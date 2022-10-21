3 признака, что ваш продукт отвечает потребностям рынка

В материале — о признаках, которые указывают на достижение PMF.

Соответствие продукта рынку (product-market fit, PMF) можно описать как момент, когда продукт становится очень привлекателен для целевого рынка. Стартапы, достигшие этой стадии, описывают это как безошибочное ощущение, которое трудно не заметить.

Если вам интересно, достиг ваш проект PMF или нет, скорее всего, этого еще не произошло. Как правило, это довольно очевидный момент — вы часто просто понимаете, что ваш продукт соответствует рынку.

Если вы не чувствуете сильного интереса со стороны рынка к продукту или услуге, продолжайте итерации и разные идеи. Только после того, как продукт продемонстрирует высокие показатели PMF, сосредоточьтесь на текущей версии продукта, чтобы улучшить ее и развивать свой бизнес.

Ленни Рачицкий проанализировал путешествия к PMF различных стартапов и выделил три ключевых признака, которые замечают команды, достигшие этой цели.

1. Внезапный и значительный интерес рынка

Самый явный показатель выхода к PMF — очевидный интерес к продукту, который будто возникает сам собой.

Когда это происходит, компания переживаете момент, когда продукт совпадает с целевым рынком, и продажи или использование стремительно растут без необходимости навязывать его кому-либо.

В такой момент проект изо всех сил старается успевать за спросом, хотя раньше едва мог вызвать интерес аудитории.

Причиной этого в значительной степени становится сарафанное радио, а не дорогостоящие маркетинговые кампании. Можно заметить, что продукт начали массово обсуждать в социальных сетях и других онлайн-сообществах, что помогает повысить спрос на продукт или услугу.

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Вы замечаете, что клиенты готовы платить за ваш продукт, просят добавить функции и расстраиваются, когда он недоступен (например, при отключении серверов). Можно увидеть, что потребители готовы использовать продукт даже на незавершенной стадии, когда в нем есть проблемы или баги.

Netflix — пример стартапа, который это заметил. После 18 месяцев борьбы за привлечение клиентов Netflix наконец-то нашел комбинацию предложений, которая сработала: никаких сроков оплаты, никаких сборов за просрочку и абонентская плата. Когда команда протестировала эту версию сервиса, внезапно спрос вырос настолько, что за ним было трудно угнаться.

2. Постепенно нарастающий спрос

Иногда достижение PMF — это не внезапное событие, а скорее усиливающийся тренд.

Другими словами, вместо резкого увеличения интереса к продукту спрос неуклонно растет с течением времени, пока не достигнет критической массы.

Стартапы, которые проходят этот путь, описывают его как постепенно нарастающая уверенность в том, что их продукт или услуга соответствует рынку.

Именно это произошло с сервисом доставки продуктов Instacart. После запуска проекту удалось достичь PMF с небольшой подгруппой целевого рынка, которой было безразлично, из каких магазинов она получает продукты.

Продолжая сотрудничать с большим количеством ритейлеров, Instacart смог охватить все больше и больше клиентов, которые хотели, чтобы продукты доставлялись из определенных магазинов, и, таким образом, спрос на рынке вырос, поскольку эти люди рассказывали об Instacart друзьям и близким.

3. Знаковое событие, доказывающее, что продукт работает в реальной жизни

Еще один показатель — достижение некоторого показательного этапа.

Представьте, что заходите в кафе и слышите, как группа людей обсуждает использование вашего продукта. Другой пример — вам удается привлечь первого крупного корпоративного клиента, который переведет всю свою компанию на ваш продукт вместо конкурирующего.

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Компании, которые осознали, что у них есть PMF, достигнув определенного рубежа, описывают это как чувство, что их продукты «используются в дикой природе».

Так, один из сооснователей Airbnb Джо Геббиа осознал, что они вышли на PMF, когда его мать впервые забронировала жилье через Airbnb.

Соучредитель Canva Клифф Обрехт вспоминал, что ощутил это, когда начал видеть в социальных сетях проекты, созданные по шаблонам Canva.

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