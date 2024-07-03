Альтернативный интернет: что это такое и как он работает

Интернет-пользователи опасаются взломов, краж личной информации и излишнего контроля со стороны крупных ИТ-корпораций. Решить эти проблемы может альтернативный интернет. Так называется децентрализованная сеть с использованием одноранговых технологий и блокчейна. В чем преимущества альтернативного интернета и какие его перспективы в России, рассказал Артемий Кушнарев, основатель компании Rec’s Group.

Как работает современный интернет

Современный интернет — взаимосвязанные компьютерные сети, которые взаимодействуют с помощью набора протоколов Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Именно они позволяют общаться и получать информацию.

Эти протоколы задают правила, по которым данные передаются по сетям, и гарантируют, что владелец другого устройства получит сообщения независимо от его местонахождения. Для этого необходимы маршрутизаторы, контролирующие трафик, и серверы, хранящие и распространяющие контент. Пользовательские устройства подключаются через ряд сетей, включая локальные сети (LAN) и глобальные сети (WAN).

В основе интернет-инфраструктуры лежат корневые серверы. Это критически важный компонент, который отвечает за перевод доменных имен (например, google.com) в числовые IP-адреса. Без этих серверов практически невозможна навигация по обширной сети взаимосвязанных устройств, составляющих интернет.

Для функционировании интернета также нужны:

Интернет-провайдеры. Они предоставляют пользователям доступ к интернету, подключая их устройства к глобальной сети. Эти компании имеют обширные сети серверов и инфраструктуру, которые позволяют быстро и эффективно передавать пакеты данных на большие расстояния.

Они предоставляют пользователям доступ к интернету, подключая их устройства к глобальной сети. Эти компании имеют обширные сети серверов и инфраструктуру, которые позволяют быстро и эффективно передавать пакеты данных на большие расстояния. Веб-браузеры. Они позволяют пользователям получать доступ к веб-сайтам, искать информацию, отправлять электронные письма и выполнять другие онлайн-задачи. ПО интерпретирует HTML-код веб-сайтов и отображают его в привычном для пользователя формате, чтобы люди могли легко перемещаться по интернету.

Они позволяют пользователям получать доступ к веб-сайтам, искать информацию, отправлять электронные письма и выполнять другие онлайн-задачи. ПО интерпретирует HTML-код веб-сайтов и отображают его в привычном для пользователя формате, чтобы люди могли легко перемещаться по интернету. Облачные вычисления. Компании и частные клиенты получают гибкие, масштабируемые и экономически эффективные решения, если для хранения, управления и обработки данных используются сети удаленных серверов, а не локальные сети или персональный компьютер.

Компании и частные клиенты получают гибкие, масштабируемые и экономически эффективные решения, если для хранения, управления и обработки данных используются сети удаленных серверов, а не локальные сети или персональный компьютер. Центры обработки данных — крупные объекты, в которых размещены тысячи серверов и другое сетевое оборудование, необходимое для интернета. Они помогают обеспечить круглосуточный доступ к веб-сайтам и онлайн-платформам, обеспечивают системы резервного копирования.

Почему появился альтернативный интернет

Когда традиционные интернет-платформы стали централизованными и контролируемыми всего несколькими крупными корпорациями, многие люди и компании начали искать альтернативные способы подключения к интернету.

По сути существуют две основные модели: централизованная и децентрализованная. Традиционный интернет работает по централизованной модели, при которой информация хранится на серверах крупных организаций. Таким образом они контролируют потоки данных и обладают большой властью.

Концепция альтернативного интернета выросла из идеи децентрализованной сети, которая работает отдельно от традиционной инфраструктуры. По сети данные распространяются с помощью технологий блокчейна и одноранговых сетей. Это затрудняет внешний контроль и доступ к информации пользователей. Таким образом альтернативная сеть интернет отдает приоритет не только децентрализации, но и безопасности.

Кроме того, децентрализованные модели включают шифрование, которое помогает защитить данные от кибератак. За счет этого альтернативные интернет-платформы создают надежную среду общения и обмена информацией, а также удовлетворяют растущий спрос на конфиденциальность.

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Какие альтернативные варианты есть сейчас

Такие инновации, как ячеистые сети, блокчейн и децентрализованные протоколы позволили создать независимые сети, которые помогают пользователям общаться друг с другом напрямую и получить больший контроль в онлайн-мире. Решающую роль в формировании альтернативных сетей сыграли эксперименты разработчиков и пользователей, которые тестировали различные модели для децентрализации, шифрования и сопротивления цензуре. Именно они смогли определить, что лучше всего подходит конкретным потребностям и ценностям.

Альтернативные сети бывают разных типов:

Ячеистая сеть. В ней устройства не полагаются на центральный сервер, а взаимодействуют друг с другом напрямую. Это обеспечивает большую устойчивость и масштабируемость. Такая сеть функционирует, даже если отдельные узлы выходят из строя или удаляются.

В ней устройства не полагаются на центральный сервер, а взаимодействуют друг с другом напрямую. Это обеспечивает большую устойчивость и масштабируемость. Такая сеть функционирует, даже если отдельные узлы выходят из строя или удаляются. Общественная сеть. Она создается и поддерживается местными жителями для доступа в интернет внутри локального сообщества. Такие сети обычно работают на некоммерческой основе.

Она создается и поддерживается местными жителями для доступа в интернет внутри локального сообщества. Такие сети обычно работают на некоммерческой основе. Одноранговые (P2P) сети. В такой системе пользователи обмениваются ресурсами напрямую без посредников. За счет этого скорость и конфиденциальность выше, чем с традиционными архитектурами клиент-сервер.

Кто управляет корневыми серверами

Корневые серверы — основа инфраструктуры интернета. Они выступают в качестве адресной книги интернета и представляют собой набор из 13 серверов, которые расположены на разных континентах и контролируются разными организациями — например, ICANN и Verisign. На корневых серверах содержится основной список доменных имен верхнего уровня (TLD) и соответствующих им IP-адресов. Именно это гарантирует, что пользователи получают доступ к сайтам сети.

Каждый из данных серверов отвечает за определенный набор доменов верхнего уровня (например, .com, .org, .uk, .ru или .jp). Механизм такой: если доменное имя напечатают в веб-браузере, запрос станет маршрутизироваться через несколько серверов, пока не достигнет одного из корневых серверов. С корневого сервера он направится на нужный авторитетный сервер имен.

Несмотря на стереотипы, корневые серверы традиционного интернета не контролируются одной организацией или подразделением. Они управляются группой из 12 организаций под названием Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Ее структуры распределены по разным странам, географическое разнообразие ввели, чтобы какое-либо подразделение не получило контроль над всей инфраструктурой. IANA контролирует работу корневых серверов, но не занимается их операционной деятельностью. Это ответственность местных операторов корневых серверов.

Безопасность корневых серверов традиционного интернета возможна лишь благодаря строгому контролю доступа, при котором только часть сотрудников получают физический и удаленный доступ. Передача данных защищена надежными протоколами шифрования. Кроме того, предусмотрены механизмы резервирования и аварийного переключения. Все это обеспечивает непрерывную работу в случае кибератак и сбоев в работе оборудования.

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Что такое альтернативные DNS

DNS является иерархической децентрализованной системой именования компьютеров, служб или любых ресурсов, подключенных к глобальной или частной сети. По сути DNS — это список контактов интернета, преобразующий доменные имена в IP-адреса (например, google.com в 172.217.3.174). Компьютеры используют его для связи друг с другом.

Альтернативный DNS, еще известный как вторичный DNS, считается резервным каналом для защиты от сбоев в случае отказа или перегрузки основного DNS-сервера. Использование альтернативных DNS повышает скорость и надежность интернета, конфиденциальность и безопасность при просмотре веб-страниц.

Некоторые альтернативные DNS-провайдеры предлагают такие функции, как встроенная блокировка рекламы, защита от вредоносных программ и шифрование. Все это помогает защитить данные пользователя от потенциальных угроз или открыть доступ к гео-заблокированным ресурсам.

При этом мне кажется неверным использовать альтернативный DNS только в качестве резервного на случай отказа основного. Гораздо важнее, что альтернативный DNS можно использовать для распределения трафика между несколькими серверами и снизить нагрузку. За счет этого веб-сайты, которые инвестируют в альтернативные решения DNS, комфортно взаимодействуют с пользователями и лучше защищены от потенциальных киберугроз.

Зачем России нужен альтернативный интернет

На мой взгляд, в России альтернативный интернет необходим из-за рисков нарушения кибербезопасности со стороны преступников. Его наличие позволит надежнее защитить информацию простых пользователей и предприятий.

Развивая эти технологии, Россия стремится снизить свою зависимость от иностранных технологий и инфраструктуры. Это не только станет стимулом для российской экономики, но и подтолкнет инновации в технологическом секторе.

Как мне кажется, сейчас Россия добилась значительных успехов в развитии собственной технологической отрасли. Компании «Яндекс» и «Лаборатория Касперского» известны в мире. Инвестируя в альтернативные сети интернет, отечественные предприниматели смогут получить равные условия для демонстрации своих продуктов и услуг за рубежом.

Как альтернативный Интернет используют правительства

Риски глобального контроля и угрозы безопасности в традиционном интернете волнуют защитников конфиденциальности и граждан во всем мире. В итоге правительства многих стран тоже обращаются к альтернативному интернету. Например, они создают с помощью технологии блокчейн платформы для голосования и принятия решений. Это помогает организовать прозрачные выборы и стимулирует граждан участвовать в управлении.

Безопасность и высокая конфиденциальность альтернативного интернета помогают и при работе с конфиденциальной правительственной информацией: альтернативный интернет позволяет создавать зашифрованные каналы и данные, и преступникам сложнее получить к ней доступ.

Подведем итоги

Децентрализованный альтернативный интернет работает распределенным образом, то есть ни одна из организаций не имеет полной информации и возможности регулирования сети. Эта модель работает за счет одноранговой технологии для прямого соединения пользователей друг с другом и не полагается на централизованные серверы.

Такой подход помогает устранить отдельные точки сбоя и снизить риск нарушения конфиденциальности. На этом принципе основаны технологии блокчейн, которые защищают транзакции и обмена данными между пользователями. Благодаря криптографическим протоколам пользователи могут взаимодействовать друг с другом в безопасной среде, минуя посредников.

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