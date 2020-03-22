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Куда податься AgeTech-стартапу: акселераторы для тех, кто хочет выйти на мировой рынок сервисов для пожилых

Колонки
Вадим Бараусов
Вадим Бараусов

Основатель проекта Vozrastech, руководитель «Проекта 60+»

Ольга Лисина

Сегодня AgeTech выглядит перспективным рынком для запуска стартапа: потенциальная аудитория в 2 млрд человек, недостаточное внимание со стороны крупных компаний, длинный список потребностей пожилых людей. 

Понемногу растущая экосистема уже включает и специализированных VC, и акселераторы. Пока их нет в России, но если у вас планах завоевание мирового рынка, это не должно смущать. Вадим Бараусов, основатель проекта Vozrastech, рассказывает, куда податься тем, кто хочет развивать свой продукт в AgeTech-сегменте.

Куда податься AgeTech-стартапу: акселераторы для тех, кто хочет выйти на мировой рынок сервисов для пожилых

Разнообразие акселерации 

Год назад я писал про три специализированные программы — в Сан-Франциско/Шеньжене, Лондоне и Тель-Авиве. За это время акселераторов стало больше, они отличаются как новыми локациями, так и форматом программ.


AgeTech Accelerator, выбравший себе столь «оригинальное» название, работает в Европе и существует на грант ЕС по программе Interreg. Правда, на бесплатное участие в акселераторе могут рассчитывать только стартапы из определенных регионов Великобритании, Франции, Нидерландов и Бельгии. 

Программа отличается от стандартного формата фокусом на тестировании технологических решений для пожилых — в лабораториях и на базе медицинских и социальных организаций есть пул экспертов, группы пожилых пользователей и пр. 

Несколько примеров продуктов и сервисов участников: носимое устройство с тревожной кнопкой, игры для людей с когнитивными нарушениями, надувающееся устройство, которое защищает при падении. 

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Осенью акселератор с фокусом на решения для пожилых людей с деменцией и высокой вероятностью переломов запустили в Манчестере в рамках проекта Health Innovation Manchester. В этом случае была сделана более стандартная акселерационная программа c группой партнеров — от инкубаторов и VC до фармацевтических компаний и клиник. 

Платформа для поиска «приятелей» для пожилых людей, страдающих от одиночества, система умного дома пожилого человека, датчики падения с использованием AI — в этой программе также наблюдается разнообразие направлений работы участников.


Цель американского проекта Upward — создание экосистемы для инноваций и бизнеса, помогающей развиваться средним и маленьким городам. В AgeTech создатели проекта увидели хорошую перспективу и в начале года запустили профильную акселерационную программу, открытую для стартапов из любых стран, с финансированием в размере $300 тысяч на компанию. 

Как объясняет Рэйчел Дэнтесс, директор по скаутингу инвесторов и стартапов Upward, часть акселератора — пилот в организациях, занимающихся ассистированным проживанием пожилых и надомным уходом, при этом стартап получает доступ к менеджменту, сиделкам и самим пожилым клиентам. Участники программы работают в таких сегментах, как координация ухода, безопасность, вовлечение в активную жизнь, медицинские услуги, когнитивное здоровье и др. 


Если вы не просто интересуетесь темой технологий для пожилых, а уже разрабатываете соответствующий продукт или сервис, то до 5 апреля можете успеть подать заявку в Techstars Future of Longevity Accelerator. Интересно, что эта программа запущена благодаря венчурному фонду Pivotal Ventures. Это фонд жены Билла Гейтса — Мелинды. Она известна как филантроп, поддерживает огромное число социальных инициатив. Фонд уже инвестировал в AgeTech-сектор — в его портфеле есть известный стартап Papa — и заинтересован в новых проектах.

У Techstars огромный опыт организации акселераторов, что дает участникам доступ к менторам, включая инвесторов, топ-менеджеров корпораций, опытных фаундеров и др. Акселерация будет длится 12 недель и пройдет в Вашингтоне. Стандартно инвестиции в стартап составляют до $120 тыс. при доле в 6–10%. 


Отмеченные в начале статьи перспективы AgeTech сопровождаются и сложностями. Так, крупнейший в мире акселератор hardware-стартапов HAX в прошлом году открыл программу с фокусом на набор решений для умного дома пожилого человека. 


На мой вопрос о текущих результатах основатель и управляющий HAX Сирил Эберсвайлер отвечает так: 

Это трудно — найти стартапы ранней стадии (если честно, вообще стартапы) в области, связанной со старением, у которых была бы инвестиционная перспектива. AgeTech не в приоритете VC.

Есть несколько «обычных» причин, почему пока в этой отрасли не так много компаний — это не слишком весело, нет опыта у фаундеров, особенная среда для работы и т. д. Все очень разрозненно, дорого и локально. Так что тот, кто сможет сломать эти барьеры, проложит путь для остальных.

Тем не менее, программа по-прежнему открыта для участников, а в стартапах HAX есть фаундеры и инвесторы из России.


В России AgeTech-индустрия развита еще меньше. Отрасль встряхнул бы толчок со стороны государства, которое может заняться инновациями для пожилых, подтянуть в эту отрасль институты развития, госкомпании и систему социального обслуживания.


Михаил Эрман, руководитель Бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ

Для того чтобы акселератор работал, нужно, чтобы существовало «сырье» (в данном случае — AgeTech-стартапы) и «заказчики» (те, кому нужны эти стартапы как компании или их продукты) — причем такие, которые могут сразу «переварить» выпускников акселератора. Как в любом бизнесе, здесь важнее «заказчики».

Если мы посмотрим на российский рынок, то не увидим достаточной платежеспособной аудитории в виде представителей людей старшего возраста в не занятых текущими продуктами нишах. То есть начинать надо с создания спроса на такие решения со стороны тех, кому интересна эта группа людей.

Потенциальными потребителями могут стать импакт-инвесторы, филантропические и благотворительные фонды, центры КСО, государственные учреждения. При наличии спроса возникнет и необходимость в доработке и селекции новых проектов через акселераторы.


Как получить максимум

  • Обратите внимание на технологические решения для пожилой аудитории, особенно если ваш бизнес связан с IoT и AI.
  • Действуйте глобально и выбирайте зарубежные акселерационные программы, сфокусированные на AgeTech. Российских пока нет.
  • Профильные акселераторы дадут вам как стандартный набор (построение бизнес-модели, трекинг, пакет услуг, работу с менторами, контакты с инвесторами и пр.), так и уникальный доступ к пожилой аудитории через операторов рынка ухода, клиники, страховые компании и пр. 
  • Это самый короткий, простой и дешевый способ в AgeTech-сегменте найти и понять своего клиента, протестировать продукт и построить бизнес-модель.

Фото на обложке: Shutterstock / wavebreakmedia

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