«Скептиков стало меньше»: как мы запустили в прокат полнометражный ИИ-мультфильм

Работа Arteki Studio с искусственным интеллектом в анимации началась не с четкого плана, а с экспериментов. Изначально студия создавала визуальные образы, музыку и контент для виртуальных артистов в рамках лейбла Imba Music. В ходе этих поисков родился персонаж, напоминающий плюшевую игрушку, который мгновенно завоевал популярность среди их коллег. Именно он стал отправной точкой для создания полноценной истории.

Влияние человека: новые профессии и адаптация специалистов

На старте мы уже обладали определенным пайплайном благодаря опыту работы с виртуальными артистами. Однако традиционная анимация требовала иного подхода. Мы стремились определить, где ИИ действительно полезен, а где его применение пока нецелесообразно. В результате сценарий, режиссура и озвучка остались за людьми, поскольку именно они способны передавать настоящие эмоции и смысл. Таким образом, наш проект превратился в исследование баланса между автоматизацией процессов и творчеством.

В общей сложности над мультфильмом работало около 40 человек. И несмотря на активное применение ИИ, ключевую роль в создании мультфильма играли люди.

Искусственный интеллект не придумывает идеи самостоятельно, а лишь перерабатывает уже существующие. Иными словами, творческий замысел остается за человеком, а нейросети помогают его реализовать.

Команда росла по мере развития проекта, появились новые должности, такие как ИИ-художники, ИИ-дизайнеры и промт-инженеры. Однако ключевые этапы, требующие осмысленного подхода и эмоциональной глубины, остались за традиционными специалистами. Все концепты героев и локаций, сценарий и постпродакшн разрабатывались вручную.

А вот этапы, где традиционно работает целый отдел аниматоров и художников, мы смогли оптимизировать до нескольких человек. Художники теперь не только рисуют, но и подготавливают референсы для корректной интерпретации ИИ. Аниматоры обучились не только традиционной покадровой анимации, но и доработке фрагментов, генерируемых ИИ. Производственный процесс изменился, стал многослойным и более гибким.

Тем не менее, роль специалистов, контролирующих процесс, остаётся крайне важной. Их задача — правильно направлять нейросеть, отсеивать брак и добиваться максимально качественного результата.