его.

Это удобно всем, а еще выделяет приложение на рынке.

Так выглядит интерфейс чата, который видит представитель ресторана

Бывают и ситуации, когда киллер-фичу придумывать не обязательно. А выделиться среди конкурентов помогают другие факторы. Например, уникальный контент или дизайн.

Так сделал наш клиент — для онлайн-сервиса подписи документов он позаимствовал определяющую функцию у конкурентов. А отстроиться от них позволила низкая цена.

Приоритезируйте функции

Протестировать спрос до запуска приложения можно с помощью MVP — минимально жизнеспособного продукта. MVP помогает проверить реакцию пользователей, собрать обратную связь и представить проект инвесторам в короткие сроки.

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Для MVP выбирают только киллер-фичу и основные функции приложения, без которых оно не будет работать. Например, регистрация аккаунта, оплата продукта или услуги. Все остальные возможности лучше оставить для следующих версий.

Но как понять, какие функции нужно добавить в первую очередь, а какие — доработать потом?

В этом поможет метод MoSCoW. Он работает так:

Первый приоритет — Must have

Фишка и функции, без которых приложение не будет работать.

Для приложения-криптокошелька Broex мы разработали в первую очередь регистрацию, настройку безопасности в профиле и просмотр цифровых активов. Без этих функций пользователи не смогли бы оценить проект и дать фидбек.

Интерфейс криптокошелька Broex

Второй приоритет — Should have

Настолько же нужные функции, как и must have. Они важны для MVP, но не так критичны в плане дедлайнов. Если сроки горят, их можно не включать в первый релиз.

Третий приоритет — Could have

Функции, которые было бы неплохо включить, но MVP точно будет работать без них.

Например, в обновлении к нашему криптокошельку мы добавили:

получение и отправку валют, покупку и вывод активов на карту.

Четвертый приоритет — Would like

Не критичные для тестирования функции, которые можно добавить потом. Их отсутствие никак не навредит продукту или впечатлению пользователей.

Так, в последнее обновление криптокошелька мы включили биометрию для iOS, чтобы пользователи авторизировались по Face ID и Touch ID. Это удобная функция, но на этапе MVP она точно была не нужна.

С методом MoSCoW вы легко выделите главные функции для MVP и поймете, что можно включить в обновления.

Выберите модель монетизации

Модель монетизации — это способ получения дохода от проекта. Важно продумать ее заранее, ведь разработчикам будет сложно добавить ее в готовое приложение.

Есть несколько вариантов монетизации:

Фримиум

При такой модели базовые возможности в приложении бесплатные. Но есть и продвинутые платные функции. Если пользователю понравится продукт, он оплатит доступ к расширенным возможностям.

Фримиум подходит практически для всех типов приложений. Например, по такой модели работает Tinder.

Но нужно учесть, что продажи начнутся не сразу. Понадобится привлечь и удержать внимание пользователей, поэтому между релизом и получением прибыли могут пройти месяцы.

Подписка

Для доступа ко всем функциям пользователю нужно оплачивать подписку за определенный период. Например, за месяц или год. Так работают онлайн-кинотеатры, которые открывают доступ к фильмам и сериалам только после оплаты. Например, Netflix, Ivi, Okko.

Эта модель подойдет приложениям, которые предлагают контент — музыку, книги, фильмы.

Реклама

Этот способ — один из самых распространенных. Владелец приложения зарабатывает на показах рекламных баннеров или видеороликов. Главное — чтобы рекламы не было слишком много, иначе пользователи удалят приложение. Иногда рекламная модель сочетается с другими, например, с фримиумом.

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В бесплатной версии пользователи будут видеть рекламные баннеры, а на платном тарифе рекламы не будет. Именно так работает Duolingo, сервис для изучения языков.

Такая модель подходит почти для любых проектов: образовательных, развлекательных, игровых.

Разовая покупка

Пользователь один раз оплачивает приложение при скачивании. Все функции и контент доступны сразу после покупки.

Чаще всего такая модель встречается у игр. Например, версия игры Minecraft для смартфона платная, и стоит около 7$.

Можно сделать платным и приложение с контентом или услугами, но тогда нужно хорошо продумать рекламную кампанию. Пользователи должны заинтересоваться вашим предложением настолько, чтобы сразу заплатить деньги.

Покупки внутри приложения

Это работает так: многие функции и контент в приложении бесплатные, но есть и те, которые могут быть куплены.

Часто такое встречается в играх: пользователи покупают игровое «время», бонусы, валюту. Эту модель монетизации использует TikTok. Люди могут купить виртуальные монеты, чтобы подарить понравившемуся тиктокеру. Он получает 80% от стоимости монет — остальное забирает сервис.

Определите стратегию продвижения

Еще до разработки стоит продумать и способы продвижения. Можно запустить рекламную кампанию перед релизом, чтобы подогреть интерес к продукту, собрать предварительные регистрации.

Это будет особенно полезно, если вы решили монетизироваться с помощью подписки или разового платежа.

Продвижение может быть платным и бесплатным.

Платные стратегии продвижения

Лендинг + таргетированная реклама

Чтобы больше людей узнало о вашем приложении, можно запустить таргетированную рекламу в соцсетях. Она появится только у вашей целевой аудитории.

Обычно реклама ведет на ресурс, который рассказывает о приложении подробнее. Например, на группу в соцсетях, страницу в магазине приложений или лендинг.

Лендинг можно собрать самостоятельно на конструкторе, обратиться к фрилансерам или маркетинговому агентству. В зависимости от этого лендинг может стоить от 2 тыс. до 50 тыс. рублей.

РСЯ

Рекламная сеть «Яндекса» размещает контекстные объявления на страницах своих сервисов и на сайтах партнеров. Реклама в РСЯ охватывает большую аудиторию — более 65 миллионов человек по всей России.

Минимальный бюджет рекламной кампании — 9 тыс. рублей в месяц.

Реклама в других приложениях

Если ваши конкуренты или приложения в смежной тематике работают по рекламной модели, разместите у них баннеры с вашим продуктом.

Стоимость рекламы зависит от формата: баннер, видеоролик, нативная реклама. А еще на цену влияет операционная система — Android или iOS.

Бесплатные стратегии продвижения

ASO

Это поисковая оптимизация страницы мобильного приложения. Чтобы увеличить видимость проекта в App Store и Google Play, нужно подобрать поисковые запросы и вставить их в описание продукта. Тексты будут индексироваться магазинами, а ваше приложение — чаще выпадать пользователям в поиске.

Поиск ЦА в соцсетях и на форумах

Вы сами можете прорекламировать свой продукт. Например, в тематических группах «Вконтакте» или на форумах.

Но надо быть внимательным — в некоторых группах это запрещено.

Подготовка окончена — можно стартовать

Коротко резюмируем, что нужно сделать перед началом разработки:

Изучить ЦА Проанализировать рынок Найти киллер-фичу Приоритезировать функции Выбрать модель монетизации Определить стратегию продвижения

Эти шаги помогут вам проработать концепцию приложения и правильно донести до разработчиков вашу идею. И еще — понять целевую аудиторию и «попасть» в ее потребности.

Иллюстрации предоставлены автором

Фото на обложке: Unsplash / Fotis Fotopoulos