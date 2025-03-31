В магазинах «Светофор» пройдут проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности
Анастасия Липчанская
Руководство торговой сети «Светофор» получило уведомление о том, что в их магазинах пройдут масштабные проверки соблюдения требований пожарной безопасности, сказала ТАСС директор сети по ЦФО Елена Захаренко. Если найдут нарушения, владельцев помещений заставят их устранить.
В магазинах «Светофор» пройдут проверки на соответствие требованиям пожарной безопасности
https://rb.ru/news/svetofor-fire-inspection/
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«Помещения, в которых располагаются "Светофоры", мы арендуем. И, согласно договору аренды, за соответствие помещений пожарным требованиям отвечают арендодатели, а не "Светофоры"», — сказала Захаренко. Арендодателя могут даже обязать внести конструкционные изменения, добавила она.
При этом, по словам топ-менеджера, последний раз масштабная проверка сети «Светофор» проводилась в 2009 году.
- 28 марта Захаренко в интервью РБК рассказала, что у покупателей вырос интерес к магазинам «Светофора» на фоне масштабных проверок Роспотребнадзора и Россельхознадзора. По ее словам, те, кто «никогда не слышал про "Светофор"», решили посмотреть, не закрылись ли еще магазины.
- 19 марта Россельхознадзор назвал «Светофор» «площадкой для сбыта фальсификата». За февраль и март в магазинах выявили случаи оборота фальсификатов и грубые нарушения техрегламентов, ветеринарных законов и прослеживаемости, сообщил регулятор.
Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock/ FOTODOM
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