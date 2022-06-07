С чистого листа: адаптируем новую команду в период турбулентности правильно

Ранее Наталья работала в крупной фармацевтической компании и курировала исследование эффективности функционального питания и нутрицевтиков для олимпийских спортсменов. Потом основала свою компанию, которая развивает в том числе направление индивидуальных программ по профилактике здоровья, b2b-программы по формированию эффективности и лояльности команды.

Вопреки старой как мир рекомендации не менять коней на переправе бизнесу приходится в экстренном порядке находить, адаптировать, включать в рабочие процесс не просто новых сотрудников, а целые команды. Как это сделать с минимальным ущербом, рассказывает Наталья Гончарова, основательница I am Well Group.

Санкции, ключевая ставка, логистический коллапс — далеко не полный список проблем, с которыми столкнулся российский бизнес. Едва ли не большую опасность для выживания компаний представляет отток сотрудников.

В российской IT-отрасли, креативной индустрии, масс-медиа и других сферах наблюдается самая масштабная миграция сотрудников за последние годы. По разным оценкам, из России уехало (или, как сейчас принято говорить, «релоцировалось») до 50 тысяч одних только IT-специалистов.

Более крупные бизнесы стали активно переманивать айтишников у небольших компаний, в результате чего малый бизнес столкнулся с серьезнейшим дефицитом квалифицированных кадров. Нанимать и срочно вводить в строй приходится целые команды.

Поэтому один из главных фокусов руководителей и HR-директоров сейчас — на адаптации и удержании сотрудников Причем адаптация должна проходить в разы быстрее, чем раньше, замедление и остановка рабочих процессов сейчас — практически верная гибель бизнеса.

Ускорьте адаптацию новой команды

Возродить старый добрый институт наставничества. Буквально приставить к новичкам опытного сотрудника, который не только понимает всю «производственную специфику», но и способен транслировать ценности компании.

Внедрять игровые технологии в процесс адаптации. Может показаться, что в такое сложное время взрослым людям должно быть не до «игр», но элементы геймификации позволят снизить уровень стресса (который и так зашкаливает), ускорят командообразование, добавят здорового драйва и азарта. Важно только не превращать работу в конкурентную борьбу или проверку на прочность.

Мы заметили, что при интеграции wellness-продуктов в компании разных масштабов процессы принимаются командой лучше, если они завязаны на какой-то игровой механике.

К нашему удивлению, это зачастую работает лучше в компаниях, где средний возраст сотрудников больше 30 лет. Например, сотрудники одной столичной IT-компании стали активнее заниматься совместным спортом, после внедрения игровых процессов. В перспективе это поможет улучшить здоровье команды, но уже сейчас есть результаты по улучшению микроклимата в команде.

Проводить неформальные мероприятия для быстрого погружения новичков в корпоративную культуру компании. Вполне простительно не иметь сейчас ресурсов для дорогостоящих масштабных корпоративов, но не стоит пренебрегать такими мелочами, как совместный выезд за город или шуточный чемпионат по дартсу.

Стимулировать общение внутри команды и между командой и руководством.

На последнем пункте имеет смысл остановиться подробнее.

В период турбулентности роль руководителя можно сравнить с ролью капитана корабля в каком-нибудь киноблокбастере: он не только раздает команды и задумчиво рассматривает карты, но и находит время произнести вдохновенную мотивационную речь, побеседовать по душам с боцманом, ласково потрепать по голове юнгу, вовремя заметить талантливого матроса и найти ему лучшее дело и так далее.

В ситуации турбулентности, буйства стихии, шторма — выбирайте любую метафору для того, что сейчас происходит с российским бизнесом, — на первый план выходят базовые потребности: в еде, крыше над головой и безопасности. И руководитель должен стать той силой, которая:

сплотит всю команду вокруг общей идеи, большой цели, идеологии;

станет гарантом ощущения безопасности и спокойствия для сотрудников, закрывая базовые потребности человека, сможет транслировать эту безопасность и поддерживать ментальное здоровье команды;

обнаруживать и раскрывать таланты каждого члена команды, находить лучшее применение для всех сотрудников.

В период эмоциональной нестабильности и дистресса почти невозможно добиться успеха или хотя бы результата в том, к чему не лежит душа, что не нравится и делать не хочется. Поэтому при определении функционала, задач, круга обязанностей для каждого сотрудника нужно отталкиваться от его талантов и интересов.

Возможно, это звучит как «не бизнесовый подход», но сейчас это жизненно важно для компаний. Более того: сейчас необходимо выстраивать персональную мотивацию, стратегию, жизненный цикл для каждого отдельного сотрудника.

Для одних важнее всего стабильность и безопасность — их лучше работать «в тылу». А другие хотят мощных прорывов, потому что для них кризис — это время возможностей. И таких сотрудников надо ставить «на передовую», на реализацию сложных амбициозных проектов, там они будут получать адреналин и мотивацию к большим свершениям.

Отслеживайте жизненный цикл сотрудников

Работа специалистов по HR не заканчивается на том, чтобы найти и нанять нужного сотрудника. Пожалуй, даже важнее — удержать, сделать настоящими амбассадорами компании и HR-бренда, вдохновить на работу со стопроцентной отдачей. Смена команды всегда требует достаточно больших ресурсов, а в период турбулентности буквально выжимает все соки.

Необходимость несколько раз за короткое время найти и ввести в строй новую команду может вымотать компанию, так что сегодня в разы важнее работать именно на удержание, вовлечение, повышение лояльности уже имеющихся сотрудников. Вовлеченность, мотивированность, психологическое состояние каждого члена команды нужно оценивать в еженедельном режиме.

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Как руководителю рассказать команде об изменениях — инструкция

При этом стоит соблюдать золотую середину между стремлением сохранять команду в достаточном для решения бизнес-задач объеме и необходимостью вовремя отпускать неэффективных, токсичных, депрессивных сотрудников, которые будут исподволь отравлять атмосферу в команде и снижать общую работоспособность. Даже если «по-человечески жалко».

Около 80% новых сотрудников принимают решение уволиться еще до окончания испытательного срока. Но только 30% действительно увольняются в первые 2-3 месяца — большинство все-таки надеются на позитивные изменения.

С одной стороны, нового сотрудника, который «понял, что это — не его», лучше отпустить. Но с другой — на поиски, подбор, адаптацию других новеньких придется вновь тратить время и другие ресурсы. Поэтому важно не только отслеживать, но и управлять жизненным циклом сотрудника, чтобы не упустить момент, когда ценный кадр разочаруется в работе и уйдет.

Своим клиентам мы советуем общаться с сотрудниками и обращать внимание на их вовлеченность в проект. Мы помогаем составлять список триггеров, на которые HR и специалистам по внутренним коммуникациям стоит обращать внимание.

Например, так проще узнать, кто на грани выгорания, а кому не нравятся текущие рабочие процессы. Важно не только вовремя диагностировать проблему, но и помочь сотруднику с ней справиться и не оставлять его с ней наедине.

Не занимайтесь «самовывозом»

На руководителя в период турбулентности ложится повышенная психологическая нагрузка. В том числе и потому, что сотрудники (особенно новая команда) требует больше внимания, психологической поддержки, эмпатии, высокого уровня эмоционального интеллекта.

Справиться с повышенной психологической нагрузкой самостоятельно не всегда получается, но проблема в том, что бизнес-лидеры привыкли быть сильными достигаторами, не нуждающимися в чьей-то помощи и поддержке.

Так вот сейчас это крайне неверная стратегия: если вы как руководитель чувствуете, что вам не хватает ресурса поддерживать не то что команду, а себя самого, идите к психотерапевту, найдите ментора, специалиста по антикризисному управлению — любую релевантную вам профессиональную внешнюю опору.

Представьте, что ваша новая команда — это дети. И вы в самолете. Наденьте маску на себя, чтобы быть в состоянии надеть ее на всех своих сотрудников.

Причем зачастую стресс и выгорание (не только у руководителя, но и у команды) невозможно «победить» только лишь отпуском, отгулом или приятной медитативной музыкой — организму требуется более глубокая и комплексная поддержка.

Мы в свое время реализовали важный проект для крупного российского фармпроизводителя. В какой-то момент выяснилось, что большая часть сотрудников страдает от выгорания, постоянной усталости и проблем со сном. Эту проблему мы решали в несколько этапов: сначала провели public talk о наиболее распространенных причинах усталости и о том, как их можно устранить.

Затем организовали для сотрудников забор анализов — прямо в офисе. По результатам анализов каждого проконсультировал нутрициолог, составил индивидуальный план по коррекции питания и образа жизни, приему витаминов и дополнительным обследованиям.

И, наконец, каждый месяц сотрудники имели возможность получить индивидуальные консультации, чтобы отслеживать позитивные изменения в самочувствии и корректировать свою «стратегию здоровья».

Таким образом мы «изнутри» поддержали сотрудников и убили сразу двух зайцев: укрепили HR-бренд, продемонстрировав заботу о команде, и повысили эффективность сотрудников, выявив и устранив причины того, почему они не могли работать с полной отдачей.

Необходимость нанять, быстро адаптировать, удержать и полноценно ввести в строй новую команду на бытовом уровне сравнима с ремонтом: это хлопотно, трудно, дорого, на первый взгляд похоже на стихийное бедствие, но необходимо, чтобы дом стал красивым, уютным, безопасным.

И сочетание четкого планирования, контроля на всех этапах и фокуса на конечной цели помогает не просто пережить это «стихийное бедствие», но и достичь желаемого результата.

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