Инфлюенс-маркетинг 2021: что поможет добиться лучших результатов

Вместо с Региной Цвыровой, операционным директором инфлюенс-маркетингового агентства HypeFactory , разбираемся, на что обратить внимание, разрабатывая стратегию инфлюенс-маркетинга в 2021 году.

Выстраивание партнерских отношений с блогерами

В 2021 амбассадорство будет продолжать набирать обороты. Амбассадор не просто пользуется товарами и рассказывает о них в своих рекламных постах и видеороликах — он является воплощением бренда, разделяет и транслирует его ценности и ключевые сообщения (Алина Загитова и PUMA с Shiseido) или блогеры (Настя Ивлеева и Юрий Дудь — Adidas, Катя Клэп — Mac). В результате бренд получает новых клиентов, которые уже знают и доверяют ему.

Сегодняшняя тенденция — выстраивать с блогером партнерские отношения. Амбассадоры помогают брендам в создании новых продуктов и их тестировании, при этом не являясь сооснователями и не делая именную коллаборацию.

Так, чемпион по сноуборду Алексей Соболев бывает на производстве бренда одежды VERSTA, знакомится с материалами, «откатывает» новую экипировку в экстремальных условиях и дает технологам обратную связь. Потенциальные клиенты видят, что блогер действительно вовлечен в продукт, а не просто рекламирует, что ему дали и за что заплатили.

Использование формата live commerce

За рубежом соцсети все больше внимания уделяют интеграции шоппинга на своих площадках. Российским пользователям также все удобнее перейти через taplink в шапке профиля в каталог, форму заказа, чат с консультантом. Увидеть у блогера и сразу купить — максимально удобный путь и наиболее верный способ удержать клиента.

2020 год показал нам, что live commerce — рабочий формат, который будет масштабироваться. В России в августе прошел онлайн-фестиваль шопинга IDRF'FEST, в рамках него были организованы включения более 100 лидеров мнений в пяти стриминговых каналах на различные темы в Instagram, YouTube, TikTok.

Блогеры в режиме реального времени общались с аудиторией, рассказывали о любимых вещах и средствах по уходу, проводили мастер-классы и тут же продавали товары брендов-участников из эксклюзивных коллекций со скидкой до 70%. В мероприятии приняли участие тысячи больших компаний и молодых локальных брендов и семь млн зрителей со всей страны.

Тем же летом Amazon объявил о возможности для инфлюенсеров получать комиссионные за продажу товаров с Amazon, которые они показывали в своих прямых трансляциях на стриминговом канале Amazon Live. Ранее подобная опция была успешно опробована показом блогерами любимых продуктов с Amazon через посты в Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

Поиск лидеров мнений с помощью AI

Залог эффективной инфлюенс-кампании — как можно более точно подобранная аудитория блогеров. Вручную проверить качество и количество реальных подписчиков — задача нереальная. Для ее решения отлично себя зарекомендовали ИТ-технологии. Подбор лидеров мнений с помощью AI и автоматизация процессов делают кампании более эффективными и позволяют сэкономить время и ресурсы для бизнеса, что приводит к более высокой рентабельности инвестиций.

Например, мы используем различные алгоритмы машинного обучения и компьютерное зрение для поиска аудитории даже для самых нишевых брендов. Таким образом можно не только экономить время на поиск блогеров для сотрудничества, но и прогнозировать результаты инфлюенс-кампаний.

Инфлюенс-маркетинг в 2021 году продолжит уверенное развитие за счет того, что готов гарантировать реальные результаты для бизнеса. При этом даже из кампаний премиум-брендов уходит излишний пафос, и они хотят быть ближе к своим потенциальным покупателям, используя подкасты и увеличивая количество социальных платформ присутствия в сети. В своем общении с аудиторией через блогеров бренды вкладываются в правильные контакты, качество контента, использование технологий и работу на доверие.