Самые ожидаемые IPO 2021 года: обзор российских и западных компаний

В 2020 в списке компаний, которые планировали выйти на IPO, не было ни одной российской компании. Но в этом году ситуация изменилась. Анастасия Кошелева, главный редактор Investing.com Россия , рассказала, за какими российскими и западными компаниями стоит наблюдать в 2021.

Ivi

Вслед за выходом на IPO компании Ozon (который сразу же назвали «сумасшедшим успехом») еще несколько российских компаний задумались о первичном размещении акций, среди них и онлайн-кинотеатр Ivi.

Основатель Ivi, Олег Туманов, не раз говорил о возможном выходе компании на биржу, в том числе, в октябре этого года газета «Ведомости» писала, что размещение планируется провести до конца 2020. Но, как часто бывает с IPO, подготовка документов и поиск идеальной рыночной ситуации требует гораздо больше времени и часто не укладывается в намеченные дедлайны. Поэтому выход онлайн-кинотеатра на американскую биржу может состояться в 2021 году.

Сейчас аналитики оценивают стоимость компании в $700-800 млн. На данный момент у Ivi есть несколько крупных акционеров, среди которых фонды Baring Vostok, ru-Net, Tiger Global и Buran Ventures, Frontier Ventures, Flashpoint, Wintercapital, «Интеррос».

Несмотря на активный рост рынка онлайн-кинотеатров, особенно заметный в период пандемии, и выручку в 6,1 млрд руб. в 2019 году, Ivi остается операционно убыточной компанией. Выход в публичное поле позволит им привлечь деньги на развитие бизнеса и укрепление бизнес-модели, в том числе чтобы сделать проект рентабельным.

«ВкусВилл»

Еще одна российская компания, которая планирует выход на американскую биржу, — сеть магазинов «ВкусВилл». Со слов Андрея Кривенко, основателя компании, окончательное решение еще не принято, но размещение рассматривается на Нью-Йоркской и Московской биржах.

Стоит отметить, что «ВкусВилл» сейчас находится на очередном пике своего развития. Во-первых, за время пандемии и карантина компания увеличила оборот онлайн-торговли с 1% до 15% и вошла в пятерку крупнейших продуктовых онлайн-ритейлеров в России.

Кроме того, компания сейчас активно выходит на западные рынки: уже работает магазин в Париже, также обсуждается открытие офлайн-точек в Европе и Китае.

Fix Price

Как сообщило в ноябре издание Bloomberg, компания планирует разместить около 10-15% своих акций на Московской и Лондонской биржах. Оценка компании по мнению аналитиков составляет около $6 млрд, выход на IPO позволит привлечь от $600 до $900 млн от частных инвесторов.

Сеть магазинов фиксированных цен сейчас насчитывает около 4000 точек продаж в России и ряде стран СНГ. По итогам прошлого года чистая прибыль компании составила 13,2 млрд руб.

Бизнес-модель подобная Fix Price является одной из самых маржинальных в ритейле, и несмотря на то, что это офлайн-бизнес, его можно считать устойчивым к кризисам, кроме того, в России у него почти нет конкурентов. И как показало недавнее размещение Ozon, у частных инвесторов есть доверие и интерес к крупным розничным сетям.

Robinhood

Robinhood — это приложение для частных инвесторов, позволяющее проводить все брокерские транзакции без комиссии. Приложение запустилось в 2013 году и довольно быстро стало популярным среди неквалифицированных инвесторов, сейчас его аудитория насчитывает около 13 млн пользователей.

В этом году компания привлекла $660 млн инвестиций в последнем раунде, стоимость стартапа, по оценкам аналитиков, достигла $11.7 млрд. Среди компаний, которые вложились в проект, инвестиционные фонды Sequoia, DST Global, Ribbit Capital, Andreessen Horowitz, Index Ventures и другие.

Приложение планирует выходить на IPO в начале 2021 года, как пишет Bloomberg, команда уже готовит документы для подачи заявки.

Coursera

Образовательная платформа Coursera также планирует выйти на IPO в 2021 году. Сейчас платформа предлагает курсы от лучших мировых университетов, весь контент на платформе бесплатный, пользователь может только купить сертификат, удостоверяющий прохождение им того или иного курса. Coursera также зарабатывает на корпоративных клиентах, таких как Procter&Gamble, Novartis и другие.

В июле компания привлекла $130 млн инвестиций и достигла оценки в $2.5 млрд.

Bumble

Один из самых популярных дейтинговых сервисов после Tinder — это приложение Bumble, позволяющее женщинам первым начинать общение. В середине 2020 года в период локдауна количество пользователей Bumble достигло 100 млн, а количество сообщений в первые месяцы карантина увеличилось на 26%.

Сейчас контрольный пакет акций компании принадлежит инвестиционной фирме Blackstone, сделка состоялась год назад и оценивается специалистами в $3 млрд. Примерная оценка компании после выхода на биржу — от $6 до $8 млрд.

IPO, с одной стороны, дает инвесторам возможность купить акции по первоначальной цене и ожидать рост в долгосрочной перспективе. С другой стороны, считается, что многие компании действительно переоценены и стоит покупать акции по уже сформировавшейся на рынке цене. Подобное решение каждый инвестор принимает самостоятельно, тем не менее следить за планируемыми IPO необходимо в первую очередь для понимания рынка.

Фото на обложке: shutter_o/Shutterstock