В магазинах «Светофор» пройдут проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности

«Помещения, в которых располагаются "Светофоры", мы арендуем. И, согласно договору аренды, за соответствие помещений пожарным требованиям отвечают арендодатели, а не "Светофоры"», — сказала Захаренко. Арендодателя могут даже обязать внести конструкционные изменения, добавила она.

При этом, по словам топ-менеджера, последний раз масштабная проверка сети «Светофор» проводилась в 2009 году.

28 марта Захаренко в интервью РБК рассказала, что у покупателей вырос интерес к магазинам «Светофора» на фоне масштабных проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По ее словам, те, кто «никогда не слышал про "Светофор"», решили посмотреть, не закрылись ли еще магазины.

19 марта Россельхознадзор назвал «Светофор» «площадкой для сбыта фальсификата». За февраль и март в магазинах выявили случаи оборота фальсификатов и грубые нарушения техрегламентов, ветеринарных законов и прослеживаемости, сообщил регулятор.

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