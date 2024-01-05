9 из 10 IT-компаний используют Agile. Как понять, нужен ли он вам

Agile-подход к управлению разработкой ПО настолько популярен, что сегодня его рассматривают чуть ли не как отраслевой стандарт. Agile (гибкая методология разработки) — это обобщающий термин для большого числа подходов и практик, при котором выбор подходящего фреймворка под конкретный проект — самостоятельная задача. Как определить, стоит ли внедрять его в компании, рассказала руководитель Agile-практики компании Axenix Виктория Храмцова.

Адаптация методологий Agile существенно увеличилась — с 10% компаний в 2002 году в США до не менее 71% компаний, использующих этот подход. В мире 61% респондентов из 76 стран сообщают о постоянном использовании Scrum, самого популярного фреймворка Agile, в работе.

Agile применяют в разных отраслях. Например, 86% международных разработчиков ПО используют Agile. А вот в производственном секторе на него полагается только 27,4% компаний.

Agile также используют в R&D, обслуживании клиентов, маркетинге и коммуникациях, управлении продажами, HR, финансовой сфере и администрировании. В перечисленных областях использование Agile варьируется от 78% до 83%.

По России данных по общему количеству компаний, адаптирующих Agile, нет. Но исследования рынка дают понимание уровня проникновения по отдельным отраслям. По данным «Перфоманс Лаб», в банковской отрасли РФ методологию в 2020 году использовали 91% организаций, такой же уровень проникновения фиксировался в 2023 году в ИТ.

При этом общая экспертиза российских компаний в Agile ненамного ниже мировых показателей. Средний опыт применения Agile организациями в России в 2021 и 2022 годах составлял 3,4 года, тогда как в мире в 2018–2021 годах он находился в диапазоне 3,8–4,2 года.

Однако Agile подходит не всем. Прежде чем начинать адаптацию гибких практик, следует понять, насколько это целесообразно.

А нужен ли Agile

Для принятия первоначального решения мы рекомендуем использовать модель «Кеневин» (Cynefin framework). Разработал ее еще в 1999 году сотрудник IBM Global Services Дейв Сноуден (ныне — сооснователь центра Cognitive Edge и консультант по вопросам менеджмента знаний).

Слово «Cynefin» пришло из валлийского и означает «среда обитания».

Cynefin классифицирует среды по четырем доменам:

в простых случаях решения можно принимать на основании лучших практик других компаний;

сложные ситуации с известными, но неочевидными причинно-следственными связями, требуют анализа;

сложносочиненные или хаотичные, когда видимые причины вообще отсутствуют, — простор для эксперимента;

наиболее сложный домен — непознаваемый, когда причины событий не выявляются, а для решения проблемы ее нужно предварительно классифицировать.

Применительно к ИТ-проектам:

в простых системах, которые обладают простыми и понятными причинно-следственными связями и четким видением результата, который не может быть изменен в ходе проекта, рекомендуется использовать классическую водопадную технологию. Например, для разработки сайта-визитки коммерческой организации или калькулятора;

в упорядоченных сложных системах, где возрастает количество взаимосвязей, а также много хороших и взаимозаменяемых практик, рекомендуется рассмотреть PMI или PMBoK;

для комплексных проектов с большим количеством взаимосвязей, когда приходится изобретать практики достижения результатов, подойдут Agile-фреймворки;

хаотичные системы, в которых нет времени формулировать гипотезы в состоянии ежесекундных изменений, как правило, требуют нестандартных подходов, применения нескольких фреймворков в комплексе или разработки собственного.

Cynefin позволяет понять, какие подход и стратегия подходят в конкретной ситуации, вне зависимости от того, речь о трансформации проекта или существующих бизнес-процессах.

Поэтому она едва ли не обязательна для команд и компаний, работающих в постоянно меняющейся среде, с большим количеством и частотой новых переменных.

Когда фреймворков очень много

Итак, компания определила по модели Cynefin или с помощью других инструментов, что необходимо применять гибкие методологии. Один из вызовов применения Agile — в выборе из большого числа фреймворков и практик, которые можно применить для одних задач и команд, но нельзя для других.

В общей сложности их насчитывается более 10: от распространенных Scrum, Kanban, SoS (Scrum of Scrums), SAFe (Scaled Agile Framework) до более специфических LeSS или Nexus.

По теме: Что такое agile, scrum, kanban и в чем разница?

Каждая из компаний, внедряющих Agile-подход, использует один из них или формирует комбинацию различных фреймворков. К примеру, с Kanban работают Toyota, Apple и Spotify, Scrum используют Microsoft и Adobe, SAFe применяют в Cisco и Air France, LeSS — в Huawei и BMW.

В России, по данным исследования Agile в России 2022, проведенным ScrumTrek, 14% компаний используют собственный Agile-подход. «Сбер» и ВТБ разработали свои фреймворки: подход ВТБ вдохновлен SAFe, а у «Сбера» это оригинальное решение — «Сберджайл».

Такое разнообразие усложняет выбор конкретного фреймворка. Он мало зависит от отрасли компании (поэтому для software-проектов просто не существует универсального решения) и учитывает много особенностей. Чтобы выбрать конкретный фреймворк или создать свой, лучше воспользоваться специальными инструментами.

Руководству компаний, стоящих перед выбором фреймворка, стоит обратиться к матрице выбора подходов масштабирования ASK (Agile Scaling Knowledgebase Decision Matrix). Его используют как руководство для менеджеров, внедряющих Agile по всей организации. Матрица категоризирует решения по срочности, важности и степени влияния на процесс; дает систему оценки вариантов действий и возможность приоритизировать конкретные задачи.

ASK Decision Matrix не заменяет Agile-методологии, а предлагает помощь в их выборе.

Готовность компании и команды к Agile

Есть несколько распространенных мифов о применении Agile. Например, некоторые считают, что менеджер — это лишнее звено в команде, ведь «у нас Agile». Или — что любой Agile-фреймворк можно применять из коробки без какого-либо трансформационного перехода и подготовки.

На этом этапе мы рекомендуем изучить Agile-манифест и соединить действия, которые помогают «нести ценность», с тем, что «позволяет нести ценность».

У вас не получится эффективно выполнить проект, применяя гибкие методологии, если:

переход на Agile случается как дань моде, без реальной бизнес-необходимости и поддержки руководства;

в проекте нет опытных «агентов» изменений, и использование Agile проводят своими силами, без подготовки;

переход на Agile проводят без предварительного тестирования на командах и небольших проектах;

не разработана дорожная карта проекта и трансформационного периода перехода на Agile с учетом результатов предварительного тестирования.

Agile в практике современных компаний — не столько набор инструментов или методов, сколько образ мышления и действия. Вне зависимости от выбранного фреймворка применение Agile-практик должно помочь компании в создании новой культуры, которая будет способствовать постоянному обучению, адаптации и совершенствованию.

Фото на обложке: Unsplash