Международный сервис видеорекламы внутри приложений Pangle объявил о выходе на российский рынок

Международный сервис для размещения видеорекламы внутри мобильных приложений Pangle выходит на российский рынок. Об этом Rusbase сообщили представители компании.

Платформа Pangle помогает монетизировать приложения и привлекать новых пользователей за счет интерактивных и кастомизированных рекламных форматов. Ключевая аудитория сервиса — разработчики мобильных игр и приложений, а также паблишеры.

С помощью умных рекламных технологий и интерактивных форматов создатели приложений могут интегрировать Pangle в свои продукты. Кроме того, недавно сервис представил решения для торгов (bidding solutions), которые позволяют увеличить доход разработчиков, говорится в сообщении.

Среди клиентов платформы такие разработчики, как Playrix, ZeptoLab, Gameloft и прочие. Сервис также представлен на крупных платформах для монетизации ironSource, MAX and Mopub.

Для рекламодателей сервис предлагает рекламные механики и ежедневную аудиторию пользователей мобильных игр и развлекательных приложений в 800 млн активных пользователей по всему миру (по данным Pangle).

Сейчас платформа предлагает несколько рекламных форматов:

Rewarded ads: пользователи просматривают ролики в обмен на награды в приложениях, такие как дополнительные жизни, виртуальная валюта или продление бесплатного пробного периода.

Interstitial ads показываются во время паузы в приложении, которые можно либо пропустить, либо перейти по ним на сайт рекламодателя.

Native ads интегрируются в интерфейс приложения, тем самым генерируя больше кликов и переходов.

Интерактивный формат Playable позволяет взаимодействовать с базовым интерфейсом, вовлекая в игру.

К своим преимуществам Pangle также относит широкую настройку таргетинга, гибкую систему назначения ставок и автоматическую оптимизацию креативов.

Pangle объединяет более 100 тысяч приложений по всему миру, в том числе в странах Азии, Ближнего Востока и Северной Африки. Разработчикам мобильных приложений для начала работы с сервисом необходимо зарегистрироваться на сайте платформы.

Фото: Pangle