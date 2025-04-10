Зачем нужна тревожная кнопка и как её подключить

Принцип функционирования сигнализации прост и надежен. Благодаря этому сотрудники учреждений вневедомственной охраны могут быстро реагировать на вызовы, вовремя выезжать на объект для стабилизации ситуации.

Для нормальной работы не только крупным предприятиям, компаниям, но и небольшим магазинам, офисам необходим высокий уровень безопасности. Заключение договора на оказание охранных услуг в специализированных организациях и установка тревожной кнопки позволяют защититься от злоумышленников, грабителей, дебоширов.

Что такое тревожная кнопка

Уже на ранних стадиях развития бизнеса предприниматели задумываются о том, как обезопасить недвижимость и имущество, в том числе. товары, а также сотрудников от злоумышленников.

При заключении контракта с компанией, занимающейся вневедомственной охраной, оговариваются параметры сигнализации, в том числе установки такого элемента, как тревожная кнопка. Она обеспечивает безопасность работы офиса, магазина или предприятия. Днем сигнализация не может работать полноценно, поскольку нельзя держать закрытыми все двери и окна.

Тревожная кнопка необходима для быстрого вызова группы быстрого реагирования в потенциально опасных ситуациях. После нажатия передается сигнал на пульт, оповещая о проблеме сотрудников охранного предприятия.

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Удобство кнопки тревожной в потенциально опасной ситуации неоспоримо, поскольку не всегда возможно набрать номер на телефоне. После нажатия на нее сотрудники охранного предприятия выезжают на объект в течение 2–3 минут, что повышает шансы на задержание злоумышленников.

Устройство можно установить в укромном и незаметном месте. Кнопка бывает как стационарной, так и переносной. Кроме того, есть модели с бесшумным нажатием, а также с громким звуком сигнализации, способным отпугнуть злоумышленников.

Какому бизнесу нужна тревожная кнопка

Сейчас далеко не все предприятия и организации заключают договор на охрану. Однако на ряде объектов тревожная кнопка необходима.

К таким относят:

административные центры,

финансовые организации,

кафе,

супермаркеты,

кофейни,

рестораны,

ночные клубы,

торговые центры,

магазины электроники.

Кроме того, сейчас и в частных домах все чаще устанавливают кнопки. Тревожной аудитории это почувствовать себя спокойнее. Нередко устройство устанавливают в административных учреждениях.

Как работает тревожная кнопка

Принцип работы устройства зависит от его конструкции и метода подключения. Еще недавно монтировали только стационарные модели. Их подключают через шлейф. Это простые и удобные, но энергозависимые изделия.

Сейчас чаще устанавливают устройства, которые не зависят от наличия электричества. Тревожная кнопка работает от небольшого аккумулятора. Кроме того, сигнал может передаваться по телефонной линии, радиоканалу, сети мобильной связи.

Это устройство небольшого размера, красного цвета, с ребристой поверхностью. Оно может выглядеть как рычаг или тумблер. Его легко нащупать, даже не глядя на него.

Нажатие не требует усилий, поэтому с действием справится даже ребенок. Сигнал поступает на пульт охранного предприятия. В течение 2–3 минут группа быстрого реагирования выезжает на нужный адрес.

Как подключить тревожную кнопку

Это элемент комплексной сигнализации, поэтому его монтаж оговаривается индивидуально при заключении договора с предприятием вневедомственной охраны. Сотрудники выезжают на объект и дают рекомендации по установке кнопки. Тревожной может быть не только кнопка, но и тумблер или рычаг: их тоже нужно устанавливать в укромном, но легкодоступном месте.

Важно, чтобы до них было легко дотянуться, не привлекая лишнего внимания. Зону выбирают так, чтобы исключить случайное нажатие. Сотрудники охранного предприятия поставляют оборудование и устанавливают его.

Фото в тексте: Freepik

Сейчас все чаще используют беспроводные модели, которые не требуют специальной установки. Такое устройство похоже на небольшой брелок, поэтому охранник может постоянно держать его в руках и нажать в любую минуту.

Модели тревожных кнопок

В зависимости от конструкционных особенностей, размера и способа крепления устройства делятся на 2 вида: портативные и стационарные. Какую модель установить, зависит от особенностей работы объекта, будь то магазин или торговый центр. Сотрудники охранного предприятия могут посоветовать наиболее подходящий вариант.

Стационарные

Модели этого типа размещают с учетом рекомендаций специалистов охранной компании. Большинство стационарных тревожных кнопок проводные, но есть и аккумуляторные. Их монтируют в области, скрытой от нежелательных лиц/клиентов, чаще на торце рабочего стола или под ним.

При возникновении чрезвычайной ситуации работник может незаметно послать сообщение о том, что нужна помощь охраны. Стационарные модели достаточно удобны. Некоторые их разновидности производят резкий звуковой сигнал, который может отпугнуть злоумышленников.

Беспроводные

Эти устройства работают на основе радиочастот. Беспроводные модели делятся на функционирующие через GSM-покрытие и радиоканальные. Они компактны, выглядят как небольшие брелоки, поэтому сотрудникам легко носить их на работе. У беспроводных моделей есть некоторые ограничения. Чтобы устройство сработало, необходимо находиться на расстоянии не более 500 м от контроллера.

Устройства с фиксацией

Это отдельная категория тревожных кнопок. При нажатии она фиксируется включенной. Чтобы вернуть ее в первоначальное положение, нужно воспользоваться специальным ключом. Фиксацию используют, когда важно, чтобы у работников была уверенность в том, что устройство сработало. Кроме того, такой механизм помогает в разбирательствах в случае явного опоздания группы быстрого реагирования, так как является доказательством, что кнопка была использована по инструкции.

Какие могут быть проблемы с тревожной кнопкой

Система, обеспечивающая работу этого элемента сигнализации, достаточно проста, поэтому сбои наблюдаются крайне редко. Однако при некоторых условиях может страдать качество сигнала. Подобное случается, если устройство установили в подвальном помещении или за толстой стеной. Чтобы подобных проблем не возникало, при первичной отладке необходимо проверить связь во всех зонах.

При установке стационарных кнопок желательно спрятать провода в гофру. Это снизит риск случайного обрыва шлейфа. В то же время главный контроллер часто имеет функцию определения длины кабеля. Его обрыв сразу же фиксируется. Это повод для того, чтобы сотрудники охранной компании приехали для уточнения обстоятельств повреждения системы.

Относительно редко случается так, что устройство нажимают случайно. Чтобы избежать приезда группы, необходимо действовать по специальному сценарию: позвонить диспетчеру и назвать свою фамилию, номер, название объекта и другую информацию. Только после этого диспетчер отменяет вызов.

Отличие тревожной кнопки от сигнализации

Часто люди отождествляют эти 2 термина, что не совсем правильно. В действительности тревожную кнопку можно считать частью общей сигнализации. Однако сейчас эти системы устанавливаются и по отдельности. Установка тревожной кнопки возможна и без другого оборудования. Это помогает сократить расходы. Если объект находится на охраняемой территории, данного устройства достаточно.

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Сигнализация предполагает установку датчиков на окна и двери. Она помогает выявить попытки проникновения в помещение даже в период, когда оно закрыто. Такая система дороже, но она обеспечивает более высокую степень защиты. Какое оборудование потребуется для полноценной охраны объекта в любое время суток, помогут определить представители охранной организации.

Фото на обложке: Freepik