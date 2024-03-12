5 шагов, которые помогут перестроить систему мотивации менеджеров по продажам

Таким образом, эффективная система мотивации должна быть стратегически ориентированной и персонализированной. При этом важно, чтобы доходы сотрудников с высоким потенциалом росли, в том числе за счет смещения фокуса с фиксированной части на переменную.

Шаг 1: Выбрать лидера проекта

Разработка системы мотивации — это тоже проект. А когда у проекта нет лидера, то высоки шансы провала. Важно выбрать руководителя, который будет заинтересован в результате и сможет отвечать за него. Это может быть CEO или топ-менеджер, отвечающий за направление маркетинга и продаж.

Шаг 2. Определить стратегические цели компании

Как правило, для стартапов и компаний-поставщиков SaaS определяющими являются объем поступлений и MRR. Именно по этим показателям можно оценить эффективность и перспективы бизнеса. Для определения целей стоит организовать встречу с топ-менеджерами и руководителями подразделений — это поможет более точно понять ориентиры.

Стратегические цели компании нужно декомпозировать на цели команд по продажам и цели каждого менеджера. В этом помогает data-driven подход — анализ прошлых периодов и эффективности каждого сотрудника. Возможно, для выполнения целевых показателей придется расширять штат.