«Скептиков стало меньше»: как мы запустили в прокат полнометражный ИИ-мультфильм
Работа Arteki Studio с искусственным интеллектом в анимации началась не с четкого плана, а с экспериментов. Изначально студия создавала визуальные образы, музыку и контент для виртуальных артистов в рамках лейбла Imba Music. В ходе этих поисков родился персонаж, напоминающий плюшевую игрушку, который мгновенно завоевал популярность среди их коллег. Именно он стал отправной точкой для создания полноценной истории.
О том, как прошел путь запуска первого ИИ-мультфильма «Беловежская пуща» рассказал Олег Атякшев — директор студии генеративной анимации Arteki Studio.
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Влияние человека: новые профессии и адаптация специалистов
На старте мы уже обладали определенным пайплайном благодаря опыту работы с виртуальными артистами. Однако традиционная анимация требовала иного подхода. Мы стремились определить, где ИИ действительно полезен, а где его применение пока нецелесообразно. В результате сценарий, режиссура и озвучка остались за людьми, поскольку именно они способны передавать настоящие эмоции и смысл. Таким образом, наш проект превратился в исследование баланса между автоматизацией процессов и творчеством.
В общей сложности над мультфильмом работало около 40 человек. И несмотря на активное применение ИИ, ключевую роль в создании мультфильма играли люди.
Искусственный интеллект не придумывает идеи самостоятельно, а лишь перерабатывает уже существующие. Иными словами, творческий замысел остается за человеком, а нейросети помогают его реализовать.
Команда росла по мере развития проекта, появились новые должности, такие как ИИ-художники, ИИ-дизайнеры и промт-инженеры. Однако ключевые этапы, требующие осмысленного подхода и эмоциональной глубины, остались за традиционными специалистами. Все концепты героев и локаций, сценарий и постпродакшн разрабатывались вручную.
А вот этапы, где традиционно работает целый отдел аниматоров и художников, мы смогли оптимизировать до нескольких человек. Художники теперь не только рисуют, но и подготавливают референсы для корректной интерпретации ИИ. Аниматоры обучились не только традиционной покадровой анимации, но и доработке фрагментов, генерируемых ИИ. Производственный процесс изменился, стал многослойным и более гибким.
Тем не менее, роль специалистов, контролирующих процесс, остаётся крайне важной. Их задача — правильно направлять нейросеть, отсеивать брак и добиваться максимально качественного результата.
Как изменился процесс производства мультфильма
Если раньше для создания одной сцены требовалось несколько недель работы команды аниматоров, то теперь значительная часть задач автоматизирована. Например, этап покадровой анимации, который раньше выполнялся вручную, теперь обрабатывается с использованием нейросетей, ускоряя работу в несколько раз. Однако это не отменяет ручной доработки: специалисты корректируют движения, устраняют артефакты, обеспечивают плавность кадров.
Кроме того, ИИ помогает значительно сократить время на тестирование разных визуальных стилей. Если раньше концепт-арт художники тратили недели на поиск нужного образа, то теперь можно за считанные часы сгенерировать десятки вариаций персонажа и затем доработать их вручную.
Кадр из мультфильма
Какие технологии мы использовали
Во время подготовки к работе над мультфильмом мы протестировали более 700 различных моделей ИИ, каждая из которых имела свои сильные и слабые стороны. Некоторые технологии позволяли создавать визуальные концепты, другие — оживлять изображения, третьи — помогали с генерацией звуковых эффектов.
В конечном счете мы пришли к созданию собственных ИИ моделей которые могли максимально эффективно реализовать наши задачи, которые не дают в полной мере реализовать опенсорс модели.
Например, мы столкнулись с проблемой консистентности персонажей: одна и та же нейросеть могла по-разному интерпретировать внешний вид героя в каждом кадре. Чтобы этого избежать, нам пришлось создавать дополнительный слой контроля — аниматоры и AI-художники дорабатывали фреймы вручную, чтобы сохранить единый стиль и плавность движения. В среднем, генерация одного кадра могла потребовать до 50 повторов, прежде чем мы получали удовлетворительный результат.
Другой вызов — работа с длинными сценами. Современные ИИ-решения пока не способны генерировать длительные последовательности кадров без искажений. Поэтому мы разработали систему послойной сборки сцен, где каждую часть сначала проверяли и корректировали вручную, а затем объединяли в цельную анимацию. Этот процесс позволил нам значительно сократить время на производство, но потребовал активного участия специалистов.
Кого ИИ заменил, а кого – нет
Противопоставление «человек против ИИ» в анимации сегодня не совсем корректно. Правильнее говорить о перераспределении ролей.
Например, раньше для создания покадровой анимации требовался целый отдел художников, а теперь этот процесс выполняет всего несколько человек, работающих с нейросетями. Их задача — правильно интерпретировать и дорабатывать сгенерированные фреймы, чтобы получить качественный визуальный ряд.
Однако такие этапы, как сценарий, режиссура, раскадровка, озвучка, монтаж — остались полностью за людьми.
Дело в том, что ИИ не умеет передавать эмоции, правильно расставлять акценты и работать с драматургией.Например, даже самые продвинутые текстовые модели не могут создать сценарий с глубокой проработкой персонажей и сюжетных линий — они лишь комбинируют уже существующие паттерны.
То же самое касается озвучки: нейросети уже умеют синтезировать голос, но ему пока не хватает живости, интонационных нюансов, той самой «искры», которая делает героев настоящими.
Какие профессии появились благодаря ИИ
Использование нейросетей не привело к сокращению рабочих мест, а, наоборот, создало новые профессии. Например:
- ИИ-художники — специалисты, которые подготавливают референсы для нейросетей и дорабатывают сгенерированные изображения.
- Промт-инженеры — эксперты, умеющие «разговаривать» с нейросетями, формулируя правильные запросы для получения нужного результата.
- Нейродизайнеры — профессионалы, адаптирующие работу ИИ под художественный стиль проекта.
Все эти специалисты появились именно потому, что ИИ не является автономным инструментом, а требует грамотного управления и настройки.
Как ИИ ускоряет производство и экономит ресурсы
Сравним процесс создания мультфильма с ИИ и без него.
Классический метод: создание одной сцены может занимать недели — от концепт-арта до финальной анимации.
С применением ИИ: тот же процесс сокращается до нескольких дней за счет автоматизированной генерации промежуточных кадров и предварительных визуализаций.
Финансовая сторона также ощутимо меняется. Например, полный цикл производства 10-минутного анимационного эпизода в традиционной студии может стоить от $100 тыс. и выше. С внедрением ИИ затраты уменьшаются в среднем на 30-40%, поскольку требуется меньше ручного труда и ускоряется этап анимации.
Однако экономия касается только технической части — работа сценаристов, режиссеров, актеров и монтажеров остается на прежнем уровне. Это подтверждает, что ИИ не заменяет людей, а помогает им работать быстрее и эффективнее.
Кадр из мультфильма
Как прошел показ мультфильма в кинотеатрах
Получение прокатного удостоверения прошло без сложностей. Мы заранее провели закрытую премьеру и учли все комментарии. Минкульт не участвовал в проекте, а прокатчики отнеслись к мультфильму с интересом. Чтобы окончательно развеять сомнения, мы организовали просмотр в офисе. После чего отказов не было — напротив, идея выхода на большие экраны вызвала энтузиазм.
По данным республиканских кинопрокатных организаций, картина сразу же заняла лидирующие позиции в кинотеатрах страны.
Мультфильм посмотрело более 45 тысяч зрителей, а по итогам месяца проката в Минске «Беловежская пуща» заняла первое место среди анимационных фильмов. Это очень крепкий результат.
Конечно, скепсис был, особенно на этапе анонса. Главный страх — что ИИ заменит аниматоров. Мы готовы повторять: это не так. Искусственный интеллект перерабатывает идеи, но не создает новое с нуля. После выхода в прокат скептиков стало меньше — зрители увидели качество работы и оценили сам подход.
Какой опыт мы получили
Мы уверены: если в какой-то сфере произойдет перекос в пользу ИИ, она перестанет развиваться — нейросетям не на чем будет учиться. В ближайшие годы роль человека будет только расти, что способствует появлению новых профессий и рабочих мест. Главный урок, который мы извлекли: нет ничего невозможного при правильном подходе и терпении.
ИИ — мощный инструмент, но не волшебная кнопка. Мы верим в его будущее, но как в часть гибридного подхода. Нейросети ускоряют процессы в сравнении с классическими методами создания контента, но не заменяют творческий труд. Они позволяют высвободить время на стратегические задачи, развитие и вдохновение.
Помните, как раньше строчка «уверенный пользователь Microsoft Office» в резюме была преимуществом? Возможно, уже скоро такой же важной компетенцией станет «уверенный пользователь ИИ».
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