Привлекаем аудиторию и повышаем лояльность к бренду с помощью прямых трансляций

Прямые эфиры приобрели огромную популярность. Компании по всему миру уже активно используют их в маркетинге. Эти технологии помогают привлечь целевую аудиторию и повысить лояльность к бренду. Расскажем, где и как проводить трансляции, чтобы извлечь из них максимальную пользу.

Рынок потокового видео раcтет с невероятной скоростью. Ожидается, что к 2021 году он достигнет $70 млрд по сравнению с $30 млрд в 2016 году. 28% маркетологов уже инвестируют в эту сферу.

Когда речь заходит о включении прямых эфиров в маркетинговую кампанию, цифры говорят сами за себя.

По данным Livestream, в 2019 году было проведено более 1,1 млрд часов прямых эфиров.

80% аудитории предпочитают трансляции вместо чтения блога.

Просмотр видео повышает ассоциации бренда на 139%.

Согласно 99 Firms, потребители на 39% чаще делятся видеоконтентом.

Hubspot установил, что 82% аудитории больше интересуют прямые эфиры, а не посты в соцсетях.

Это отличный способ установить более личную связь с аудиторией. Зрители могут видеть лица и слышать голоса создателей бренда, что повышает лояльность к нему.

Платформы для проведения трансляций

Для настройки эфиров не потребуется много времени. Их можно проводить на привычных площадках, таких как Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и многих других.

Каждая их них предлагает различные функции, однако результат не заставит себя ждать. Даже если у вас еще нет большой аудитории, это отличный способ расширить свое присутствие в интернете.

Facebook Live. По данным 99Firms, 52% прямых эфиров проводятся в социальных сетях. Самая популярная среди них — Facebook, которая насчитывает 2,7 млрд активных пользователей в месяц. Facebook Live существует с 2017 года и за это время значительно повлиял на платформу.

Прямые эфиры имеют более высокие показатели, чем обычные видео: по количеству комментариев — в 10 раз, по длительности просмотра — в три раза. 42,7% бизнесов уже используют Facebook как площадку для своих эфиров.

Instagram Live. Instagram уступает Facebook по количеству пользователей в месяц — 1,15 млрд, но также позволяет обратиться к широкой аудитории. Популярный среди людей в возрасте 18-34 лет, Instagram Live расширяет возможности визуального взаимодействия с аудиторией. Эфиры доступны только на мобильных устройствах.

YouTube Live. Поскольку YouTube изначально является видеоплатформой, маркетологи активно используют его для проведения прямых трансляций. Площадка привлекает 2 млрд пользователей в месяц и считается второй по величине поисковой системой после Google. Например, прямая трансляция Red Bull Stratos Jump набрала 2,3 млн одновременных просмотров. Как на Facebook, прямые эфиры на YouTube можно сохранить после проведения.

Periscope. Это приложение для проведения трансляций в Twitter. И хотя эта площадка считается более подходящей для текстовых постов, на деле видео, в том числе и прямые эфиры, также привлекают большую аудиторию. В последние месяцы популярность видеоконтента в Twitter возросла и набирает в 10 раз больше просмотров, чем обычные твиты.

Инструменты для проведения прямых эфиров

Существует множество инструментов, которые помогают оптимизировать прямые трансляции. Главное — найти наиболее подходящие для вашего бизнеса.

Рассмотрим некоторые из них.

Restream.io

Restream расширяет возможности проведения эфиров. С его помощью можно перенаправлять трансляции на более чем 30 социальных платформ одновременно, планировать запуск эфиров и выход готовых видео, общаться со зрителями в чате, а также просматривать всю аналитику в одном месте.

Стартовый план можно использовать бесплатно. Помимо этого платформа предлагает два пакета — стандартный и профессиональный — с различными возможностями.

Начать трансляцию с Restream очень просто. Достаточно открыть одну вкладку браузера, выбрать нужные платформы и выйти в эфир. Сервис автоматически подключается к камере и микрофону — для этого не нужно использовать сторонние приложения. Restream Studio позволяет транслировать видео в формате Full HD (1080p) и даже приглашать гостей — для этого нужно просто поделиться специальной ссылкой.

Планировщики контента

Чтобы прямые эфиры принесли желаемые результаты, нужно охватить как можно более широкую аудиторию. Для этого нужно проводить активный маркетинг в социальный сетях. В этом помогут инструменты для планирования. Они избавят вас от необходимости переключаться между платформами.

С помощью таких сервисов, как Hootsuite, SocialPilot и Buffer, можно синхронизировать все аккаунты, публиковать посты на каждой платформе и составлять план контента. Такой подход поможет привлечь большую заинтересованную аудиторию — то, что нужно для прямых эфиров.

Редакторы изображений

Картинки в напоминаниях о трансляции — отличный способ привлечь внимание аудитории. Они являются неотъемлемой частью маркетинга и должны отражать качество будущего эфира.

Публикации с визуальным контентом набирают на 94% больше просмотров, чем обычные посты.

Создавать визуальные эффекты и редактировать их можно с помощью таких инструментов, как Pablo и Canva. Они позволяют добавлять текст, фильтры и другие элементы, которые привлекут внимание и оповестят о предстоящих стримах. Эти инструменты можно использовать бесплатно.

Видеоредакторы

Видео из прямых трансляций можно использовать в маркетинговой стратегии. Отредактировать и настроить его для определенных целей помогут такие инструменты, как Lumen5 и WeVideo. С их помощью можно добавлять различные элементы, например графики, и форматировать видео для своих потребностей.

Tаким образом трансляции можно использовать и для дополнительных целей, извлекая из них еще большую пользу.

Необходимое оборудование

Чтобы провести хороший прямой эфир, не обязательно покупать дорогое оборудование. Если вы используете Facebook или YouTube, то хватит одного телефона.

Однако для более крупномасштабных эфиров могут понадобится дополнительные инструменты. Стоит обратить внимание на мощность ноутбука, качество освещения, камеры и микрофона. Звук — важнейший компонент любого эфира, поэтому важно убедиться в том, что он чистый и не содержит лишних шумов.

Советы по проведению прямых эфиров

Как и в любой другой маркетинговой стратегии, успех трансляции зависит от качества контента. Чтобы повысить вовлеченность, для начала нужно понять аудиторию и то, что ее интересует. Следующие советы помогут в этом.

Обратитесь к аудитории. Выясните, какие вопросы хотели бы обсудить подписчики. Это поможет определить тему эфира. Так вы будете уверены, что рассказываете о том, что интересно людям.

Выясните, какие вопросы хотели бы обсудить подписчики. Это поможет определить тему эфира. Так вы будете уверены, что рассказываете о том, что интересно людям. Следуйте плану, но не забывайте об импровизации. Чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно, необходимо подготовиться. Тем не менее людям нравится живое видео, так как оно позволяет приблизиться к вам и вашему бренду. Поэтому будьте готовы импровизировать и проявить себя и свою гибкость.

Чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно, необходимо подготовиться. Тем не менее людям нравится живое видео, так как оно позволяет приблизиться к вам и вашему бренду. Поэтому будьте готовы импровизировать и проявить себя и свою гибкость. Взаимодействуйте. Чтобы еще больше связать аудиторию с брендом, разрешите пользователям участвовать в обсуждении. Отвечайте на комментарии и отзывы и позвольте людям выбирать темы для разговора.

Чтобы еще больше связать аудиторию с брендом, разрешите пользователям участвовать в обсуждении. Отвечайте на комментарии и отзывы и позвольте людям выбирать темы для разговора. Помните свои цели. Главная задача трансляции состоит не в продвижении продукта, а в построении взаимовыгодных отношений. Не забывайте о том, какую ценность вы предлагаете зрителю и старайтесь использовать ее по максимуму.

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