Вьетнамский e-commerce: «окно возможностей» для выхода на рынки Азии

В чем секрет успеха Вьетнама, и почему именно в этой стране есть смысл «застолбить» плацдарм для будущего расширения бизнеса? Разбирается Одри Оттевангер, региональный директор ECOMMPAY в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пробегая глазами статистику глобальной пандемии, вы наверняка могли обратить внимание на государство, которое выбивается из общей печальной картины – Вьетнам. В стране с плотностью населения почти в 300 человек на квадратный метр заболеваемость COVID-19 была и остается крайне низкой, а экономические показатели за время пандемии только выросли.

Готовность к росту

Вьетнам пока далек от того, чтобы заменить собой такую «мировую мастерскую» как Китай, но за последний год сюда устремились инвестиции крупнейших экономик мира.

Например, правительство Японии субсидировало 15 компаний для перевода своих заводов во Вьетнам. Американские компании в условиях локдауна и обоюдных санкций рассматривают страну как приоритетную при выводе своих производств из Китая.

1 августа также вступило в силу соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA), поэтапно отменяющее почти все таможенные пошлины в трансграничной торговле.

Но дело не только в инвестициях.

Вьетнам – очень молодежная и мобильная страна.

Уровень проникновения интернета здесь составляет 70%, при этом средний возраст большинства пользователей – 25-34 года. Это в какой-то мере обуславливает успешность в борьбе с пандемией, а главное – открывает безграничные перспективы для цифровой экономики.

Но распахнуть это «окно возможностей» получится лишь у тех российских и европейских компаний, которые учтут в работе местную специфику и используют особенности поведения вьетнамской аудитории и партнеров в свою пользу.

Платежные привычки и пользовательский опыт

Вьетнам – это рынок, где локализация имеет решающее значение во всем – от языка общения с клиентами до манеры ведения переговоров с местными партнерами.

Прежде, чем заключить какую-либо сделку, необходимо завоевать доверие своего делового партнера, выстроить с ним отношения. По моему опыту, это может серьезно затянуть процесс переговоров.

Вьетнамские потребители, в свою очередь, предпочитают все делать быстро. Пользуясь в основном мобильными приложениями, каждый из них в среднем совершает 1,6-2 транзакции в день со своего мобильного кошелька для пополнения счетов на телефоне и в играх, доставки еды, покупок и оплаты коммунальных услуг.

Но просто подключения популярных местных методов оплаты товаров и услуг для выхода на вьетнамский рынок недостаточно. Потребители здесь ожидают легкого оформления заказа, предпочтительно, в один клик.

Длинных форм для заполнения и многократных переадресаций во Вьетнаме не поймут.

Также, работая на вьетнамском рынке, необходимо разрешить пользователям оплату в местной валюте – донге ($0,000043 США).

К ценам на сайте или электронным платежам в долларах или евро потребители изначально относятся с подозрением.

Язык и законодательство

Одно из самых значительных препятствий, возникающих у европейских компаний при экспансии на вьетнамский рынок – незнание языка.

Хотя английский язык повсеместно преподают в школах и номинально им должно владеть большинство жителей страны, далеко не все клиенты и деловые партнеры владеют английским даже на разговорном уровне.

Поэтому как минимум потребуется версия сайта и приложения на вьетнамском языке, локальная служба поддержки пользователей и надежный переводчик для переговоров.

Что касается местного законодательства, то оно серьезно влияет на электронную коммерцию в стране. Например, в многих случаях персональные данные граждан Вьетнама должны храниться на территории страны. Это означает, что вам могут понадобиться локальные электронные хранилища.

Как и в других азиатских странах, во Вьетнаме действуют withholding-налоги, которые затрудняют вывод иностранными компаниями прибыли за рубеж.

Вьетнам – развивающаяся страна с весьма неравномерным распределением инфраструктуры.

43% жителей регулярно используют мобильный интернет, однако перебои с подачей электроэнергии во многих районах Вьетнама – отнюдь не редкость. Эти особенности также необходимо учитывать, проводя предварительный анализ условий вьетнамского рынка и вашей целевой аудитории.

Итак, Вьетнам не та страна, где можно рассчитывать на легкую прибыль. Чтобы добиться успеха, нужно тщательно изучить местный рынок, имеющий характерные отличия от других стран.

Причем опыт, полученный в соседних странах Азиатско-Тихоокеанского региона, совсем не обязательно применим во Вьетнаме. Тем не менее, вьетнамский рынок – это уже подготовленное плодородное поле для роста e-commerce с уникальными возможностями.

В планах азиатской экспансии вашего бизнеса его необходимо изучить в первую очередь.

Справка

Для электронной коммерции во Вьетнаме необязательно иметь местную регистрацию или филиал. Но с учетом поддержки властями страны цифровой экономики, открыть свой электронный бизнес для иностранных компаний здесь проще, чем в других странах региона.

Если вы решили открыть интернет-магазин или торговую площадку, потребуются следующие разрешения:

Свидетельство о регистрации инвестиций от департамента планирования и инвестиций (DPI). Оно является основной лицензией для ведения бизнеса во Вьетнаме Свидетельство о регистрации бизнеса. Ваша компания будет зарегистрирована как торговая, и у вас будет 90 дней для внесения первоначального взноса в капитал вашего ООО или АО . Торговая лицензия (выдается Минпромторгом Вьетнама). Заявка отправляется после завершения регистрации. Обычно получение торговой лицензии занимает 6-12 недель. Уведомление о веб-сайте или регистрация сайта. После общего процесса регистрации компании во Вьетнаме необходимо зарегистрировать свой веб-сайт (для торговых площадок), либо подать уведомление о нем в тот же Минпромторг (для интернет-магазинов).

В целом необходимый размер капитала для открытия бизнеса во Вьетнаме невысок, особенно по сравнению с такими странами, как Индонезия.

Кстати, компания со 100% иностранным капиталом и собственниками проходит те же процедуры, что и местные фирмы, поэтому совсем необязательно вводить в состав владельцев граждан Вьетнама.

Офис или представительство компании во Вьетнаме лучше всего открывать в одной из двух бизнес-столиц – Ханое или Хошимине.

Средняя стоимость аренды – $35-50 за кв. метр в зависимости от класса помещения.

Важный момент: с июля 2020 года иностранцы, владеющие акциями одной компании на сумму менее $130 тыс., больше не имеют права на получение карты резидента. Поэтому необходимо заранее позаботиться о документах на пребывание в стране.

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