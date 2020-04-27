6 уроков Безоса: чему стоит поучиться у Amazon в условиях коронакризиса

А пока команда борется за грант на публикацию этих материалов, Юрий проанализировал действия Безоса и Amazon во время нарастающего кризиса. И делится с Rusbase сделанными выводами.

Школа стартапов RUSSOL во главе с основателем Юрием Ярцевым переводит на русский язык 23 публичных письма Джеффа Безоса, в которых глава Amazon делится своим опытом с партнерами и сотрудниками.

Как повел себя Amazon в новых условиях? Со стороны кажется, что эта компания — неповоротливый корпоративный слон. Но это не так. Давайте рассмотрим, что компания сделала в мгновение ока и как ведет себя лично ее глава.





👍 Предоставили облачные возможности и техническую экспертизу ВОЗу (Всемирной Организации Здравоохранения) для отслеживания вируса и его распространения, а также для сбора и хранения данных о нем из разных стран. Помогли оперативно перевести обучающие видео для врачей по всему миру, что, скорее всего, снизило смертность среди больных.





💥 Вывод: во-первых, они показали миру, что облачные вычисления — это не только генерация мемасиков и наложение масок на фото в Instagram, и что у Amazon есть и серьезные сервисы, такие как моментальные переводы на базе ИИ.

Во-вторых, скорость, с которой были оказаны технические услуги, дала понять миру, что к компании можно и нужно обращаться для масштабных задач с крайне сжатыми сроками.

В-третьих, в портфолио Amazon сильно подсветился крупный клиент мирового уровня.

Очевидно, что эти факторы сильно повлияли на капитализацию компании.



👍 Учредили инициативу по разработке диагностики COVID с фондом на $20 млн. Эти деньги призваны поддержать клиентов, работающих в данной сфере. 35 лабораторий и компаний уже присоединились. Цели простые — ускорить разработку и повысить точность диагностических инструментов.





💥 Вывод: Amazon никогда не вкладывает деньги в разовые истории и не помогает просто так. Текущая инициатива — знак, что положено начало новым продуктовым линейкам компании, связанным с диагностикой, а позже и с лечением болезней. Пандемия лишь подтолкнула гиганта к ускорению входа на этот рынок.

Большинство поставщиков IT-решений в медицинской сфере уже напрягаются. Для них подобный знак стоит рассматривать как шанс трансформироваться в нечто большее, чем просто диагностика.

Самый приятный вывод для медицинских университетов и команд со всего мира: компания собирается инвестировать в научные стартапы по борьбе с будущими вирусами.



👍 На запрос американского аналога государственного управления образованием города Лос-Анджелеса компания помогла открыть колл-центр для ответов на ИТ-вопросы, связанные с новым форматом обучения. Помощь была необходима для перевода 700 тыс. учащихся на дистанционное обучение. Компания также подготовила мощности для перевода в онлайн 1 млн учащихся в Сан-Паулу в Бразилии.





💥 Вывод: выбор крупнейшего города Южной Америки не случаен. В Бразилии Amazon косвенно пытается потеснить местного конкурента MercadoLibre.

Оперативно предложить помощь большой группе людей из другой страны, которым эта помощь нужна, — это прямая подсказка по выходу на зарубежные рынки.

Онлайн-образование также претерпевает изменения, и это то, куда Amazon не публично направляет внимание. Пока только на уровне сбора и анализа данных, что у компании получается очень хорошо.





👍 Не забыл Безос и об Alexa. Практически мгновенно запустили навык для голосового тестирования на симптомы COVID-19. За основу были взяты открытые гиды из CDC, аналога ФМБА (медико-биологического агентства). Пара вопросов, вы уже знаете, стоит ли звать помощь. Включили также возможность голосовых донатов в благотворительные фонды по борьбе с коронавирусом.

Что примечательно, оба навыка сделали и для Японии.





💥 Вывод: подобная реакция подсказывает, что колонки становятся новым стандартом оборудования в доме наравне с холодильником или телевизором. Их цена будет падать и дальше, как это было когда-то с телефонами.

С внедрением удаленного общения с врачами часть протоколов тестирования по большинству стандартных болезней будет переведена в навыки. Вероятно, наши умельцы уже делают подобное для «Яндекс.Станции».

👍 Amazon сильно продвинулась в вопросе экологии. Начиная с 2008 года компания просит продавцов упрощать упаковку. Посылки должны легко разбираться, содержать минимум пластика и так далее. С тех пор компания сэкономила около 800 тыс. тонн упаковочного материала, тем самым убрав 1,5 млрд ненужных коробок.





💥 Вывод: в выигрыше от этой инициативы все: меньший объем равен большему количеству посылок, а значит, стоимость товара уменьшается. Меньше вреда экологии, больше счастья клиентам. Также меньше телодвижений по упаковке для продавцов — соответственно, увеличивается скорость доставки. Это также становится стандартом для маркетплейсов и интернет-магазинов.



Shutterstock / Hardian

👍 К текущему моменту, с учетом найма 175 тыс. сотрудников в феврале и марте, в компании работают свыше 840 тыс. человек. Это все население таких городов как Арзамас, Муром, Бобруйск, Дербент и Лида вместе взятых, включая детей и стариков. Косвенно компания дает работу 4 млн человек.





💥 Вывод для разработчиков и аутсорс-компаний: если очень сильно усреднить, каждый вовлеченный сотрудник Amazon генерирует доход для компании, равный примерно $174 тыс. ежегодно. Рассчитано исходя из штата в 500 тыс. человек и дохода в $87 млрд по данным за 2019 год.

Для сравнения, каждый из почти 100 тыс. сотрудников Google генерируют доход в 2,5 раза выше — $434 тыс.. И там, и там работают талантливые разработчики. А это те, кого уже полно и у нас.

Это значит, что продуктовой компанией быть гораздо выгоднее с точки зрения вложения на каждый доллар на дальней перспективе.

Фото на обложке: Shutterstock / Sundry Photography