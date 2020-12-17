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Международный сервис видеорекламы внутри приложений Pangle объявил о выходе на российский рынок

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Международный сервис для размещения видеорекламы внутри мобильных приложений Pangle выходит на российский рынок. Об этом Rusbase сообщили представители компании.

Международный сервис видеорекламы внутри приложений Pangle объявил о выходе на российский рынок

Платформа Pangle помогает монетизировать приложения и привлекать новых пользователей за счет интерактивных и кастомизированных рекламных форматов. Ключевая аудитория сервиса — разработчики мобильных игр и приложений, а также паблишеры.

С помощью умных рекламных технологий и интерактивных форматов создатели приложений могут интегрировать Pangle в свои продукты. Кроме того, недавно сервис представил решения для торгов (bidding solutions), которые позволяют увеличить доход разработчиков, говорится в сообщении. 

Среди клиентов платформы такие разработчики, как Playrix, ZeptoLab, Gameloft и прочие. Сервис также представлен на крупных платформах для монетизации ironSource, MAX and Mopub.

Для рекламодателей сервис предлагает рекламные механики и ежедневную аудиторию пользователей мобильных игр и развлекательных приложений в 800 млн активных пользователей по всему миру (по данным Pangle).

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Сейчас платформа предлагает несколько рекламных форматов:

  • Rewarded ads: пользователи просматривают ролики в обмен на награды в приложениях, такие как дополнительные жизни, виртуальная валюта или продление бесплатного пробного периода. 
  • Interstitial ads показываются во время паузы в приложении, которые можно либо пропустить, либо перейти по ним на сайт рекламодателя. 
  • Native ads интегрируются в интерфейс приложения, тем самым генерируя больше кликов и переходов.
  • Интерактивный формат Playable позволяет взаимодействовать с базовым интерфейсом, вовлекая в игру.

К своим преимуществам Pangle также относит широкую настройку таргетинга, гибкую систему назначения ставок и автоматическую оптимизацию креативов.

Pangle объединяет более 100 тысяч приложений по всему миру, в том числе в странах Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Разработчикам мобильных приложений для начала работы с сервисом необходимо зарегистрироваться на сайте платформы.

Фото: Pangle

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