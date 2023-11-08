Как использовать Big Data & AI для увеличения потока клиентов: кейс с крупным банком

Современные ИИ-решения прекрасно умеют анализировать физический мир.
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайн, на примере кейса с банком рассмотрел задачи внедрения ИИ-технологий в офлайн и их возможные проблемные места, которые стоит учесть компаниям, планирующим аналогичный проект.
В июне 2023 года мы подвели итоги пилота по видеоаналитике в российском системно значимом банке — который входит в топы динамичных частных компаний по объему выручки и по уровню обслуживания.
Банк розничный, поэтому все происходящее в офлайне значимо для бизнеса: прошел клиент мимо двери или зашел, вышел к нему сотрудник или оставил наедине со своими заботами, находился консультант у банкомата или в глубине зала. Отслеживать происходящее помогают системы видеоаналитики.
Рассмотрим конкретные шаги, по которым мы внедряли видеоаналитику в процессы банка. Кейс будет полезен компаниям из разных сфер, которые планируют использовать видеоаналитику — именно такие этапы вам нужно будет пройти.
Шаг 1. Анализируй в корень
Термин «видеоаналитика» сейчас не так на слуху, как искусственный интеллект, и он тут тоже есть.
Более того, именно тут он и есть. ИИ начинался с когнитивных сервисов, и первые прорывы совершены как раз в области распознавания картинки: сначала статичной, потом потоковой.
В итоге сегодня есть множество вариантов использования видеоаналитики. В нашей практике технология широко применяется производственными компаниями — вот несколько примеров, возможно, среди них и ваш случай:
- подсчет готовой продукции на ленте,
- контроль ношения средств индивидуальной защиты,
- анализ технологических процессов (к примеру, правильности спила бревна),
- контроль выполнения работ по погрузке на складе согласно регламенту.
Видеоаналитика используется при проектировании дорожно-транспортной сети и в работе муниципальных служб, например, для обнаружения дыма и огня.
Еще одна обширная сфера — ритейл, включая оценку локаций для открытия магазинов, анализ посетителей торговых точек, контроль рабочего процесса в торговых залах, управление длиной очереди.
Видеоаналитика способна помочь как в оптимизации кампаний по наружной рекламе и на ТВ, так и в точечном использовании диджитал-indoor, когда важно, чтобы посетители перед экраном попадали в портрет целевой аудитории рекламной кампании.
Сегодняшний банковский кейс хорош тем, что он по-своему кросс-отраслевой и относится:
- отчасти к ритейлу, поскольку речь пойдет о работе персонала с клиентом в отделениях,
- отчасти к производству: говорим о соблюдении регламентов,
- в малой части — к оценке взаимодействия аудитории с другими объектами (реклама в витрине, банкомат).
Видеоаналитика для заказчика-пользователя — это видеонаблюдение плюс продвинутая математика и дашборд с результатами в компьютере, но ее применение — это чуть больше, чем установка камер и личный кабинет в умном сервисе.
На что обратить внимание
Общая логика внедрения всех технологических решений примерно одинаковая, и этот кейс — не исключение:
- Обсуждение потребностей и задач, подписание NDA;
- Проведение теста/пилота и анализ результатов;
- Согласование и подписание договора;
- Техническая интеграция с сервисом;
- Обучение модели и начало ее использования;
- Развитие проекта, масштабирование.
Шаг 2. Стартовый этап: потребности
Когда внешний подрядчик допускается на внутреннюю кухню, особенно за такой охраняемый периметр, как в банке, первое, что происходит, — это подписание NDA (соглашение о неразглашении).
Без этого обсуждение проекта может нести риски для обеих сторон. Не забывайте об этом, с какой бы стороны переговорного процесса вы ни находились.
В нашем случае заказчик сам осознавал потребности и искал пути достижения поставленных целей. Одна из главных ценностей компании — забота о клиенте, поэтому банку было важно обеспечить клиентам комфорт и эффективность в обслуживании.
На практике это означает необходимость повысить качество работы операционного зала, включая контроль выполнения сотрудниками служебных регламентов.
У организации множество филиалов, но со всей сетью, как правило, никто сразу не работает. И вы тоже вряд ли захотите потратить ощутимый бюджет на этапе тестов.
Для начала решили запустить пилот по видеоаналитике с нашей командой Big Data & AI на пять отделений, включая самые крупные.
Что важно на этом этапе:
- принять тот факт, что обсуждение ожиданий — самый долгий этап (около двух месяцев);
- подписать NDA;
- согласовать вопросы безопасности (в банках сегодня это быстрее, чем раньше, но все равно долго).
Подрядчик общается в основном с бизнес-заказчиком, технические специалисты подтягиваются на этапе реализации.
Шаг 3. Проведение пилота и анализ результатов
Скорее всего, в вашей организации уже есть видеонаблюдение — и, теоретически, его достаточно для мониторинга качества обслуживания.
Но на практике, чтобы использовать видеопоток для анализа ситуации в розничной точке или на производстве, вам потребовалось бы нанять дополнительный персонал и посадить перед экранами. И не факт, что это было бы эффективно.
В рассматриваемом банке видеонаблюдение было, но значимых результатов ранее не получили. Перед началом проекта мы сформулировали задачи, которые пилот должен решить:
- Отследить поток посетителей и тех, кто не зашел в офис, но обратил на него внимание, чтобы впоследствии оформлять офисы более привлекательно для потенциальных клиентов.
- Контролировать своевременность обслуживания клиентов и установить метрики вовлеченности персонала.
- Оценить целесообразность наличия банкомата в зале и необходимость привлечения консультанта.
- Узнать количество «социальных» посетителей, чтобы спланировать их профилирование, адаптировать маркетинговые материалы и давать более точную адресную рекламу на мониторах.
- Проследить ежедневную загруженность сотрудников.
- Проконтролировать выполнение своих обязанностей директором, который должен находиться в операционном зале не менее определенного количества часов.
- Определить эмоциональное состояние сотрудников и посетителей до и после обслуживания.
- Определить время нахождения посетителей во входной группе, в зоне банкомата и в электронной очереди.
Для нового проекта наша команда Big Data & AI предложила банку кастомизированное решение по видеоаналитике (восемь сценариев с использованием восьми камер в каждом из отделений).
На основе алгоритмов обработки изображения и распознавания образов потоковое видео анализировалось без прямого участия человека.
Часть камер в отделении уже была, дооснащение было минимальным, но все равно потребовало нескольких недель.
Часть времени заняло построение математических моделей под сотрудников и посетителей банка и их обучение до того момента, пока точность определения метрик не стала выше, чем если бы сидел человек с пиплметром (напомню, что у человека тоже есть вероятность ошибки, и процент может быть высоким).
Пилот длился около двух месяцев, в конце подвели итоги.
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Банк получил такие данные:
- Подсчет внешнего трафика (сколько человек прошло мимо офиса);
- Тепловые карты нахождения сотрудников и посетителей в зале (две независимые карты);
- Информация про клиентов по результатам распознавания пола и возраста;
- Определение типа эмоции посетителя при входе в офис и эмоционального состояния сотрудника, «замер улыбок»;
- Распознавание активности консультантов в зале (количество времени, проведенного совместно с клиентами в зоне); распознавание присутствия директора в зале и т. д.
Точность всех сценариев модели составила до 95-100%.
Для легализации аналитики банк самостоятельно уведомлял посетителей о ведении видеонаблюдения в отделениях и при необходимости собирал согласия сотрудников на обработку данных.
Непосредственно обработка осуществлялась на серверах банка предиктивными ML-моделями, разработанными билайн.
В результате мы реализовали интерфейс и систему отчетности по требованиям заказчика, обеспечили одновременную работу двух моделей детекции, создали оповещение о необходимости открыть дополнительное окно обслуживания.
Первым эффектом стало повышение удовлетворенности клиентов, что должно привести к росту оборота банка.
В аналогичных кейсах по анализу поведения сотрудников из сферы ритейла уже в первую неделю после организационных выводов количество клиентов, оставленных без внимания, снижается на 8%.
При управлении длиной очереди увеличиваются конверсия на покупателя на 5% и NPS на 7%. И это не считая дополнительной информации, которую получает HR-отдел.
Не забывайте, что если система, в которую вы вложили средства, приносит данные, то пусть их используют все подразделения, а не один департамент. Так система быстрее окупится.
Что важно на этом этапе:
- Формулирование целей пилота обязательно — без этого невозможно оценить его результаты,
- Необходимо закладывать на технические процессы не меньше месяца. Даже если у вас уже есть инфраструктура, все равно возникнут вопросы согласования дополнительных камер и т. п.,
- Данные начинают поступать с первого дня, но репрезентативные результаты и аналитика формируются по итогам первого месяца,
- Через два месяца происходит очередная оптимизация моделей.
Шаг 4. Начало использования
Пилот — это не просто тест. По его итогам уже построена система, благодаря которой банк может понимать картину в каждой точке продаж в течение дня по всей сети отделений.
Еще важнее то, что можно принимать решения о дальнейших шагах на основе информации, включая:
- возможность конвертации трафика, идущего мимо розничной точки,
- эффективность оформления витрин (начало продаж еще до входа клиента в отделение), целесообразность внедрения цифровых технологий оформления,
- направления работы с персоналом над регламентами.
Следующим шагом становится масштабирование — раскатка решения на все отделения. Сроки зависят от технической оснащенности и нужных доработок, которые начинаются после согласования и подписания договора.
С точки зрения ИТ и технической интеграции система уже готова, хотя порой может требоваться оптимизация моделей. Обычно разработчик дает доступ в свой личный кабинет или решение по API интегрируется в личный кабинет ответственных сотрудников банка.
Помимо экстенсивного развития возможно и интенсивное, то есть добавление новых сценариев использования аналитики. Они развивают то, что уже достигнуто.
Анализ трафика может применяться и при открытии новых точек, хотя здесь задействуются другие ИИ-технологии. Если строить серьезную модель для оптимизации большой розничной сети, привлекается геоаналитика.
Кроме реакции на витрины можно анализировать, какие рекламные материалы и точки их расположения внутри отделения наиболее эффективны (бывает так, что плакат висит, но на него никто не смотрит) — это путь оптимизации расходов на маркетинговые материалы.
Дальнейшая оптимизация работы сотрудников может включать новые параметры: наличие на месте, наличие клиента в офисе при оформлении продукта (антифрод), соответствие посетителя и клиента и т. п.
Что важно на этом этапе:
- Серьезная видеоаналитика — это пока не решение «из коробки», оно требует установки и обучения;
- В 2023 году тренд внедрения ИИ-решений ушел из столицы в города-миллионники и далее в регионы, включая локальные компании, не представленные в центре;
- Приведенные в этом тексте сроки могут увеличиваться по разным причинам, но результат стоит того, чтобы подождать, потому что возврат на инвестиции может исчисляться десятками процентов.
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Итог. Пять важных нюансов в реализации проекта по видеоаналитике
- Отталкивайтесь от направления бизнеса. Определитесь, зачем вы хотите внедрить технологии, какого экономического эффекта хотите достигнуть.
- Будьте готовы, что от начала переговоров до первых инсайтов по результатам пилота пройдет около полугода.
- Название «видеоаналитика» не должно обманывать: картинка — не единственные входящие данные, которые потребуются ИИ-системе, в зависимости от задач будут нужны регламенты, скрипты и т. п.
- Систему нужно будет донастроить. В этот момент бывает нужна оперативная реакция со стороны заказчика. Хорошо бы выделить в команде отдельного человека, который будет отвечать за коммуникацию на протяжении проекта, а не поставит ТЗ и отойдет в сторону.
- Если вам пришла в голову идея получить инсайты от видеоаналитики и вы выделили на это ресурсы, сразу подумайте о том, что и как вы будете делать с полученной информацией.
Фото на обложке: many wisteria/Shutterstock
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